अरशद वारसी ने सलमान खान को क्यों बताया 'बैड बॉय', शाहरुख खान और बच्चों के लिए एक्टर ने कही ये बात, जानें

बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी ने हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में कई हैरान कर दिया है. उन्होंने इस इंटरव्यू में कई हैरान करने वाला खुलासा किया है. एक्टर ने सलमान खान और शाहरुख खान के बारे में कई चीजें बताई हैं.

बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर अरशद वारसी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं. अरशद वारसी इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं. उन्होंने अपनी शादी को लेकर भी कई खुलासे किए हैं. हाल ही में उन्होंने भारतीय सिनेमा के दो सबसे बड़े दिग्गजों शाहरुख खान और सलमान खान के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है. अरशद ने न केवल इन दोनों सितारों के काम करने के तरीके पर बात की, बल्कि उनकी शख्सियत और परिवारों से जुड़े दिलचस्प खुलासे भी किए.

शाहरुख खान के लिए कही ये बात

अरशद वारसी ने एक इंटरव्यू में किंग खान की तारीफों के पुल बांध दिए. उन्होंने शाहरुख को एक ऐसा एक्टर बताया जो थिएटर की बारीकियों को आज भी अपने साथ लेकर चलता है. अरशद के अनुसार, शाहरुख खान की सबसे बड़ी खूबी उनकी याददाश्त है. उन्हें अपने ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म के डायलॉग मुंह जुबानी याद होते हैं. सैट पर उनका व्यवहार इतना शालीन होता है कि उन्होंने कभी भी शाहरुख को किसी पर चिल्लाते या ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा. शाहरुख के साथ-साथ अरशद ने उनके बच्चों, सुहाना और आर्यन खान, की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि शाहरुख ने अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दी है. वे बेहद संस्कारी और विनम्र बच्चे हैं. शाहरुख खान अक्सर कहते हैं कि वह हिंदी सिनेमा के 'आखिरी सुपरस्टार' हैं, और अरशद इस बात से पूरी तरह सहमत हैं. अरशद वारसी खुद शाहरुख के बहुत बड़े फैन हैं.

सलमान खान को बताया 'बैड बॉय'

वहीं जब बात सलमान खान की आई, तो अरशद का अंदाज थोड़ा अलग था. उन्होंने सलमान को एक 'बैड बॉय' की छवि वाला एक्टर बताया, लेकिन साथ ही उनके उस पक्ष को भी उजागर किया जो दुनिया की नजरों से दूर रहता है. अरशद ने खुलासा किया कि सलमान अब पहले जैसे नहीं रहे, समय के साथ उनमें काफी बदलाव आया है. पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वह भले ही एक रफ-एंड-टफ 'बैड बॉय' दिखें, लेकिन घर के माहौल में वह बिल्कुल अलग हैं. अरशद के मुताबिक, सलमान खान बेहद मजाकिया हैं और उनका पूरा परिवार ही 'सेंस ऑफ ह्यूमर' से भरा हुआ है. वे लोग जिंदगी को बहुत मौज-मस्ती के साथ जीते हैं. अरशद ने सलमान को एक ऐसा व्यक्ति बताया जो घर पर चुटकुले सुनाता है और अपनों के साथ बेहद सादगी से पेश आता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

