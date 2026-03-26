क्यों छिड़ी रणवीर अल्लाहबादिया-कुणाल कामरा के बीच जंग? कॉमेडियन ने सरेआम यूट्यूबर को लगाई लताड़, कहा- 'क्रिएटिविटी के लिए जहर हो'

Kunal Kamra और Ranveer Allahbadia एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं. हालांकि, इस बार वजह दोनों के बीच का विवाद है. कॉमेडियन ने यूट्यूबर की सरेआम लताड़ लगाई है. ऐसे में सवाल ये उठ रहा आखिर ये 'मिल्किंग' का पूरा विवाद क्या है?

Kunal Kamra Publicly Slams Ranveer Allahbadia: कुणाल कामरा (Kunal Kamra) स्टैंडअप कॉमेडी की तो रणवीर अल्लाहबादिया (Ranveer Allahbadia) यूट्यूब की दुनिया बादशाह माने जाते हैं. दोनों ही सोशल मीडिया का पॉपुलर चेहरा है और ये अपनी बेबाकी और तीखी जुबान के लिए जाते हैं. हालांकि, ये दोनों विवाद के चलते चर्चा में हैं. हाल ही में यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया ने एक पोस्ट शेयर कर अपने 10 साल के सफर के बारे में बात करते हुए कहा कि, एक घटना ने उन्हें पूरा हिलाकर रख दिया था. यूट्यूबर के इस बयान को लेकर अब कॉमेडियन कुणाल कामरा ने रणवीर को जमकर लताड़ा है. कॉमेडियन ने उन पर आरोप लगाते हुए कहा, 'अच्छा बनने का ढोंग बंद करो, क्रिएटिविटी के लिए जहर हो.' आइए जानते हैं पूरा विवाद क्या है.

विवादित सवाल से नप गए थे रणवीर अल्लाहबादिया

आपको याद दिला दें कि, पिछले साल 'इंडियाज गॉट लेटेंट' शो में एक विवादित सवाल के चलते रणवीर अल्लाहबादिया खूब ट्रोल हुए थे, ये मामला इतना बढ़ गया था कि, उनका शो भी इसकी भेंट चढ़ गया था. हालांकि, कुछ समय बाद यूट्यूबर ने माफी मांगी और अपना सफर से नए सिरे से शुरू किया था. वहीं अब इस मामले के सालभर बाद उन्होंने एक पोस्ट किया है, जिसमें अपने पूरे 10 साल के सफर के बारे में बात की और उस घटना का भी जिक्र किया जिसने उन्हें पूरा हिलाकर रख दिया. इसी पोस्ट को लेकर कुणाल कामरा का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने रणवीर को सरेआमल लताड़ लगा दी.

कैस हुई विवाद की शुरुआत?

इस नए विवाद की शुरुआत रणवीर अल्लाहबादिया के पोस्ट से हुई है. दरअसल, 25 मार्च 2026 की शाम को रणवीर ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, 'मुझे और मेरी टीम को BeerBiceps और the Ranveer Show को इस मुकाम तक पहुंचाने में 10 साल लगे. लेकिन एक घटना ने इस पूरे सफर को झकझोर कर रख दिया. जब टीम ने पूछा कि आगे का क्या प्लान है, तो मैंने खुद को संत कबीर के दोहे की तरफ लौटता पाया. धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय. तो ये एक सिंपल रिमाइंडर है कि जिस तरह तरक्की में समय लगता है, वैसे ही दोबारा बनने में भी टाइम लगता है.'

It took me and my team 10 years to build BeerBiceps and The Ranveer Show to where they were. And in one incident, a large part of it was shaken. When the team looked to me for next steps, I found myself going back to Sant Kabir’s doha: धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय,

माली… — Ranveer Allahbadia (@BeerBicepsGuy) March 25, 2026

रणवीर अल्लाहबादिया को कुणाल ने जमकर लताड़ा

रणवीर अल्लाहबादिया के इस पोस्ट पर कुणाल कामरा भड़क गए और उन्होंने इस पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए लिखा, 'मेरे साथ-साथ लेटेंट में होने की वजह से 30 से ज्यादा कलाकारों को अधिकारियों के तलब किया. तुम्हारी बेवकूफी की वजह से पूरी कॉमेडी इंडस्ट्री को नुकसान हुआ. शोज कैंसिल हो गए थे, वेन्यूज ने हाथ पीछे खींच लिए, फैसला सुनाया गया, तुम्हारी बेवकूफी के कारण आज भी कई अच्छे कॉमेडियन्स का जीवन मुश्किल से भर गया है.'

'अच्छ बनने का ढोंग बंद करो'

उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे लिखा, 'तुमने कभी इस पहलू को समझने की परवाह नहीं की. अच्छा बननने का ढोंग बंद करो क्योंकि वो तुम हो ही नहीं. अपना चेक लो, नजरें झुकाओ और शर्म करो. क्रिएटिविटी के लिए जहर हो तुम. अब और लीपापोती न करो. अपना काम करो जो तुम अच्छे से कक पाते हो, लोगों को धोखा देना, फर्जी बातें करना और फालतू की शोहरत बटोरना.'

30+ artists including me were summoned by authorities for being on Latent.

The whole comedy fraternity took a hit because of how stupid you’re. Shows were canceled, Venues pulled out, Judgements made, the pathetic shadow of your stupidity still continues to make lives of funny… — Kunal Kamra (@kunalkamra88) March 25, 2026

साल 2025 में क्या हुआ था?

गौरतलब है कि, ये पूरा मामला साल 2025 का है, जब रणवीर अल्लाहबादिया कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' में बतौर गेस्ट पहुंचे थे. लेकिन उस एपिसोड में रणवीर ने माता-पिता और सेक्स को लेकर कुछ ऐसी अश्लील बातें कही थी, जो लोगों को काफी नागवार गुजरीं. जिसके बाद ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया था. महाराष्ट्र साइबर सेल समेत कई अधिकारियों ने FIR दर्ज कराई थी समन जारी किए थे. हालांकि, बाद में उस एपिसोड को हटा दिया गया था लेकिन उसकी क्लिप्स इंटरनेट पर फैल गईं. नतीजा ये हुआ कि देशभर में पुलिस केस हुए, मामला संसद तक पहुंच गया और लास्ट में उस प्लेटफॉर्म से 'लैटेंट' के सभी एपिसोड्स को हटाने पड़े. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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