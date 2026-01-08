ENG हिन्दी
Khushi Mukherjee के शिव तांडव वीडियो पर क्यों मचा बवाल? डांस देख भन्नाया नेटिजन्स का माथा, बोले- 'ये करना...'

Khushi Mukherjee अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में आ ही जाती हैं. इसी बीच एक्ट्रेस का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसे लेकर एक बार फिर वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं.

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 8, 2026 10:35 PM IST

Khushi Mukherjee के शिव तांडव वीडियो पर क्यों मचा बवाल? डांस देख भन्नाया नेटिजन्स का माथा, बोले- 'ये करना...'

Khushi Mukherjee Shiv Tandav Dance Performance: एक्ट्रेस और मॉडल खुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee) अक्सर अपने बेबाक और बोल्ड अंदाज के साथ-साथ बयानों को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. हालांकि, इस बार वह अपने एक वीडियो को लेकर खबरों में आ गई हैं. खुशी का एक वीडियो (Khushi Mukherjee Video) सामने आया है, जिसमें वह 'शिव तांडव' पर एक डांस परफॉर्मेंस दे रही हैं. लेकिन जैसे ही एक्ट्रेस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Khushi Mukherjee Dance Video) हुआ नेटिजन्स का पारा हाई हो गया और वे उन्हें खरी-खोटी सुनाने लगे.

खुशी का 'शिव तांडव' परफॉर्मेंस देख भन्नाया यूजर्स का माथा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के Tadka Bollywood नाम के अकाउंट पर खुशी मुखर्जी का एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें वो 'शिव तांडव' पर डांस परफॉर्मेंस दे रही है. इस वीडियो में खुशी जिस तरह से डांस कर रही हैं, वो नेटिजन्स को भाया नहीं और वो वीडियो पर एक्ट्रेस को ट्रोल करने लगे. एक ने तो ये तक कह दिया कि तुम रहने दो...

'ये करना क्या चाह रही है...'

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे खुशी मुखर्जी के इस 'शिव तांडव' डांस परफॉर्मेंस वीडियो पर नेटिजन्स ने एक्ट्रेस को ट्रोल करते हुए कई कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, 'तुम पर नहीं अच्छा लग रहा, तुम रहने दो...' दूसरे ने लिखा, 'इसे तांडव नहीं बार में डांस करना चाहिए.' एक अन्य ने लिखा, 'ये करना क्या चाह रही है भाई' ऐसे ही कई कमेंट्स इस वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.

कैसा है सूर्यकुमार यादव और खुशी मुखर्जी के बीच रिश्ता?

मालूम हो कि, खुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee) अक्सर अपने बोल्ड वीडियो, आउटफिट और बयानों को लेकर सुर्खियों में छा जाती हैं. हाल ही में उन्होंने भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव को लेकर ऐसा बयान दिया था, जिसे लेकर भी वो काफी ज्यादा ट्रोल हुईं थी. दरअसल, एक्ट्रेस ने दावा किया था कि सूर्यकुमार यादव ने उन्हें मैसेज करते थे. हालांकि, बाद में इस बयान पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि, उनके बीच कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं बल्कि, दोस्ती का रिश्ता है.

