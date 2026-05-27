आखिर क्यों शादी के दिन शाहरुख खान ने गौरी से कहा- 'बुर्का पहनो और नमाज पढ़ो', एक्टर की बात सुन हैरान हो गए थे लोग

शाहरुख खान का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर गदर मचा रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी शादी का एक बेहद मजेदार किस्सा शेयर किया है. जब किंग खान ने सरेआम गौरी से कह दिया कि चलो बुर्का पहनो और नमाज पढ़ो.

शाहरुख और गौरी की शादी

शाहरुख खान पर्दे पर जितने रोमांटिक हैं, असल जिंदगी में उतने ही हाजिरजवाब और मजाकिया भी हैं. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा है कि सामने वाला चाहे जितना भी सीरियस हो, हंसने पर मजबूर हो ही जाता है. आजकल सोशल मीडिया पर किंग खान का एक पुराना वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी और गौरी की शादी का एक ऐसा मजेदार किस्सा सुनाया है जिसे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

जब शादी में शाहरुख ने कही ये बात

वायरल वीडियो में शाहरुख खान, दिग्गज एक्ट्रेस फरीदा जलाल के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं. शाहरुख बताते हैं कि जब उनकी शादी हो रही थी, तो उन्होंने वहां भी अपनी एक्टिंग का तड़का लगा दिया. दरअसल, गौरी के परिवार वाले थोड़े पारंपरिक विचार के थे. शाहरुख ने सोचा कि क्यों न माहौल को थोड़ा हल्का किया जाए.

शादी के मंडप में फेरों के वक्त शाहरुख हर छोटी-बड़ी रस्म पर सवाल पूछने लगे "ये पंडित जी क्या कह रहे हैं?", "ये रस्म क्यों हो रही है?", "इसका क्या मतलब है?" शाहरुख हंसते हुए कहते हैं कि मैंने वहां ऐसी मेथड एक्टिंग की कि जो शादी 45 मिनट में खत्म होनी थी, वो करीब दो घंटे तक खिंच गई. आखिर में परेशान होकर पंडित जी और घरवालों को खुद कहना पड़ा, "भाई, अब शादी खत्म भी कर दो!"

एक्टर की बात सुन सन्न रह गया ससुराल

असली ट्विस्ट तो शादी के बाद रिसेप्शन में आया. शाहरुख ने बताया कि जब वो रात को रिसेप्शन में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि गौरी के कुछ रिश्तेदार आपस में पंजाबी में धीरे-धीरे फुसफुसा रहे थे. तभी किसी ने दबी आवाज में पूछा, "क्या शादी के बाद लड़की का धर्म बदल जाएगा? क्या गौरी का नाम बदल दिया जाएगा?"

बस फिर क्या था, शाहरुख का शरारती दिमाग एक्टिव हो गया. उन्होंने तय किया कि वो इन रिश्तेदारों की थोड़ी खिंचाई करेंगे. शाहरुख अचानक खड़े हुए और गौरी से बेहद गंभीर आवाज में बोले, "चलो गौरी, उठो! बुर्का पहनो, अब नमाज पढ़ते हैं. और सुनो, आज से तुम्हारा नाम गौरी नहीं, 'आयशा' होगा!"

शाहरुख के मुंह से यह सुनते ही वहां मौजूद गौरी के सारे रिश्तेदार सन्न रह गए. कुछ पल के लिए तो वहां साइलेंस हो गया. सब डर गए कि ये क्या हो गया, लेकिन जैसे ही शाहरुख मुस्कुराए, सबको समझ आ गया कि दामाद जी तो फिरकी ले रहे थे. इसके बाद पूरे हॉल में जोरदार ठहाके गूंज उठे. इस किस्से को सुनाते हुए शाहरुख ने एक बहुत प्यारी बात भी कही कि प्यार के बीच कभी भी मजहब या धर्म की दीवार नहीं आनी चाहिए.

बॉलीवुड की ये सदाबहार लव स्टोरी

शाहरुख और गौरी की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे परफेक्ट जोड़ियों में से एक मानी जाती है. दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. इनकी पहली मुलाकात साल 1984 में दिल्ली में हुई थी, तब शाहरुख सिर्फ 18 साल के थे और गौरी 14 साल की थीं. शुरुआत दोस्ती से हुई, जो धीरे-धीरे गहरे प्यार में बदल गई. अलग-अलग धर्म होने की वजह से परिवार को मनाना आसान नहीं था, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी. आखिरकार, 7 साल के लंबे रिलेशनशिप के बाद 25 अक्टूबर 1991 को दोनों ने शादी कर ली. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.