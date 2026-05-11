जंगल के नियमों को रकुल प्रीत सिंह ने क्यों किया दरकिनार? सफारी जीप से नीचे उतरने का वीडियो वायरल, गिर प्रशासन ने तोड़ी चुप्पी

बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘पति पत्नी और वो दो’ के प्रमोशन में काफी व्यस्त हैं. इसी सिलसिले में वह हाल ही में गुजरात के मशहूर गिर नेशनल पार्क पहुंची थीं. लेकिन उनकी यह सफर तब विवादों में आ गई जब सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह सफारी जीप से बाहर निकलकर पैदल चलती नजर आ रही थीं.
जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, वाइल्ड लाइफ लवर्स और सोशल मीडिया यूजर्स ने रकुल प्रीत सिंह को निशाने पर ले लिया. लोगों का आरोप था कि रकुल ने जंगल सफारी के कड़े नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं. आमतौर पर किसी भी नेशनल पार्क या संरक्षित वन क्षेत्र में पर्यटकों को सुरक्षा कारणों से गाड़ी से नीचे उतरने की सख्त मनाही होती है. रकुल को खुलेआम सड़क पर टहलते देख लोगों ने इसे सेलिब्रिटी प्रिविलेज और नियमों का उल्लंघन करार दिया है.
The alleged video being circulated is from outside the entry point of the Sanctuary area and not inside the restricted zone.@nkk_123 @choga_don pic.twitter.com/qeszY7YxJw
— DCFSasan-Gir (@dcfsasangir) May 10, 2026
विवाद बढ़ता देख गिर नेशनल पार्क के अधिकारियों ने तुरंत आधिकारिक बयान जारी कर रकुल का बचाव किया. प्रशासन ने साफ किया कि एक्ट्रेस ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वायरल हो रहा वीडियो सासन सेंक्चुरी के एंट्री प्वाइंट के बाहर का है. वन विभाग के अनुसार, हर सेंक्चुरी का एक तय दायरा होता है और उसके अंदर जाने के बाद ही सख्त नियम लागू होते हैं. रकुल जिस जगह पैदल चल रही थीं, वह प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर नहीं आता था.
अधिकारियों के मुताबिक, रकुल प्रीत सिंह अपनी आने वाली फिल्म ‘पति पत्नी और वो दो’ की टीम के साथ सेंक्चुरी विजिट के लिए आई थीं, लेकिन एंट्री से पहले उन्हें हेल्थ प्राॅब्लम हो गई. इस वजह से उनकी टीम उन्हें वापस ले गई और वह अंदर नहीं गईं.
रकुल प्रीत सिंह के लिए यह फिल्म काफी अहम है, जिसमें वह एक बार फिर अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को हंसाने के लिए तैयार हैं. हालांकि, इस जंगल वॉक विवाद ने फिल्म के प्रमोशन को एक अलग ही जगह खड़ा कर दिया है. फिलहाल, प्रशासन की सफाई के बाद उन पर लगे आरोपों पर विराम लग गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.