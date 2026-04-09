आदित्य धर को प्रीतिशील सिंह से मिलने में क्यों लग रहा था डर? डायरेक्टर ने Dhurandhar 2 आर्टिस्ट पर किया बड़ा खुलासा!

Dhurandhar 2 बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के बाद से ही गदर मचा रही है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस सफलता के पीछे मेकअप आर्टिस्ट प्रीतिशील सिंह का भी बड़ा रोल रहा है. हालांकि, आदित्य धर को आर्टिस्ट से पहली बार मिलने में काफी डर लग रहा था, जिसका खुलासा उन्होंने खुद किया है.

Why Aditya Dhar Was Afraid To Meet Preetisheel Singh?: आदित्य धर (Aditya Dhar) के डायरेक्शन में बनीं 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) की चर्चा हर तरफ हो रही है. रिलीज के बाद से ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए-नए रिकॉर्ड बना रही है, सीधे शब्दों में कहें तो ये सफलता के नए कीर्तीमान स्थापित कर रही है, लेकिन जब भी कोई फिल्म हिट होती है, तो उसके पीछे सिर्फ डायरेक्टर और लीड एक्टर का ही नहीं बल्कि पूरी टीम की मेहनत होती है. ठीक कुछ ऐसा ही आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' में भी देखने को मिला.

मेकअप आर्टिस्ट पर आदित्य धर का खुलासा

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) रिलीज होने के बाद से दर्शकों की फेवरेट बनी हुई है, लेकिन इसकी सफलता के पीछे मेकअप आर्टिस्ट प्रीतिशील सिंह का भी बड़ा रोल रहा है. उन्होंने सभी कलाकारों को ठीक वैसा रूप दिया, जैसी फिल्म की डिमांड थी और यही वजह कि फिल्म के डायरेक्टर और राइटर आदित्य धर ने प्रीतिशील सिंह की जमकर तारीफ की है, लेकिन इस दौरान उन्होंने आर्टिस्ट संग अपनी पहली मुलाकात को लेकर ऐसा खुलासा किया है, जो आपको भी हैरान कर सकता है.

आदित्य धर को प्रीतिशील सिंह से मिलने में क्यों लग रहा था डर?

फिल्म मेकर आदित्य धर ने सोशल मीडिया पर एक बहुत ही प्यारा नोट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने मशहूर कैरेक्टर डिजाइनर और प्रोस्थेटिक्स आर्टिस्ट प्रीतिशील सिंह की जमकर तारीफ की, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी खुलासा किया कि, फिल्म 'धुरंधर' के लिए वो प्रीतिशील से मिलने और उनके साथ काम करने को लेकर शुरू में काफी डरे हुए थे. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'सच कहूं, तो जब मैंने पहली बार प्रीतिशील का नाम सुना था, तो मैं थोड़ा हिचकिचाया हुआ था, क्योंकि मुझसे कई लोगों ने कहा था कि, वो बहुत घमंडी, महंगी और सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट करती हैं, लेकिन जब मैं उनसे मिला तो मेरा सारा शक एक झटके में खत्म हो गया.'

'मैं सारी यादें हमेशा संजो कर रखूंगा'

आदित्य ने अपने नोट में आगे बताया, 'इस मुलाकात ने मुझे इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सीख दी कि, कभी दूसरों की बातों पर अपनी राय मत बनाओ. अक्सर ये बातें उन लोगों की होती है, जिनका उस शख्स से कोई लेना-देना नहीं होता है.' अपने नोट में आदित्य ने न सिर्फ प्रीतिशील के हुनर की तारीफ की, बल्कि उनके व्यवहार और सेट पर उनकी मेहनत को भी सराहा और कहा, 'वे सिर्फ एक बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि सच्चे मन वाली इंसान भी हैं. बिजी शेड्यूल के बीच हमारी हंसी-मजाक, जिंदगी पर लंबी बातें और हर किरदार पर घंटों मेहनत. ये सारी यादें मैं हमेशा संजोकर रखूंगा. उनकी मुस्कान और उनका साथ मुश्किल दिनों को भी आसान बना देता था.'

20,000 चेहरों को दिया नया रूप

वहीं फिल्म के स्केल के बारे में बात करते हुए आदित्य धर ने बताया कि, प्रीतिशील और उनकी टीम ने फिल्म के दोनों पार्ट्स के लिए 100 से ज्यादा कैरेक्टर डिजाइन तैयार किए. इसमें 'नवाब शफीक' और 'बड़े साब' जैसे मुश्किल लुक भी शामिल थे. उन्होंने करीब 20,000 जूनियर आर्टिस्ट्स के चेहरों को अपनी कला से बदल दिया. आदित्य धर के मुताबिक, प्रीतिशील के लिए ये सिरफ मेकअप नहीं था, बल्कि हर छोटे-बड़े किरदार को असली और ईमानदार दिखाने की एक कोशिश थी.

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'धुरंधर 2' ने तोड़े कमाई के कई रिकॉर्ड

वहीं अगर बात करें 'धुरंधर 2' की कमाई के रिकॉर्ड की तो ये रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 1600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई महज 21 दिनों में कर ली है और ये सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है. बता दें कि, आदित्य धर की 'धुरंधर 2' इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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