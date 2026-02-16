आखिर क्यों हुआ था अमिताभ बच्चन और रेखा का ब्रेक अप? सालों बाद हुआ खुलासा, एक्ट्रेस की करीबी ने बताई असली वजह

अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी आज भी खुब सुर्खिंयों में रहती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक-दुसरे से इतनी मोहब्बत करने वाले अलग कैसे हुए. इस मामले में रेखा की एक खास दोस्त ने कई खुलासे किए हैं. आइए जानते हैं…

बॉलीवुड के गलियारों में अमिताभ बच्चन और रेखा की कहानी आज भी खुब फेमस है. पर्दे पर इनकी केमिस्ट्री लाजवाब थी. लेकिन बाद में सालों बाद इस प्रेम कहानी का अंत हो गया. अब इस अनकही प्रेम कहानी के अंत की असली वजह सामने आई है. मशहूर लेखिका और फैशन डिजाइनर बीना रमानी ने एक इंटरव्यू में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जो इस रिश्ते के टूटने के पीछे के कड़वे सच को बयां करते हैं. आइए जानते हैं आखिर क्यों इन दो प्रेमियों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए.

इस वजह से हुआ ब्रेकअप

बीना रमानी, जो रेखा की बेहद करीबी दोस्त रही हैं, उन्होंने उस दौर को याद करते हुए बताया कि रेखा की दुनिया अमिताभ बच्चन के इर्द-गिर्द ही सिमटी हुई थी. रेखा का मानना था कि वे दोनों आत्मिक रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. लेकिन वक्त के साथ हालात बदल गए. वह दौर था जब अमिताभ बच्चन अभिनय के साथ-साथ राजनीति के अखाड़े में कदम रख चुके थे. वे एक पब्लिक फिगर बन चुके थे और उनकी छवि पर किसी भी तरह का विवाद उनके करियर और राजनीतिक भविष्य के लिए खतरा साबित हो सकता था.

अमिताभ का कड़ा फैसला

बीना के मुताबिक, इस वजह से अमिताभ ने रेखा से यह साफ कह दिया था कि अब उनके बीच आगे कोई भविष्य नहीं है. एक पब्लिक फिगर होने के नाते वे इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दे सकते थे और न ही इसे आगे बढ़ा सकते थे. यही वह ब्रेकिंग पॉइंट था, जिसने रेखा को बुरी तरह तोड़ दिया था.

मुकेश अग्रवाल से शादी

अमिताभ से अलग होने के बाद रेखा एक बेहद कठिन दौर से गुजर रही थीं. बीना बताती हैं कि रेखा इसी दर्द को भुलाने के लिए न्यूयॉर्क आईं और वहीं उनकी मुलाकात बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई. बीना रमानी ने ही रेखा की मुलाकात मुकेश से करवाई थी. अमिताभ से मिली निराशा और अकेलेपन ने शायद रेखा को शादी का फैसला लेने पर मजबूर किया, जो बाद में उनके जीवन का एक और दुख बन गया.

सिमी ग्रेवाल के शो में रेखा

हालांकि अमिताभ ने हमेशा इस विषय पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन रेखा ने कभी अपनी भावनाओं को पूरी तरह नहीं छिपाया. 'रेनडेव्यू विद सिमी ग्रेवाल' के मशहूर टॉक शो में रेखा ने बड़ी ही बेबाकी से कहा था कि अमिताभ बच्चन एक ऐसे इंसान हैं, जिनसे किसी को भी प्यार हो सकता है.

