Twinkle khanna: आखिर क्यों ट्विंकल खन्ना ने विनोद खन्ना को कहा अपना पिता, वजह जानकर उड़ जाएंगे होश...

बॉलीवुड एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना आज अपना 52वां जन्मदिन मना रही हैं. संयोग देखिए कि आज ही के दिन हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार और उनके पिता राजेश खन्ना की भी बर्थ एनिवर्सरी है. पिता-बेटी का एक ही दिन जन्मदिन होना अपने आप में एक अनोखा इत्तेफाक है. ट्विंकल खन्ना भले ही एक्टिंग की दुनिया में ज्यादा नहीं टिक पाई हों, लेकिन अपनी कलम और हाजिरजवाबी से उन्होंने करोड़ों लोगों का दिल जीता है. उनके जन्मदिन के मौके पर आइए जानते हैं उनकी जिंदगी का वो मजेदार किस्सा, जब उन्होंने अपनी ही बहन को 'सौतेला' बता दिया था. साल 2024 में उन्होंने खुद एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बचपन की एक शरारत शेयर की थी.

जब विनोद खन्ना बन गए ट्विंकल के 'पिता'

ट्विंकल खन्ना अपनी बेबाकी और सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए मशहूर हैं. ट्विंकल ने बताया कि वह अपनी छोटी बहन रिंकी खन्ना को चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थीं. किस्सा उस समय का है जब रिंकी के होने वाले पति पहली बार उनसे मिलने आए थे. ट्विंकल ने मजाक-मजाक में उनसे कह दिया, "आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि हम दोनों के पिता अलग-अलग हैं. मेरे पिता विनोद खन्ना हैं और रिंकी के पिता राजेश खन्ना हैं. यही वजह है कि मैं लंबी हूं और रिंकी का कद छोटा है." यह सुनकर रिंकी बुरी तरह चिढ़ गई थीं, लेकिन ट्विंकल के लिए यह केवल एक मस्ती भरा पल था. ट्विंकल ने खुद स्वीकार किया कि बचपन में उनकी और रिंकी की जोड़ी कभी 'टॉम एंड जेरी' तो कभी 'लॉरेल और हार्डी' जैसी लगती थी.

फिल्मी सफर छोड़ बनी लेखिका

राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की बड़ी बेटी ट्विंकल ने 1995 में फिल्म 'बरसात' से डेब्यू किया था. करीब एक दर्जन फिल्मों के बाद उन्हें अहसास हुआ कि उनका मन एक्टिंग में नहीं लगता है. इसके बाद उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर और राइटर अपनी नई पहचान बनाई. आज वह भारत की सबसे सफल महिला लेखिकाओं में शुमार हैं. ट्विंकल और अक्षय कुमार की शादी जनवरी 2001 में हुई थी और अगले महीने यह जोड़ा अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मनाने जा रहा है. इन 25 सालों में ट्विंकल ने न केवल अक्षय के घर को संभाला, बल्कि उनके करियर के लिए एक 'लकी चार्म' भी साबित हुईं. आज उनके दो बच्चे हैं. उनके बेटे का नाम आरव और बेटी नितारा हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

