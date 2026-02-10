O Romeo के लिए Vikrant Massey और Tamannaah Bhatia ने क्यों नहीं लिए पैसे? डायरेक्टर ने बताई वजह, जान करेंगे सलाम!

O Romeo: विशाल भारद्वाज की फिल्म 'ओ रोमियो' में जहां सितारों ने करोड़ों की फीस चार्ज की है, वहीं दो सितारे ऐसे भी हैं जिन्होंने बिना एक भी रुपए लिए इस फिल्म में अपनी मौजूदगी से चार चांद लगाते नजर आएंगे.

Tamannaah and Vikrant Fees in O Romeo: फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले सुपरस्टार से लेकर सपोर्टिंग एक्टर्स तक जहां एक-एक सीन और मिनट की कीमत लाखों-करोड़ों में वसूल करते हैं, वहीं शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की मचअवेटेड फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) ने रिलीज से पहले ही एक ऐसी मिसाल पेश की है, जिसे सुनकर हर कोई दंग है. 13 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली इस फिल्म को लेकर डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. विशाल ने बताया कि, इंडस्ट्री के दो टैलेंटेड सितारे और फिल्म में अहम किरदार निभाने वाले विक्रांत मैसी (Vikrant Massey) और तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) ने इस मूवी में काम करने के लिए एक भी रुपए नहीं लिए.

विशाल भारद्वाज ने किया चौंकाने वाला खुलासा

गौरतलब है कि, विशाल भारद्वाज की मचअवेटेड में फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo Movie) में शाहिद कपूर के अलावा तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, नाना पाटेकर, फरीदा जलाल, दिशा पाटनी, तमन्ना भाटिया और विक्रांत मैसी अहम किरदार में नजर आने वाले हैं और सभी ने अपने-अपने किरदार के लिए मेकर्स से अच्छी खासी फीस ली है, लेकिन विक्रांत मैसी और तमन्ना भाटिया 2 ऐसे सितारे हैं जिन्होंने अपने रोल के लिए एक भी रुपया नहीं लिया और इसके पीछे की वजह क्या है इस बात का खुलासा खुद फिल्म के डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने किया है.

बिना पैसे विक्रांत मैसी ने क्यों किया काम?

'ओ रोमियो' (O Romeo) के डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने फिल्म के प्रमोशन के दौरान मूवी से जुड़ी कई बातों का खुलासा किया था. इसी दौरान उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया था कि, इस मूवी के लिए तमन्ना और विक्रांत दोनों ने बिना किसी फीस के काम किया है. उन्होंने आगे इसके पीछे की वजह का खुलासा करते हुए कहा, 'विक्रांत ने सालों पहले 'ओ रोमियो' के लिए हां कर दी थी, जब वो उभरते हुए टैलेंट थे, लेकिन 12th Fail से एक बड़ा स्टारर बनने के बाद जब उनसे दोबारा कॉन्टैक्ट किया गया, तो विक्रांत ने अपना वादा निभाया और ये रोल बिना किसी फीस के करने का फैसला किया.'

विशाल भारद्वाज ने बताया कि, 'विक्रांत को उनकी 'मकबूल' देखने के बाद उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में आने की इंसपिरेशन मिली थी, इसलिए उन्होंने 'ओ रोमियो' को फ्री में करने का फैसला किया. विक्रांत ने फिल्म के लिए लगभग 8-9 दिन शूटिंग की और एक दमदार परफॉर्मेंस दी, जिसने कहानी में अलग ही जान फूंक दी है.'

तमन्ना भाटिया ने क्यों नहीं ली फीस?

वहीं आगे उन्होंने तमन्ना भाटिया के बारे में बात करते हुए बताया. तमन्ना ने भी इस मूवी में बिना फीस के काम किया है. कम बजट होने की वजह से जब उनसे कॉन्टैक्ट किया गया तो उन्होंने तुरंत हां कर दी और उन्होंने लगभग 12 दिनों तक शूटिंग जो उनके तय किए गए समय से कहीं ज्यादा था. इस दौरान विशाल ने तमन्ना के रोल के बारे में बात करते हुए कहा, फिल्म में एक्ट्रेस का रोल छोटा है, लेकिन ये मूवी को एक बड़े प्लॉट ट्विस्ट को सामने लाने में अहम भूमिका निभाता है.

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

कितना है O Romeo का बजट?

वहीं अगर बात करें शाहिद कपूर स्टारर 'ओ रोमियो' के बजट की, तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका बजट 75 से 80 करोड़ रुपए है. 13 फरवरी को रिलीज होने वाली इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए करीब 100 करोड़ का आंकड़ा पार करना होगा.

