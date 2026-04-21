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'लॉरेंस ऑफ पंजाब' डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है, जिसपर मचा बवाल? कांग्रेस सांसद ने OTT को भेजा नोटिस, लगाए ये आरोप

Lawrence Of Punjab Controversy: 'अंधेरा' डायरेक्टर राघव डार की अपमकिंग डॉक्यूमेंट्री सीरीज 'लॉरेंस ऑफ पंजाब' के रिलीज से पहले ही विवाद खड़ा हो गया है. इस पर कांग्रेस नेता ने OTT प्लेटफॉर्म को नोटिस भेजा है. आइए जानते हैं आखिर क्या विवाद है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 21, 2026 10:54 PM IST

'लॉरेंस ऑफ पंजाब' डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है, जिसपर मचा बवाल? कांग्रेस सांसद ने OTT को भेजा नोटिस, लगाए ये आरोप
लॉरेंस ऑफ पंजाब सीरीज पर क्यों मचा बवाल?

Lawrence Of Punjab Documentary: OTT की दुनिया में ऐसा पहली बार नहीं है कि, जब रियल बेस्ड डॉक्यूमेंट्री या सीरीज बनाई गई हो. नेटफ्लिक्स से लेकर प्राइम वीडियो तक सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स (OTT) सच्ची घटनाओं पर आधारित डॉक्यूमेंट्री और सीरीज से भरी पड़ी है, लेकिन जैसे ही डायरेक्टर राघव डार के डायरेक्शन में बनी सच्ची घटनाओं पर आधारित डॉक्यूमेंट्री सीरीज 'लॉरेंस ऑफ पंजाब' का ट्रेलर लॉन्च (Lawrence Of Punjab Trailer) हुआ वैसे ही इसे लेकर एक बड़ा सियासी और कानूनी बवंडर खड़ा हो गया. कांग्रेस सांसद ने अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने इस अपमकिंग डॉक्यूमेंट्री को लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म को कानूनी नोटिस भेजा है. ऐसे में सवाल ये उठता है कि, आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसे लेकर इतना बवाल मचा हुआ है.

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लुधियाना लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को कानूनी नोटिस भेजकर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत भारत द्वारा अधिनियमित सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के उल्लंघन का हवाला देते हुए सीरीज की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग की है.

कांग्रेस सांसद ने लगाए ये आरोप

दरअसल, कांग्रेस नेता ने अपने नोटिस में लिखा है कि, 'यह वेब सीरीज (Lawrence Of Punjab) कथित तौर पर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जीवन और उसके कारनामों पर आधारित है, जिसपर अदालतों में कई गंभीर केस चल रहे हैं.' सांसद का मानना है कि, 'यह वेब सीरीज एक अपराधी और गैंगस्टर का महिमामंडन करेगी, जो सीधे तौर पर गैरकानूनी कामों को बढ़ावा देने के बराबर है. एक नामी अपराधी की जिंदगी को नाटक की तरह दिखाने से इसके गलत कामों को सही ठहराने का खतरा है. इससे समाज में अपराधियों को गलत तरीके से शोहरत मिलेगी और युवाओं के बीच अपराध के प्रति आकर्षण पैदा होगा, जिससे कानून का डर भी खत्म हो जाएगा.'

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इस सीरीज को रोकना क्यों है जरूरी?

उन्होंने आगे लिखा, 'पंजाब पहले से ही गैंगस्टरों और यंगस्टरों के अपराध की ओर झुकने की समस्या से जूझ रहा है. ऐसे माहौल में किसी असली गैंगस्टर को 'हीरो' की तरह दिखाना युवाओं को गलत रास्ते पर ले जा सकता है. इस तरह के कंटेंट से कानून-व्यवस्था बिगड़ने का पूरा डर है और गैंग्स के बीच आपसी रंजिस भी बढ़ सकती है. कानून भी यही कहता है कि, अगर किसी बात से समाज में अशांति फैलने का खतरा हो, तो उसे रोकना जरूरी है.'

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सांसद ने अपने नोटिस में आगे भारत के संविधान के आर्टिकल 19 (2) का जिक्र करते हुए कहा, 'भले ही अपनी बात रखने की आजादी एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह असीमित नहीं है जरूरत पड़ने पर इस पर वाजिब पाबंदियां लगाई जा सकती हैं.' उन्होंने अपने नोटिस में साफ तौर पर कहा कि, ऐसा कंटेंट जो अपराध को बढ़ावा देती हो या उसे सही ठहराती हो, खासकर समाज के संवेदनशील हालातों में, उस पर रोक लगाना पूरी तरह जायज है.

क्या है 'लॉरेंस ऑफ पंजाब' के ट्रेलर में?

डायरेक्टर राघव डार के डारेक्शन में बनीं 'लॉरेंस ऑफ पंजाब' डॉक्यूमेंट्री सीरीज दिखाती है कि, कैसे हमारा समाज, सिस्टम और लोगों का नजरिया मिलकर एक अपराधी को जन्म देता है. इसमें स्टूडेंट पॉलिटिक्स, और म्यूजिक से लेकर सोशल मीडिया के प्रचार तक, हर इस चीज को जोड़ा गया है, जिसने आज के जमाने का 'डिजिटल क्राइम सिंडिकेट' खड़ा कर दिया है. यह सीरीज लॉरेंस बिश्नोई को एक केस स्टडी बनाकर सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि हमारे समाज के इस माहौल की पोल खोलती है, जहां ताकत की चाहत और लोगों की सोच अपराधियों को बढ़ावा देती है. साथ ही इस बात पर भी जोर देती है कि इस सबका अंजाम कितना खतरना हो सकता है.

कब और कहां स्ट्रीम होगी 'लॉरेंस ऑफ पंजाब'?

आपको बता दें कि, 'लॉरेंस ऑफ पंजाब' का हाल ही में ट्रेलर रिलीज किया गया था और ये 27 अप्रैल 2026 से ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर स्ट्रीम होने वाली थी. हालांकि, रिलीज से पहले ही इस पर विवाद शुरू हो गया है. अब देखना ये है कि, क्या ये सीरीज स्ट्रीम हो पाती है या फिर इसे बैन किया जाएगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Entertainment News Lawrence Of Punjab Lawrence Of Punjab Documentary Zee5