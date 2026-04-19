‘वो लड़की कौन थी’, क्या नगमा को चीट कर रहें थे आवेज दरबार, राखी सावंत ने किया हैरान करने वाला खुलासा...

पॉपुलर यूट्यूबर आवेज दरबार और नगमा मिराजकर के 10 साल पुराने रिश्ते में दरार आ गई है. राखी सावंत ने दावा किया है कि आवेज ने नगमा को धोखा दिया है और उन्हें फ्लाइट में किसी दूसरी लड़की के साथ देखा गया था.

सोशल मीडिया के सबसे चहेते कपल्स में से एक, आवेज दरबार और नगमा मिराजकर के ब्रेकअप की खबरों ने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है. फैंस को झटका तो तब लगा जब आवेज की बर्थडे पार्टी में उनकी लेडी लव नगमा कहीं नजर नहीं आईं. तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि इस जोड़ी के बीच कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अब राखी सावंत ने इस मामले में जो खुलासा किया है, उसने आग में घी डालने का काम किया है.

राखी सावंत का चौंकाने वाला खुलासा

आवेज और नगमा की जोड़ी पिछले 10 सालों से साथ थी और उनके डांस वीडियो अक्सर वायरल होते थे. लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों को साथ न देखकर फैंस परेशान थे. इसी बीच बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने एक इंटरव्यू में आवेज दरबार पर धोखाधड़ी (चीटिंग) का आरोप लगाकर सबको हैरान कर दिया है.

फ्लाइट में किसी और के साथ दिखे आवेज

राखी सावंत ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि उन्होंने आवेज को किसी दूसरी लड़की के साथ देखा है. राखी ने कहा, "आवेज, मुझे तुम्हारे और नगमा के ब्रेकअप का सुनकर बहुत दुख हुआ. लेकिन आवेज, जब तुम मेरे साथ कनाडा जा रहे थे, तो फ्लाइट में तुम्हारे साथ वो लड़की कौन थी? तुम लोग जो गुल्लू-गुल्लू कर रहे थे, क्या उसी के लिए तुमने नगमा को छोड़ दिया?" राखी यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने आवेज को सीधे तौर पर फटकार लगाते हुए कहा कि क्या बिग बॉस में हिट होने के बाद उन्होंने अपनी 10 साल पुरानी गर्लफ्रेंड को किनारे कर दिया?

गौरव खन्ना का दिया उदाहरण

राखी ने आवेज को सलाह देते हुए टीवी एक्टर गौरव खन्ना का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा, "गौरव खन्ना से कुछ सीखो, उसने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा. उसकी पत्नी मस्त एन्जॉय करती है, डांस करती है, लेकिन गौरव ने कभी साथ नहीं छोड़ा. आवेज, तुझे सिर्फ एक बिग बॉस क्या मिल गया, तूने नगमा को छोड़ दिया? जल्दी से पैचअप कर लो, क्योंकि नगमा जैसी लड़की तुझे दोबारा नहीं मिलेगी."

फैंस का टूटा दिल

बता दें कि आवेज और नगमा को फैंस प्यार से '#NaVez' बुलाते हैं. आवेज की हालिया सफलता और बिग बॉस में उनके बढ़ते ग्राफ के बीच इस तरह की खबरों को सोशल मीडिया पर हवा मिली है. हालांकि, आवेज या नगमा की तरफ से अभी तक इस ब्रेकअप पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन राखी सावंत के इस फ्लाइट वाले खुलासे ने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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