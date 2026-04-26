आखिर क्यों अमाल मलिक ने बंद किया फिल्मों में काम? सिंगर ने बयां किया बॉलीवुड का कड़वा सच...

बिग बाॅस कंटेस्टेंट और हिट गानें देने वाले अमाल मलिक ने बॉलीवुड की चकाचौंध से अपनी दूरी की असली वजह बताई है. एक्टर ने म्यूजिक और बाॅलीवुड को लेकर कई खुलासे किए हैं. आइए जानते हैं…

बॉलीवुड में जहां हर कोई काम की तलाश में समझौता करने को तैयार रहता है, वहीं अमाल मलिक ने एक अलग रास्ता चुना है. 'एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' जैसे एल्बम से दुनिया को अपना हुनर दिखाने वाले अमाल इन दिनों फिल्मों में कम एक्टिव हैं, और इसके पीछे की वजह कोई मजबूरी नहीं, बल्कि उनके कड़े वसूल हैं. हाल ही में पैपराजी से बातचीत में उनका दर्द छलक पड़ा. अमाल मलिक ने बड़े गर्व और बेबाकी से कहा कि साल 2014 में अपने डेब्यू के बाद से वे इंडस्ट्री के इकलौते ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं, जिसने गलत के खिलाफ आवाज उठाई.

अमाल मलिक ने कही ये बात

अमाल मलिक ने कहा कि "सच्चाई बोलने के कारण मेरे साथ इंडस्ट्री में कोई खड़ा नहीं है. मेरे आगे-पीछे कोई गॉडफादर नहीं है, बस मेरे माता-पिता का आशीर्वाद है." अमाल ने साफ बताया कि वे फिल्मों से दूर इसलिए नहीं हैं कि उनके पास काम नहीं है, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि वे बुरा गाना और म्यूजिक नहीं बनाना चाहते हैं. उन्होंने साफ कहा कि "जो मुझे अच्छा काम नहीं करने देगा, मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा. लोग चाहे इसे दिल पर लें या दिमाग पर, मैं अपनी शर्तों पर ही चलूंगा."

म्यूजिक सिर्फ बिजनेस नहीं

मलिक परिवार की तीन पीढ़ियों की विरासत को संभाल रहे अमाल ने साफ किया कि वे साल 1950 से चली आ रही अपने दादा की लीगेसी को खराब नहीं होने देंगे. उन्होंने रीमिक्स के दौर पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बकवास रीमिक्स करने के लिए इस इंडस्ट्री में नहीं आए हैं. उन्होंने कहा, "अगर रीमिक्स करना ही है तो 'भोला भाला' जैसा होना चाहिए, वरना ऊपर वाले ने इतना दिया है कि मुझे काम की भूख नहीं है."

अमाल के लिए म्यूजिक कोई बिजनेस नहीं, बल्कि इबादत है. उन्होंने पैप्स से बात करते हुए एक गहरा राज खोला कि जब तक उनका एक गाना 100 गानों के बराबर ताकत नहीं रखता, तब तक उन्हें नींद नहीं आती है. 'कौन तुझे यूं प्यार करेगा' जैसा मास्टरपीस 25 साल की उम्र में देने वाले अमाल का मानना है कि उनमें आज भी वैसा ही दम है, बस सामने वाले की नियत अच्छी होनी चाहिए.

परिवार के साथ हुए धोखे का दर्द

अमाल ने अपने पिता डब्बू मलिक के साथ हुए पुराने अन्याय का भी जिक्र किया. उन्होंने खुलासा किया कि फिल्म 'मर्डर' का संगीत उनके पिता को मिलने वाला था, लेकिन उनके अपने ही चाचा अनु मलिक ने उस प्रोजेक्ट को छीन लिया. इस पारिवारिक धोखे ने अमाल को और भी ज्यादा सख्त बना दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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