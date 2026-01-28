ENG हिन्दी
'राजनीति के अमिताभ बच्चन', सुप्रिया सुले ने Ajit Pawar पर क्यों दिया था ऐसा बयान, विरोधी के ऑफर से मच गया था हंगामा

Ajit Pawar Was The Amitabh Bachchan Of Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति से बुधवार की सुबह एक शॉकिंग खबर सामने आई है. उपमुख्यमंत्री अजित पवार का प्लान क्रेश में निधन हो गया. एक बार सुप्रिया सुले ने अजित पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का अमिताभ बच्चन कहा था. आइए आपको इसका कारण बताते हैं.

By: Kavita  |  Published: January 28, 2026 12:00 PM IST

Ajit Pawar Was The Amitabh Bachchan Of Maharashtra Politics: आज यानी 28 जनवरी को एक प्लान क्रेश में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का निधन हो गया. इस प्लेन हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई. बड़े-बड़े राजनेता से लेकर बॉलीवुड स्टार अजित पवार को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति में प्रमुख चेहरों में एक रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें एनसीपी प्रमुख के साथ साथ महाराष्ट्र में राजनीतिक का अमिताभ बच्चन कहा जाता था. उन्हें हर पार्टी अपने खाने में लाना चाहती थीं और ऐसा क्यों होता था? आइए हम आपको बताते हैं.

अजित पवार बने थे विरोधियों के फेवरेट

अजित पवार (Ajit Pawar) ने अपने राजनीति करियर की शुरुआत साल 1982 में की थी और एक लंबी राजनीतिक पारी को खेलते हुए वह महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री बन गए थे और इसी वजह से उनका महाराष्ट्र में काफी दबदबा दिखा. पार्टी में भी उनके कई वफादार थे और इसी वजह से हर पार्टी उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश में लगी रहती थी. साल 2023 में भी कुछ ऐसी ही कोशिश पूर्व मंत्री दीपक केसरकर की तरफ से की गई. दीपिक केसरकर ने अजित पवार को खुले तौर पर अपनी पार्टी में शामिल होने का ऑफर देकर राजनीति में बड़ा दांव खोला था. इस दौरान महाराष्ट्र की राजनीति में काफी हलचल शुरू हो गई थी और एनसीपी में भी कई तरह की बातें शुरू हो गई थीं. तब सुप्रिया सुले ने आमने आकर ऐसा बयान दिया था, जो काफी वायरल हुआ था.

अजित पवार को मिला था ये ऑफर

दीपक केसरकर ने एक समय पर अजित पवार को शिवसेना में शामिल होने का ऑफर दिया था. उन्होंने ये बयान तब दिया था जब अजित पवार विधानसभा में विपक्ष के नेता थे. केसरकर ने कहा था कि अजीत पवार के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है. वह विपक्ष के नेता हैं और जब भी अजित पवार बोलते हैं तो लोग उन्हें गंभीरता से सुनते हैं. हमारी अपेक्षा है कि वह भी सरकार में शामिल हो. उनके काम का फायदा जनता को मिलना चाहिए. अजित पवार पर केसरकर के इस बयान ने हर किसी को हैरान कर दिया था. अटकलें लगाई जाने लगीं कि शायद अजित पवार इस ऑफर को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अजित पवार ने खुद सामने आकर कह दिया था कि वह मरते दम तक एनसीपी में रहेंगे.

अजित पवार राजनीति के अमिताभ बच्चन हैं: सुप्रिया

दीपक केसरकर के इस बयान पर एनसीपी की कार्याध्यक्ष और महाराष्ट्र की प्रभारी सुप्रिया सुले ने करारा जवाब दिया था और अजित पवार को अमिताभ बच्चन बता दिया था. उन्होंने कहा था कि अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति के अमिताभ बच्चन हैं. जिस तरह हर फिल्म में अमिताभ बच्चन के होने की चाहत होती है, उनकी आवाज, उनका फोटो, उनका लुक और उनके हस्ताक्षर भी चलते हैं, वैसे ही अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति के अमिताभ बच्चन हैं.

