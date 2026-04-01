ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • शाहरुख ने क्यों नहीं निभाया महाबली हनुमान का रोल? एक्टर ने इस वजह से ठुकराया ये बड़ा ऑफर...

शाहरुख ने क्यों नहीं निभाया महाबली हनुमान का रोल? एक्टर ने इस वजह से ठुकराया ये बड़ा ऑफर

रणबीर कपूर की 'रामायण' के टीजर रिलीज से पहले शाहरुख खान का एक पुराना वीडियो चर्चा में है, जिसमें उन्होंने हॉलीवुड फिल्म में 'हनुमान' का रोल रिजेक्ट करने का खुलासा किया है.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 1, 2026 11:54 PM IST

शाहरुख ने क्यों नहीं निभाया महाबली हनुमान का रोल? एक्टर ने इस वजह से ठुकराया ये बड़ा ऑफर
Shah Rukh Khan

आज जब भारतीय सिनेमा 'रामायण' जैसी फिल्मों के जरिए ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बना रहा है, तब शाहरुख खान का 15 साल पुराना एक बयान इंटरनेट पर तूफान ले आया है. यह वाकया साल 2011 का है, जब शाहरुख अपनी फिल्म 'रा.वन' का प्रमोशन कर रहे थे. उस दौरान मशहूर फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श के साथ बातचीत में शाहरुख ने एक ऐसा खुलासा किया था, जो आज बहुत चर्चे में है.

टोनी स्कॉट का सुपरहीरो हनुमान कॉन्सेप्ट

शाहरुख खान ने बताया था कि 'टॉप गन' जैसी कल्ट क्लासिक फिल्म बनाने वाले दिग्गज हॉलीवुड डायरेक्टर टोनी स्कॉट उनके पास एक अनोखा कॉन्सेप्ट लेकर आए थे. टोनी स्कॉट का मानना था कि जब दुनिया में बैटमैन या सुपरमैन का नामोनिशान नहीं था, तब भारत के पास 'हनुमान' के रूप में असली सुपरहीरो थे. वह हनुमान जी को एक मॉडर्न सुपरहीरो की तरह अंतरराष्ट्रीय पर्दे पर पेश करना चाहते थे. टोनी चाहते थे कि फिल्म का नायक आम दिखेगा, लेकिन युद्ध के समय उसकी शक्ति जागृत होगी और उसकी पूंछ बाहर आएगी.

Also Read
शाहरुख की 'किंग' के लिए बढ़ी मुश्किलें, इजरायल-ईरान जंग की वजह से बदला गया शूटिंग शेड्यूल? मेकर्स ने लिया फैसला

किंग खान ने क्यों किया मना

शाहरुख खान ने इस मेगा-ऑफर को ठुकराने की जो वजह बताई, वह उनकी सादगी और ईमानदारी को दिखाती है. उन्होंने हंसते हुए कहा था, "यह बहुत पुरानी बात है और उस वक्त मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं हॉलीवुड फिल्म की कमान संभाल सकूं. मैंने मजाक में कहा था कि अगर टोनी मुझे किसी ऐसे व्यक्ति का रोल देते जो बोल नहीं सकता, तो शायद मैं इसे कर लेता."

Also Read
MI Vs KKR IPL 2026: मुंबई के मैदान पर उतरा बॉलीवुड का ग्लैमर, सुहाना-अनन्या की मस्ती और अबराम के रिएक्शन ने लूटी महफिल

इंटरव्यू के दौरान शाहरुख ने अपनी एक दबी हुई इच्छा भी जाहिर की थी. उन्होंने कहा था कि वह 'महाभारत' की महान गाथा को 'एक्स-मेन' जैसी आधुनिक तकनीक और स्केल पर बनाना चाहते हैं. किंग खान जानते थे कि यह विचार जोखिम भरा है. उन्होंने कहा था, "मैं जानता हूं कि ऐसा करने पर लोग मुझसे नाराज हो सकते हैं या फिल्म पर बैन लग सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी आने वाली पीढ़ी अपने देवताओं को आधुनिक 'सुपरहीरो' के रूप में देखे.

Also Read
शाहरुख-सलमान की दोस्ती और झगड़े पर सलीम खान का बेबाक अंदाज, कहा- 'कंपीटीटर के बीच दोस्ती'

रा.वन और रामायण का कनेक्शन

शाहरुख ने यह भी स्पष्ट किया था कि उनकी फिल्म 'रा.वन' दरअसल रामायण का ही एक आधुनिक रूपक थी. इसमें 'जी.वन' का किरदार रावण के अहंकार के अंत और 'रा.वन' का चरित्र उस शक्ति का प्रतीक था. उनका मकसद बच्चों को कहानियों के जरिए यह समझाना था कि अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध हमेशा रहेगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Shah Rukh Khan Shah Rukh Khan Film