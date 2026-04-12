क्यों आशा भोंसले इस सिंगर को सरेआम मारना चाहती थीं थप्पड़? ताई का गुस्सा देख दहल गई पूरी इंडस्ट्री...

भारतीय संगीत जगत में अपनी सुरीली आवाज के लिए मशहूर 92 साल की लीजेंडरी गायिका आशा भोंसले इन दिनों स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं. उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामनाओं के बीच सोशल मीडिया पर एक पुराना किस्सा फिर से चर्चा का विषय बन गया है. बात साल 2000 के उस दौर की है, जब हिमेश रेशमिया बॉलीवुड में एक बड़ा नाम बनकर उभरे थे. 'आशिक बनाया आपने' और 'झलक दिखला जा' जैसे गानों ने उन्हें घर-घर में लोकप्रिय बना दिया था.
हिमेश रेशमिया ने कर दी ऐसी बात
हिमेश रेशमिया के नाक से गाने वाली स्टाइल को लेकर हमेशा बहस होती रही है. संगीत के जानकारों इस तरह से गाना गाने को गलत मानते हैं. इन आलोचनाओं से खुद को डिफेंड करने के लिए हिमेश ने एक इंटरव्यू में संगीत के जादूगर आर.डी. बर्मन का नाम ले लिया. उन्होंने दावा किया कि आर.डी. बर्मन साहब भी इसी तरह गाते थे, फिर उन्हें क्यों नहीं टोका गया?
आशा भोंसले ने जमकर लगाई क्लास
यह बात जब आशा भोंसले के कानों तक पहुंची, तो उन्हें बेहद गहरा धक्का लगा और वह गुस्से से भर गईं. आर.डी. बर्मन के प्रति अपने सम्मान और प्रेम के चलते, आशा ताई ने इसे बर्दाश्त नहीं किया. उन्होंने खुले तौर पर इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा था, "अगर कोई यह कहता है कि आर.डी. बर्मन नाक से गाते थे, तो उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ना चाहिए."
हिमेश रेशमिया का करियर
उनका यह बयान उस वक्त इंडस्ट्री में आग की तरह फैल गया था. उन्होंने साफ कर दिया था कि महान संगीतकारों की तुलना किसी भी ऐसे व्यक्ति से करना, जिसकी गायकी पर खुद सवाल हों, सरासर गलत और अपमानजनक है. हालांकि, हिमेश रेशमिया ने इन टिप्पणियों को दरकिनार करते हुए अपने करियर पर ध्यान दिया. उनके गाने आज भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं. वहीं उनकी सिंगिंग स्टाइल को लोग आज फॉलो करते हैं. हालांकि आज भले ही हिमेश रेशमिया हिट हों और अपनी अलग पहचान के लिए वो जाने जाते हों, मगर शुरुआत के दिनों में उन्हें बहुत ट्रोलिंग से गुजरना पड़ा था. आज भले ही हिमेश के गानों को एक अलग स्वैग के तौर पर देखा जाता है और उन्होंने एक्टिंग व रियलिटी शोज में भी अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन आशा भोंसले का वह बयान आज भी चर्चा का विषय बना रहता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
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