शाहरुख ने क्यों नहीं निभाया महाबली हनुमान का रोल? एक्टर ने इस वजह से ठुकराया ये बड़ा ऑफर...

आज जब भारतीय सिनेमा 'रामायण' जैसी फिल्मों के जरिए ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बना रहा है, तब शाहरुख खान का 15 साल पुराना एक बयान इंटरनेट पर तूफान ले आया है. यह वाकया साल 2011 का है, जब शाहरुख अपनी फिल्म 'रा.वन' का प्रमोशन कर रहे थे. उस दौरान मशहूर फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श के साथ बातचीत में शाहरुख ने एक ऐसा खुलासा किया था, जो आज बहुत चर्चे में है.
टोनी स्कॉट का सुपरहीरो हनुमान कॉन्सेप्ट
शाहरुख खान ने बताया था कि 'टॉप गन' जैसी कल्ट क्लासिक फिल्म बनाने वाले दिग्गज हॉलीवुड डायरेक्टर टोनी स्कॉट उनके पास एक अनोखा कॉन्सेप्ट लेकर आए थे. टोनी स्कॉट का मानना था कि जब दुनिया में बैटमैन या सुपरमैन का नामोनिशान नहीं था, तब भारत के पास 'हनुमान' के रूप में असली सुपरहीरो थे. वह हनुमान जी को एक मॉडर्न सुपरहीरो की तरह अंतरराष्ट्रीय पर्दे पर पेश करना चाहते थे. टोनी चाहते थे कि फिल्म का नायक आम दिखेगा, लेकिन युद्ध के समय उसकी शक्ति जागृत होगी और उसकी पूंछ बाहर आएगी.
किंग खान ने क्यों किया मना
शाहरुख खान ने इस मेगा-ऑफर को ठुकराने की जो वजह बताई, वह उनकी सादगी और ईमानदारी को दिखाती है. उन्होंने हंसते हुए कहा था, "यह बहुत पुरानी बात है और उस वक्त मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं हॉलीवुड फिल्म की कमान संभाल सकूं. मैंने मजाक में कहा था कि अगर टोनी मुझे किसी ऐसे व्यक्ति का रोल देते जो बोल नहीं सकता, तो शायद मैं इसे कर लेता."
इंटरव्यू के दौरान शाहरुख ने अपनी एक दबी हुई इच्छा भी जाहिर की थी. उन्होंने कहा था कि वह 'महाभारत' की महान गाथा को 'एक्स-मेन' जैसी आधुनिक तकनीक और स्केल पर बनाना चाहते हैं. किंग खान जानते थे कि यह विचार जोखिम भरा है. उन्होंने कहा था, "मैं जानता हूं कि ऐसा करने पर लोग मुझसे नाराज हो सकते हैं या फिल्म पर बैन लग सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी आने वाली पीढ़ी अपने देवताओं को आधुनिक 'सुपरहीरो' के रूप में देखे.
रा.वन और रामायण का कनेक्शन
शाहरुख ने यह भी स्पष्ट किया था कि उनकी फिल्म 'रा.वन' दरअसल रामायण का ही एक आधुनिक रूपक थी. इसमें 'जी.वन' का किरदार रावण के अहंकार के अंत और 'रा.वन' का चरित्र उस शक्ति का प्रतीक था. उनका मकसद बच्चों को कहानियों के जरिए यह समझाना था कि अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध हमेशा रहेगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
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