हर फिल्म की कमाई से महेश भट्ट को 25 हजार क्यों देते हैं अनुपम खेर? एक्टर ने खुद बताई इसके पीछे की असली वजह

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर और उनके गुरु महेश भट्ट के बीच एक ऐसी अनोखी रस्म चल रही है, जो पिछले 40 सालों से टूटी नहीं है. अनुपम आज भी हर फिल्म के बाद भट्ट साहब को एक खास लिफाफा देते हैं.

फिल्म इंडस्ट्री में जहां रिश्ते बदलते वक्त के साथ फीके पड़ जाते हैं, वहीं अनुपम खेर और महेश भट्ट की जोड़ी ने वफादारी और सम्मान की एक ऐसी मिसाल पेश की है, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अनुपम खेर ने अपने निजी जीवन के एक बेहद दिलचस्प और भावुक रिवाज का खुलासा किया, जिसने फैंस का दिल जीत लिया है.

आखिर क्यों महेश भट्ट को पैसे देते हैं अनुपम खेर?

अनुपम खेर ने बताया कि 1984 में फिल्म 'सारांश' के जरिए उन्हें बॉलीवुड में पहला बड़ा ब्रेक देने वाले महेश भट्ट को वह अपना मार्गदर्शक और गुरु मानते हैं. इसी सम्मान के प्रतीक के रूप में, अनुपम अपनी हर फिल्म पूरी होने के बाद महेश भट्ट को नकद राशि भेंट करते हैं. दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत महज 250 रुपये से हुई थी. वक्त बदला, महंगाई बढ़ी और अनुपम की सफलता का ग्राफ भी ऊंचा होता गया. धीरे-धीरे यह राशि 500, 1000 और फिर 5000 हुई और अब यह बढ़कर 25,000 रुपये हो गई है. अनुपम हंसी-मजाक के अंदाज में कहते हैं कि भट्ट साहब खुद कहते हैं कि महंगाई के हिसाब से इस फीस का बढ़ना लाजमी है.

आज भी लिफाफा देते हैं एक्टर

अनुपम खेर ने शेयर किया कि अब यह कोई फाॅर्मेलिटी वाला लेन-देन नहीं, बल्कि एक रस्म बन चुकी है. हाल ही में पिछले हफ्ते भी उन्होंने भट्ट साहब को एक लिफाफा दिया है. अनुपम कहते हैं, "अब वह बस लिफाफा पकड़ लेते हैं और उन्हें बिना देखे ही पता होता है कि इसमें क्या है. यह हमारे बीच की एक खूबसूरत कॉमेडी और परंपरा बन गई है."

'सारांश 2' में एक्शन हीरो बनने की इच्छा

इतना ही नहीं, अनुपम खेर अब अपने गुरु के साथ फिर से स्क्रीन शेयर करने को बेताब हैं, लेकिन एक नए अवतार में. उन्होंने महेश भट्ट से इच्छा जताई है कि यदि 'सारांश 2' बनती है, तो वह उसमें 'टेकन' फिल्म के लीड कैरेक्टर की तरह एक एक्शन हीरो की भूमिका निभाना चाहते हैं. अनुपम खेर अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं. अनुपम खेर कहते हैं कि वह रिस्क लेने और पर्दे पर अपना बदला हुआ शरीर दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

अनुपम खेर का वर्कफ्रंट

साल 2025 अनुपम खेर के लिए काफी व्यस्त रहा, जहां उन्होंने 'तन्वी द ग्रेट', 'मेट्रो इन दिनों', 'इमरजेंसी' और 'तुमको मेरी कसम' जैसी फिल्मों से दर्शकों का मनोरंजन किया. फिलहाल, वह तेलुगु फिल्म 'द इंडियन हाउस' की शूटिंग में व्यस्त हैं, जहां फैंस को फिर से उनकी दमदार एक्टिंग देखने को मिलेगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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