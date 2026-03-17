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Salman Khan की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का रातोंरात क्यों बदला टाइटल? डायरेक्टर ने खोला असली राज

Salman Khan की अपकमिंग फिल्म Battle of Galwan को लेकर बीते दिनों खबर आई कि, इसका नाम बदलकर अब 'मातृभूमि' कर दिया गया है, जिसके बाद से ही लोग ये सवाल कर रहे थे कि आखिर क्यों रातोंरात फिल्म का नाम बदल दिया गया. अब डायरेक्टर ने इसके पीछे की वजह बताई है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 17, 2026 8:16 AM IST

Salman Khan की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का रातोंरात क्यों बदला टाइटल? डायरेक्टर ने खोला असली राज
क्यों बदला गया सलमान खान की फिल्म का नाम?

Why Change Salman Khan Film Title Battle of Galwan?: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' (Battle of Galwan) की शूटिंग में बिजी हैं. जल्द ही ये मूवी सिनेमाघरों में आने वाली हैं, लेकिन इसके पहले पिक्चर को लेकर बड़ा अपडेट सामने कि, इसका टाइटल 'बैटल ऑफ गलवान' से बदलकर अब 'मातृभूमि' (Maatrubhumi) रख दिया गया है, जिसके बाद से फैंस ये जानने की कोशिश में लगे थे कि, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेकर्स को फिल्म का रातोंरात नाम ही बदलना पड़ गया है. वहीं अब इस पर 'मातृभूमि' के डायरेक्टर अपूर्व लखिया ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और बताया कि, आखिर क्यों सलमान खान (Salman Khan Movie) की इस पिक्चर का नाम बदला गया?

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'रातोंरात नहीं बदला गया फिल्म का नाम'

सलमान खान (Salman Khan Upcoming Movie) की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का नाम बदलने के बीच फिल्म के डायरेक्टर अपूर्व लखिया ने एचटी सिटी से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने ये खुलासा किया कि, फिल्म का नाम बदलने का फैसला रातोंरात नहीं लिया गया. डायरेक्टर ने कहा कि, 'नाम बदलने का फैसला फैंस और दर्शकों को भले ही अचानक लिया हुआ लगे, लेकिन ऐसा नहीं है. मेकर्स ने शुरुआत से ही दो नाम 'बैटल ऑफ गलवान' और 'मातृभूमि' (Maatrubhumi Movie) रजिस्टर्ड करवाए थे.'

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क्यों बदला गया 'बैटल ऑफ गलवान' का नाम?

अपूर्व लखिया ने आगे बताया कि, 'जैसे-जैसे फिल्म का काम आगे बढ़ा वैसे-वैसे उन्हें एहसास हुआ कि, यह कहानी सिर्फ एक लड़ाई के बारे में नहीं है. यह मूवी इंसानिय, सिम्पैथी और उन खामोश लड़ाइयों के बारे में है जो हमारे सैनिक हर रोज लड़ते हैं.' उन्होंने आगे कहा कि, नया टाइटल फिल्म की रूह और सैनिकों के बलिदान को ज्यादा अच्छी तरह से पेश करता है. इसके अलावा फिल्म में इसी नाम का एक गाना भी है, जिसे काफी ज्यादा पसंद किया गया.

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नए पोस्टर में कैसा है सलमान खान का लुक?

आपको बता दें कि, बीते दिन सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का नया पोस्टर जारी किया गया था. जिसके साथ ही इसके टाइल चेंज का खुलासा किया गया. इस नए पोस्टर में सलमान खान का लुक बेहद इंटेंस नजर आ रहा है. उनके माथे पर चोट के निशान है और उनके हाथ खून से सने हुए है. 'मातृभूमि' के इस पोस्टर से साफ झलकता है कि, फिल्म में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है. अब फैंस को बस इस फिल्म के रिलीज का इंतजार है.

कब रिलीज होगी 'मातृभूमि'?

फिल्म का नया पोस्ट नया नाम तो जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक इसकी रिलीज डेट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. हालांकि, अभी तक की जानकारी के मुताबिक, सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म 'मातृभूमि' (Maatrubhumi Release Date) इस साल 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, लेकिन ऐसी खबरें भी हैं कि फिल्म की रिलीज डेट को बढ़ाकर अगस्त के बीच की जा सकती है. फिलहाल इसपर कोई साफ जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Battle Of Galwan Bollywood News Entertainment News Maatrubhumi Salman Khan