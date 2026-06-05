Bandar: 4 स्टार रेटिंग के बाद भी मेकर्स ने क्यों रोकी फिल्म की स्क्रीनिंग? वजह जान खौल उठेगा फैंस का खून!

Bandar: 5 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' रिलीज के कुछ घंटों बाद ही होल्ड कर दी गई. ये खबर जितनी हैरान कर देने वाली है, उससे भी ज्यादा इसके पीछे की वजह है, जिसे सुनकर फैंस का भी खून खौल उठेगा.

मेकर्स ने 'बंदर' की स्क्रीनिंग को लेकर लिया बड़ा फैसला

Why Bandar Makers Stop Movie Screening?: मूवी बफ के लिए जून का महीना बेहद धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि इस मंथ एक के बाद एक कई बड़ी फिल्में रिलीज के लिए कतार में हैं. वहीं फर्स्ट वीक में 3 फिल्मों ने कब्जा कर लिया. जहां 4 जून 2026 को साउथ सुपरस्टार राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी, वहीं इसके एक दिन बाद यानी 5 जून 2026, शुक्रवार को वरुण धवन स्टारर 'है जवानी तो इश्क होना है' (Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai) और बॉबी देओल (Bobby Deol) स्टारर 'बंदर' (Bandar) रिलीज हुई है. हालांकि, बॉबी देओल की क्राइम ड्रामा, थ्रिलर और एक्शन फिल्म को रिलीज के कुछ घंटों बाद ही मेकर्स ने होल्ड कर दिया है, लेकिन इसके पीछे की वजह 'पेड्डी' और 'है जवानी तो इश्क होना है' से क्लैश का डर नहीं बल्कि ऐसा कारण है, जिसे सुनकर फैंस का खून खौल उठेगा.

4 स्टार रेटिंग के बावजूद मेकर्स ने होल्ड की फिल्म

अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी बॉबी देओल स्टारर फिल्म 'बंदर' 5 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर थिएटर्स से बाहर निकल रहे लोगों की जुबान तक पर बस बॉबी देओल और उनकी मूवी 'बंदर' की तारीफ ही सुनने को मिली. इस मूवी की फैंस से लेकर क्रिटिक्स तक सराहना कर रहे हैं और इसे 3.5 से 4 स्टार रेटिंग भी मिल रही है, लेकिन इस बीच दर्शकों को झटका तब लगा जब कुछ घंटों के बाद ही मेकर्स ने इसकी स्क्रीनिंग को रोकने का फैसला किया और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो 'बंदर' के मेकर्स के इस फैसले के पीछे की वजह है.

बॉबी देओल की फिल्म के साथ हो रहा सौतेला बर्ताव

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, बॉबी देओल स्टारर फिल्म 'बंदर' के मेकर्स अपनी फिल्म को दर्शकों के हिसाब से सही तरीके से रिलीज करना चाहते थे. उन्होंने मल्टीप्लेक्सों से बहुत जायज मांग की थी, मेकर्स के मुताबिक उन्होंने 5 स्क्रीन वले थिएटर्स में सिर्फ 4 शोज और 4 स्क्रीन वाले थिएटर में दोपहर 1 बजे के बाद सिर्फ 3 शोज की मांग की थी, लेकिन पीवीआर-आईनॉक्स और सिनेपोलिस जैसी बड़ी चेन्स खुद 'है जवानी तो इश्क होना है' को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं और पीवीआर जियो स्टूडियोज के लिए 'पड्डी' के डिस्ट्रीब्यूशन में भी शामिल है, इसलिए इन नेशनल चेन्स ने 'बंदर' को बहुत ही कम और अनुचित शोज दिए है.

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सूत्र के मुताबिक, बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' के साथ हुए इस सौतेल बर्ताव के विरोध में टीम ने एक कड़ा स्टैंड लेते हुए नेशनल सिनेमा चेन्स से साफ कह दिया है कि जब तक शोज का सही बंटवारा नहीं हो जाता, तब तक उनकी फिल्म की प्रोग्रामिंग को होल्ड पर रखा जाए. 'बंदर' के मेकर्स का यह भी मानना है कि 'पेड्डी' और 'है जवानी तो इश्क होना है' की एडवांस बुकिंग उम्मीद से काफी कम है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…