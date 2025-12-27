घंटों इंतजार, हजारों की भीड़... आखिर क्यों गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी पर नहीं आए Salman Khan? सामने आई बड़ी सच्चाई

Salman Khan: 'प्रेम' बनकर सालों से लाखों दिलों पर राज करने वाले सलमान खान (Salman Khan) 27 दिसंबर 2025 को अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. भाईजान का जन्मदिन सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि उनके चाहने वालों के लिए भी बहुत खास होता है. इस दिन सलमान खान (Salman Khan News) की सिर्फ एक झलक पाने के लिए फैंस घंटों तक इंतजार करते हैं. हर बार की तरह इस बार भी गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर का नजारा किसी मेले जैसा था. हजारों आंखें टकटकी लगाए उस एक बालकनी को निहार रही थीं, जहां से साल में कुछ खास मौकों पर सलमान खान अपना हाथ हिलाकर फैंस का शुक्रिया अदा करते हैं. लेकिन इस बार घंटों के इंतजार के बाद भी फैंस के हाथ बस मायूसी ही लगी.
फैंस को नहीं हुआ Salman Khan का दीदार
दरअसल, हर बार की तरह इस बार भी सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हजारों की संख्या में फैंस की भीड़ लगी हुई थी. लेकिन इस बार घंटों के इंताजर और 'सल्लू भाई सल्लू भाई' के नारों के बीच वो बालकनी सूनी ही रह गई, जहां से फैंस को भाईजान का दीदार होता था. ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे की आखिर ऐसा क्या हुआ जो सालों से चला आ रहा रिवाज इस बार सलमान खान ने तोड़ दिया है. तो बता दें कि, इसके पीछे की सच्चाई अब सामने आ चुकी है.
सलमान खान ने क्यों तोड़ दिया सालों का रिवाज?
सालों से चले आ रहे सलमान खान ने इस रिवाज को इस बार सुरक्षा कारणों से तोड़ दिया है. दरअसल, कुछ मीडियो रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि, सुरक्षा कारणों के चलते इस बार सलमान खान अपने घर की बालकनी पर आकर फैंस का अभिवादन नहीं कर रहे हैं. हालांकि, भाईजान की झलक न मिलने से उनके फैंस काफी ज्यादा निराश हो गए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उनके सिक्योरिटी रीजन को समझा.
भीड़ को मैनेज करना हुआ मुश्किल
आपको बता दें कि, सलमान खान के बर्थडे (Salman Khan Birthday) के खास मौके पर उनकी एक झलक पाने के लिए दूर-दूर से उनके फैंस का काफिला उनके घर के बाहर जमा हो रहा था, जिसे देखते हुए पहले से ही उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. बावजूद इसके सलमान खान के घर के बाहर फैंस की ज्यादा भीड़ जमा होने लगी थी. पुलिस ने भीड़ को मैनेज करने की काफी कोशिश की लेकिन, सफल नहीं हुई जिसके बाद उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शायद ये फैसला लिया गया. भाईजान के घर के बाहर का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें फैंस की भीड़ को देखा जा सकता है.
Salman Khan ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज
सलमान खान (Salman Khan) भले ही गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी में फैंस से मिलने के लिए नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अपने चाहने वालों को अपने जन्मदिन के खास मौके पर बड़ा सरप्राइज दिया है. जी हां...सलमान खान ने अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर जारी किया है, जो फैंस को खूब पसंद आ रहा है. बता दें कि, एक्टर की ये मूवी अगले साल 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी.
