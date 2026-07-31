क्यों एक रात के लिए पुलिस स्टेशन गई थीं संभावना सेठ? एक्ट्रेस ने सुनाई अपनी दर्दभरी दास्तान

एक्ट्रेस संभावना सेठ और उनके पति अविनाश द्विवेदी ने अपनी हाउस हेल्प की बहन को किडनैप करने के मामले का खुलासा किया है. नवी मुंबई के एक फ्लैट में महिला को कैद रखा गया था.

पुलिस स्टेशन गई थीं संभावना सेठ?

टीवी एक्ट्रेस संभावना सेठ और उनके पति अविनाश द्विवेदी इन दिनों एक बेहद चौंकाने वाली और डरावनी घटना को लेकर चर्चा में हैं. इस प्रसिद्ध जोड़े ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर खुलासा किया है कि उन्हें अपनी हाउस हेल्प की बहन को रेस्क्यू कराने के लिए पुलिस स्टेशन में पूरी रात जगकर गुजारनी पड़ी थी. इस सनसनीखेज मामले ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, जिसमें एक महिला को कथित तौर पर नवी मुंबई के खारघर स्थित एक रिहायशी फ्लैट में बंधक बनाकर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगे हैं.

क्या है पूरा मामला?

इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताते हुए संभावना सेठ के पति अविनाश द्विवेदी ने कहा कि उन्होंने इस मामले को बताने का फैसला इसलिए लिया ताकि लोग घरेलू कामकाज के नाम पर होने वाले शोषण के प्रति जागरूक हो सकें. मामला तब सामने में आया जब कपल की हाउस हेल्प गुड़िया अचानक फूट-फूटकर रोने लगी. गुड़िया ने डरते हुए बताया कि उसकी बड़ी बहन को धोखे से एक घर में फंसा लिया गया है. शुरुआत में उसे सिर्फ पालतू जानवरों की देखभाल का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन कुछ ही दिनों के भीतर उस पर अत्याचार का दौर शुरू हो गया.

हाउस हेल्प की बहन के साथ हुआ अत्याचार

पीड़ित महिला की शारीरिक स्थिति बेहद नाजुक थी, क्योंकि उसका हाल ही में सी-सेक्शन हुआ था और उसे पेट से जुड़ी गंभीर समस्याएं थीं. इसके बावजूद, उससे झाड़ू-पोंछा, खाना बनाने जैसे तमाम भारी काम जबरन करवाए जाने लगे. हद तो तब हो गई जब उसने असहज महसूस होने पर नौकरी छोड़ने और घर वापस लौटने की इच्छा जताई. आरोपियों ने उसका आईडी कार्ड और कपड़े छिपा दिए और उसे जान से मारने की धमकियां भी दीं. पीड़ित महिला ने किसी तरह संभावना सेठ को फोन करके आपबीती सुनाई और मदद की गुहार लगाई.

एक्ट्रेस ने खुद की मदद

जैसे ही संभावना को इसके बारे में पता चला, उन्होंने बिना देर किए उस फ्लैट की मालकिन से बात की. एक्ट्रेस ने फोन पर यह तक ऑफर किया कि अगर कोई पैसों का विवाद है, तो वह अपनी जेब से पैसे देने को तैयार हैं. हालांकि, आरोप है कि आरोपी पक्ष अपनी हरकतों से बाज नहीं आया. आखिरकार, कुछ लोगों और एक एनजीओ से जुड़ी महिला की मदद से उस घर की 30वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट से उस लड़की को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

इस पूरी घटना में संभावना सेठ और अविनाश ने खारघर पुलिस के शुरुआती असहयोग पर गहरी नाराजगी जताई. इसके बाद, राहत पाने के लिए कपल मुंबई के बांगुर नगर पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां पुलिस ने उनकी बात को गंभीरता से सुना. अंत में हाउस हेल्प गुड़िया ने नम आंखों से संभावना और अविनाश का शुक्रिया अदा किया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.