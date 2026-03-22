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कौन बनेगा 'The 50' का चैंपियन? टॉप 5 फाइनलिस्ट की लिस्ट आउट, नोट कर लें फिनाले की डेट और टाइम

आज यानी 22 मार्च को 'द 50' का फिनाले है. आज इस शो को अपना विनर मिल जाएगा. फिलहाल शो को 5 फाइनलिस्ट भी मिल चुके हैं. आइए जानते हैं इस शो को आप कब और कहां देख सकते हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 22, 2026 9:20 PM IST

कौन बनेगा 'The 50' का चैंपियन? टॉप 5 फाइनलिस्ट की लिस्ट आउट, नोट कर लें फिनाले की डेट और टाइम
the 50

कलर्स टीवी का सबसे चर्चित और अनोखा रियलिटी शो 'द 50' आज अपने अंतिम सफर पर है. आज यानी 22 मार्च की रात इस शो को अपना विजेता मिल जाएगा. लेकिन इस फिनाले की सबसे बड़ी चर्चा विनर से ज्यादा प्रिंस नरूला के उस फैसले की हो रही है, जिसने फैंस का दिल जीत लिया और शो को पूरी तरह बदल दिया है.

प्रिंस नरूला का फैसला

शो के सेमीफाइनल टास्क में प्रिंस नरूला, रजत दलाल, फैजू और काका ने अपनी काबिलियत साबित करते हुए 'टिकट टू फिनाले' हासिल किया था. हर कोई मान रहा था कि रियलिटी शोज के बादशाह प्रिंस एक और ट्रॉफी अपने नाम करेंगे. लेकिन प्रिंस ने मंच पर घोषणा कर सबको चौंका दिया कि वह अपनी फिनाले की सीट शिव ठाकरे को दे रहे हैं. प्रिंस के इस फैसले ने शिव को इमोशनल कर दिया और कृष्णा श्रॉफ को वोटिंग के जरिए पांचवीं फाइनलिस्ट बनने का मौका मिला.

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फिनाले के टॉप 5 दावेदार

आज रात होने वाले महा-मुकाबले में ट्रॉफी के लिए इन पांच दिग्गजों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. शिव ठाकरे को प्रिंस का साथ मिला है. मिस्टर फैजू) सोशल मीडिया के सुपरस्टार हैं. रजत दलाल अपनी बेबाकी और स्ट्रेंथ के लिए मशहूर हैं. कृष्णा श्रॉफ ने अपनी मेहनत से टॉप 5 में जगह बनाई है और मशहूर पंजाबी सिंगर काका ने अपने खेल से सबका दिल जीत लिया है.

अनोखी प्राइज मनी

'द 50' भारत का पहला ऐसा शो है, जहां जीतने वाले कंटेस्टेंट को नहीं, बल्कि फैंस को मालामाल होने का मौका मिलेगा. शो की पूरी प्राइज मनी उन दर्शकों में बांटी जाएगी जो सही प्रिडिक्शन करेंगे. अब तक टास्क के जरिए कंटेस्टेंट्स ने 40,44,000 रुपये जमा कर लिए हैं. उम्मीद है कि आज के ग्रैंड फिनाले टास्क के बाद यह इनामी राशि पूरे 50 लाख रुपये हो जाएगी. जियो हॉटस्टार ऐप पर जाकर विनर का सही और सबसे तेज अनुमान लगाने वाले फैंस इस बड़ी राशि को अपने नाम कर सकते हैं.

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कब और कहां देखें महामुकाबला?

अगर आप भी इस रोमांचक फिनाले के गवाह बनना चाहते हैं, तो समय नोट कर लें. यह जियो हॉटस्टार पर रात 9:00 बजे से स्ट्रीम होगा और कलर्स टीवी पर रात 10:00 बजे से टेलीकास्ट किया जाएगा. अर्चना गौतम, मनीषा रानी और रिद्धि डोगरा जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़कर ये टॉप 5 सितारे आज अपनी किस्मत आजमाने उतरेंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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