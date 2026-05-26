क्यों दूसरे का गाना बजाने पर लग जाता है स्ट्राइक? जानें फिल्मों के म्यूजिक राइट्स और कॉपीराइट के नियम

हम आपको इस खबर में एक गाने के म्यूजिक राइट्स और कॉपीराइट नियम के बारे में बता रहें हैं. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि कैसे एक गाना रिकॉर्ड करते ही आपको दो अलग राइट्स मिलते हैं और किसी और का म्यूजिक इस्तेमाल करने के कानूनी नियम क्या हैं.

फिल्मों में म्यूजिक राइट्स

अगर आप एक म्यूजिशियन, सिंगर या कंपोजर हैं, तो आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपके बनाए म्यूजिक का कॉपीराइट आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है. जैसे ही आपका कोई ऑरिजनल गाना रिकॉर्ड हो जाती है, उसी समय से उस पर आपका कॉपीराइट लागू हो जाता है. अपनी रचना को सेव करने के लिए आपको शुरुआत में किसी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होती है. अपने म्यूजिक के मालिक होने के नाते, कॉपीराइट आपको यह कानूनी हक देता है कि आप उसकी कॉपियां बना सकें, उन्हें बेच सकें, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, और उस पर आधारित नए वर्जन तैयार कर सकें. साथ ही आपको अपने म्यूजिक को पब्लिकली परफॉर्म करने का भी पूरा हक मिलता है.

एक गाने में दो कॉपीराइट

जब भी आप स्टूडियो में बैठकर कोई गाना रिकॉर्ड करते हैं, तो आप एक साथ दो अलग-अलग काम कर रहे होते हैं, जो कॉपीराइट के दायरे में आती हैं. पहला होता है 'म्यूजिकल कंपोजिशन' और दूसरा होता है 'साउंड रिकॉर्डिंग'. किसी गाने के कंपोजिशन का मतलब है उसके म्यूजिक की धुन और उसके साथ लिखे गए बोल. आमतौर पर इसके मालिक गीतकार या संगीतकार होते हैं. दूसरी तरफ, 'साउंड रिकॉर्डिंग' का मतलब है उस कंपोजिशन को जब किसी सिंगर की आवाज या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ डिजिटल फाइल के रूप में रिकॉर्ड कर लिया जाता है. इसे बनाने का मालिकाना हक रिकॉर्डिंग करने वाले आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर या म्यूजिक लेबल को जाता है. ध्यान रखने वाली बात यह है कि साउंड रिकॉर्डिंग के लिए पब्लिकली परफॉर्म करने का अधिकार नहीं होता है.

दूसरों के गाने का इस्तेमाल

म्यूजिक इंडस्ट्री में एक-दूसरे के काम से प्रेरणा लेना बहुत आम बात है. अक्सर नए कलाकार अपनी रचनाओं या लाइव परफॉर्मेंस में दूसरों के पहले से मौजूद गानों का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन यहां यह मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी कि आप किसी के भी काम को बिना रोक-टोक के फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं. कानूनी तौर पर, यदि आप किसी अन्य कलाकार की साउंड रिकॉर्डिंग या धुन का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको कुछ कड़े नियम मानने होंगे.

1. वह काम पब्लिक डोमेन में होना चाहिए.

2. आप सीधे कॉपीराइट के असली मालिक से संपर्क करके लिखित अनुमति लें या लाइसेंसिंग डील साइन करें.

3. आप फेयर यूज के नियमों के तहत काम करें और 'धारा 115' के लाइसेंस का इस्तेमाल करें.

गाने की चोरी होने पर कानूनी कार्रवाई

अगर आपको पता चलता है कि किसी ने आपकी इजाजत के बिना आपके गाने का गलत इस्तेमाल किया है, और वह मामला 'फेयर यूज' के तहत भी नहीं आता, तो आपके पास कानूनी एक्शन लेने का पूरा अधिकार है. हालांकि, अगर आपका काम अमेरिकी कॉपीराइट नियमों के तहत आता है, तो आपको अदालत में केस फाइल करने से पहले अपनी रचना को 'कॉपीराइट ऑफिस' में रजिस्टर कराना बेहद जरूरी है. यदि आप चाहते हैं कि सामने वाला आपके वकीलों की फीस का भुगतान करे या आपको विशेष मुआवजा मिले, तो सही समय पर रजिस्टर कराना बहुत मायने रखता है. आपको बता दें कि कॉपीराइट के मुकदमे फेडरल कोर्ट में चलते हैं, लेकिन छोटे विवादों के लिए सरकार ने कॉपीराइट क्लेम्स बोर्ड (CCB) बनाया है. यहां 30 हजार डॉलर से कम के नुकसान वाले दावों का निपटारा बहुत ही कम खर्चे में और जल्दी हो जाता है.

म्यूजिक मॉडर्नाइजेशन एक्ट क्या है?

आज के डिजिटल और इंटरनेट के जमाने में संगीतकारों की कमाई को सुरक्षित करने के लिए म्यूजिक मॉडर्नाइजेशन एक्ट कानून बनाया गया है. यह नया नियम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और इंटरैक्टिव स्ट्रीमिंग सर्विसेज के जरिए ऑनलाइन म्यूजिक बजाए जाने पर सही तरीके से रॉयल्टी का पेयमेंट सुनिश्चित करता है. इस कानून के तहत मिलने वाली रॉयल्टी को हासिल करने के लिए कलाकारों को मैकेनिकल लाइसेंसिंग कलेक्टिव के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर खुद को और अपने गानों को रजिस्टर करना होता है. याद रखें, MLC पर रजिस्ट्रेशन करना कॉपीराइट ऑफिस के रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं है, बल्कि यह सिर्फ रॉयल्टी पाने का जरिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.