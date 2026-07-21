Operation Safed Sagar के ट्रेलर लॉन्च पर क्यों छलके सिद्धार्थ के आंसू? शहीद की पत्नी के एक वाक्य से हिल गए एक्टर

Operation Safed Sagar Trailer Launch: नेटफ्लिक्स की मचअवेटेड वेब सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' के ट्रेलर लॉन्च का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक्टर सिद्धार्थ के रोते हुए देखा जा सकता है. आइए जानते हैं एक्टर भरे स्टेज पर क्यों पड़े.

'ऑपरेशन सफेद सागर' ट्रेलर लॉन्च पर क्यों रो पड़े एक्टर सिद्धार्थ?

Why Cries Siddharth On Operation Safed Sagar Trailer Launch: मातृभूमि के लिए अपनी जान न्योछावर करने वाले वीरों की गाथाएं जब-जब पर्दे पर उतरती हैं, तब-तब आंखें अपने आप नम हो जाती हैं. ऐसा ही कुछ नेटफ्लिक्स की मोस्टअवेटेड मिलिट्री-ड्रामा वेब सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' (Operation Safed Sagar) के ट्रेलर लॉन्च में देखने को मिला. 20 जुलाई 2026, सोमवार को मूवी का ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया था, लेकिन इस दौरान एक ऐसा पल आया जिसने हर किसी को भावुक कर दिया. दरअसल, इवेंट में कारगिल युद्ध के वीर शहीद स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की पत्नी अलका आहूजा ने कुछ ऐसा कहा, जिसे सुनकर तो साउथ और बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर सिद्धार्थ (Siddharth) अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए. हालांकि, इसी बीच अपने हाथ की चोट पर मजाक उड़ाते हुए उन्होंने तुरंत माहौल को खुशनुमा भी बना दिया. ऐसे में आइए जानते हैं कि, शहीद की पत्नी ने ऐसा क्या कहा कि, भरे स्टेज पर ही सिद्धार्थ की आंखों से आंसू छलक पड़े.

शहीद की पत्नी के इस वाक्य ने लोगों की आंखें की नम

दरअसल, ट्रेलर लॉन्च (Operation Safed Sagar Trailer Launch) के दौरान एक पत्रकार ने शहीद अजय आहूजा की पत्नी अलका आहूजा से सवाल पूछा, जिसका उन्होंने मंच पर आकर जवाब देने का फैसला किया. रिपोर्टर के सवाल का जवाब देने के बाद सिद्धार्थ ने अलका से कहा, 'कल मैं और अभिजीत परमार काफी देर बात कर रहे थे. हम दोनों ही बहुत इमोशनल हैं और हमने आपके बारे में बहुत बातें कीं. आपने मुझसे और अभिजीत से कुछ ऐसा कहा था जिसे मैं बाद में सबसे शेयर करूंगा. लेकिन मेरी और पूरी टीम की तरफ से इस प्रोजेक्ट को बनाने की परमिशन देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया. आपकी इजाजत के बिना हम यह कभी नहीं बनाते.'

इस पर अलका आहूजा मुस्कुराईं और बड़े ही मासूमियत भरे अंदाज में बोलीं, 'मेरे पास अजय के कोई वीडियोज नहीं हैं. कम से कम अब मेरे पास अजय की एक इमेज तो है!.' शहीद की पत्नी के मुंह से यह बात सुनते ही सिद्धार्थ अपने आंसू नहीं रोक पाए और उनकी आंखें छलक आईं और वो स्टेज पर ही रो पड़े. ये वो पल था जिसने वहां मौजूद हर किसी को भावुक कर दिया. जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

'शहीद की यादों के साथ बेइंसाफी नहीं करना चाहता था'

आपको बता दें कि, 'ऑपरेशन सफेद सागर' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में सिद्धार्थ (Siddharth) हाथ में स्लिंग बांधकर पहुंचे थे. जब उनसे पूछा गया कि, उन्होंने यह फिल्म करने के लिए हां क्यों कहा, तो उन्होंने बताया, 'जब मेकर्स मुझसे मिले, तो मेरी पहली प्रतिक्रिया झिझक वाली थी. हमारे सिनेमा में शहीदों को दिखाने का एक तय तरीका है, लेकिन वो शहीद खुद अपना बचाव करने या यह बताने के लिए यहां नहीं हैं कि उन्हें कैसे दिखाया जा रहा है. एक काल्पनिक किरदार निभाना आसान है, लेकिन किसी शहीद का रोल निभाना बहुत जिम्मेदारी का काम है. अक्सर हम शहीदों को इतना आदर्श बना देते हैं कि उनकी इंसानी कमियां छुपा दी जाती हैं. लेकिन हीरो कोई अलग नहीं दिखते, वो अपने कामों से हीरो बनते हैं.'

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सिद्धार्थ ने गमगीन माहौल को यूं किया हल्का

सिद्धार्थ ने आगे कहा, 'मैं किसी महान इंसान की यादों के साथ बेइंसाफी नहीं करना चाहता था. इसलिए मैंने मेकर्स से लंबी बात की. मैंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा था 'क्या शहीद की पत्नी अलका ने इसकी इजाजत दी है?' यह कहते हुए सिद्धार्थ एक बार फिर भावुक हो गए. हालांकि, इस दौरान जब माहौल काफी ज्यादा गमगीन होता नजर आया, तो एक्टर ने अपने हाथ की चोट को लेकर ऐसा मजाक किया जिससे माहौल थोड़ा हल्का हो गया. दरअसल, एक रिपोर्ट ने उनसे पूछा कि आपके हाथ में क्या हुआ तब एक्टर ने चुटकी लेते हुए कहा, 'बस एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ है. यह नॉर्मल टूट-फूट है... इसे ही बुढ़ापा कहते हैं!'

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कब रिलीज होगी Operation Safed Sagar?

इसके बाद उन्होंने शो के अपने युवा को-एक्टर्स का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वे बचपन से उनकी फिल्में देख रहे हैं, इसलिए कहीं न कहीं तो चोट लगनी ही थी. फिर उन्होंने दिग्गज अभिनेता आदिल हुसैन की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, 'मैं यह कॉम्प्लीमेंट आगे पास करना चाहता हूं. मैं खुद आदिल सर को देखते हुए बड़ा हुआ हूं! और चूंकि आपने बहुत चुना हुआ काम किया है, इसलिए मैं बहुत धीरे-धीरे बड़ा हुआ हूं!' बता दें कि देशभक्ति और जज्बे से भरपूर वेब सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' 7 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…