ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • बॉलीवुड वालों के लिए क्यों खतरनाक है अनुभव सिन्हा-Taapsee Pannu की जोड़ी? मुल्क और थप्पड़ के बाद अब ...

बॉलीवुड वालों के लिए क्यों खतरनाक है अनुभव सिन्हा-Taapsee Pannu की जोड़ी? मुल्क और थप्पड़ के बाद अब Assi से मचाएंगे तहलका!

Assi: डायरेक्टर अनुभव सिन्हा और एक्ट्रेस तापसी पन्नू की जोड़ी जब-जब पर्दे पर साथ आई है तहलका मचाकर रख दिया है. जल्दी ही ये जोड़ी 'अस्सी' के साथ लौट रही है, ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं, कि आखिर इन दोनों का कोलैबोरेशन इतना खतरनाक कैसे होता है?

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 12, 2026 11:32 AM IST

बॉलीवुड वालों के लिए क्यों खतरनाक है अनुभव सिन्हा-Taapsee Pannu की जोड़ी? मुल्क और थप्पड़ के बाद अब Assi से मचाएंगे तहलका!

Assi: फिल्म जगत में कुछ जोड़ियां बॉक्स ऑफिस पर नोट छापने के लिए मशहूर होती हैं, तो कुछ समाज की सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए जानी जाती हैं. ऐसा ही कुछ प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) और तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) के बीच भी देखने को मिलता है. हिंदी सिनेमा में इन दोनों का कोलैबोरेशन सबसे पावरफुल माना जाता है. क्योंकि जब भी ये साथ आते हैं, तो पर्दे पर तहलका मच जाता है. ऐसा ही कुछ एक बार फिर से देखने को मिलने वाला है. 'मुल्क' (Mulk) और 'थप्पड़' (Thappad) के बाद ये जोड़ी एक बार फिर से 'अस्सी' (Assi) के साथ धमाल मचाने के लिए तैयार है.

Also Read
फरवरी में थिएटर्स बनेंगे अखाड़ा! रिलीज हो रही हैं ये 5 धमाकेदार फिल्में, एक तो बॉक्स ऑफिस के तोड़ने वाली है सारे रिकॉर्ड

तीसरी बार साथ आ रहे हैं अनुभव-तापसी

अनुभव सिन्हा और तापसी पन्नू जोड़ी अब ऐसी फिल्मों की पहचान बन गई है, जो लीक से हटकर होती हैं और दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती है. वहीं ये दोनों एक बार फिर फिल्म 'अस्सी' (Assi) के जरिए साथ आ रहे हैं. बता दें कि, ये तीसरी बार है जब अनुभव और तापसी साथ आ रहे हैं. इससे पहले दोनों ने 'मुल्क' और 'थप्पड़' जैसी दमदार फिल्में दी है, जिन्होंने समाज को आइना दिखाया था.

TRENDING NOW

क्या है Assi की कहानी?

'अस्सी' एक इंवेस्टिगेटिव कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है, जिसमें एक बार फिर सच और न्याय की लड़ाई को दिखाया जाएगा. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिसमें अपराध, सत्ता और सिस्टम की कमियों के बीच की उस गहरी खाई को देखने को मिला, जहां सच अक्सर दब जाता है. इस फिल्म में तापसी पन्नू एक वकील के किरदार में नजर आ रही हैं, जो सिर्फ कोर्ट में केस नहीं लड़ रही हैं, बल्कि नैतिकता और सिस्टम के खिलाफ जंग छेड़ती नजर आ रही हैं. ट्रेलर को देखकर साफ है कि, फिल्म काफी इंटेंस होने वाली है और इसकी कहानी में कई गहरे राज छिपे हैं.

क्यों 'घातक' है अनुभव और तापसी की जोड़ी?

हालांकि, ये पहली बार नहीं है जब अनुभव सिन्हा ऐसी फिल्म लेकर आ रहे हैं. वो इसके पहले भी ऐसी फिल्में ला चुके हैं और हमेशा की तरह इस फिल्म को भी उन्होंने अपने खास स्टाइल में तीखी, थोड़ी असहज करने वाली और समाज के प्रति जागरुकता फैलाने वाली बनाया है और ऐसी फिल्मों के लिए उनके जहन में पहला नाम तापसी पन्नू का ही आता है और एक्ट्रेस भी उन्हें निराश नहीं करती और अपने दमदार एक्टिंग से कहानी को रियल रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं. यही वजह है कि, दोनों जोड़ी जब साथ मिलती है, तो घातक बन जाती है. कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'अस्सी' की कहानी एक इंवेस्टिगेशन की चलती रहती है, जिसमें परत दर परत ऐसे खुलेगी जो आपको सीट से उठने ही नहीं देगी.

क्या है Assi की स्टारकास्ट?

ट्रेलर देखने को बाद ये साफ हो गया है कि, तापसी और अनुभव सिन्हा की ये जोड़ी एक बार फिर साबित करने जा रही है कि वो जब भी साथ आते हैं, तो कुछ बड़ा धमाका जरूर करते हैं. वहीं अगर बात करें फिल्म की कास्ट की तो इसमें तापसी पन्नू के अलावा कनी कुसरुति, रेवती, मनोज पाहवा, कुमुद मिश्रा और मोहम्मद जीशान अय्यूब जैसे कलाकार लीड रोल में नजर आएंगे.

कब रिलीज होगी Assi?

आपको बता दें कि, अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'अस्सी' को गुलशन कुमार और टी-सीरीज पेश करते हैं, जो बनारस मीडिया वर्क्स प्रोडक्शन के तहत बनी है. ये फिल्म 20 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Anubhav Sinha Assi Bollywood News Entertainment News Taapsee Pannu