जंगल के नियमों को रकुल प्रीत सिंह ने क्यों किया दरकिनार? सफारी जीप से नीचे उतरने का वीडियो वायरल, गिर प्रशासन ने तोड़ी चुप्पी

एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह पर गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी के नियम तोड़ने का आरोप लगा, हालांकि, गिर प्रशासन ने साफ बताया कि रकुल ने किसी वन्यजीव कानून का उल्लंघन नहीं किया है.

रकुल प्रीत सिंह सफारी विवाद

बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘पति पत्नी और वो दो’ के प्रमोशन में काफी व्यस्त हैं. इसी सिलसिले में वह हाल ही में गुजरात के मशहूर गिर नेशनल पार्क पहुंची थीं. लेकिन उनकी यह सफर तब विवादों में आ गई जब सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह सफारी जीप से बाहर निकलकर पैदल चलती नजर आ रही थीं.

सोशल मीडिया पर क्यों हुईं ट्रोल?

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, वाइल्ड लाइफ लवर्स और सोशल मीडिया यूजर्स ने रकुल प्रीत सिंह को निशाने पर ले लिया. लोगों का आरोप था कि रकुल ने जंगल सफारी के कड़े नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं. आमतौर पर किसी भी नेशनल पार्क या संरक्षित वन क्षेत्र में पर्यटकों को सुरक्षा कारणों से गाड़ी से नीचे उतरने की सख्त मनाही होती है. रकुल को खुलेआम सड़क पर टहलते देख लोगों ने इसे सेलिब्रिटी प्रिविलेज और नियमों का उल्लंघन करार दिया है.

गिर प्रशासन ने बताई हकीकत

विवाद बढ़ता देख गिर नेशनल पार्क के अधिकारियों ने तुरंत आधिकारिक बयान जारी कर रकुल का बचाव किया. प्रशासन ने साफ किया कि एक्ट्रेस ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वायरल हो रहा वीडियो सासन सेंक्चुरी के एंट्री प्वाइंट के बाहर का है. वन विभाग के अनुसार, हर सेंक्चुरी का एक तय दायरा होता है और उसके अंदर जाने के बाद ही सख्त नियम लागू होते हैं. रकुल जिस जगह पैदल चल रही थीं, वह प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर नहीं आता था.

रकुल प्रीत सिंह को हुई हेल्थ प्राॅब्लम

अधिकारियों के मुताबिक, रकुल प्रीत सिंह अपनी आने वाली फिल्म ‘पति पत्नी और वो दो’ की टीम के साथ सेंक्चुरी विजिट के लिए आई थीं, लेकिन एंट्री से पहले उन्हें हेल्थ प्राॅब्लम हो गई. इस वजह से उनकी टीम उन्हें वापस ले गई और वह अंदर नहीं गईं.

काम और विवाद

रकुल प्रीत सिंह के लिए यह फिल्म काफी अहम है, जिसमें वह एक बार फिर अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को हंसाने के लिए तैयार हैं. हालांकि, इस जंगल वॉक विवाद ने फिल्म के प्रमोशन को एक अलग ही जगह खड़ा कर दिया है. फिलहाल, प्रशासन की सफाई के बाद उन पर लगे आरोपों पर विराम लग गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.