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रितेश देशमुख की Raja Shivaji पर मचा बवाल, टीजर देख खुश होने की बजाय क्यों भड़के फैंस? कर रहे ये मांग

Raja Shivaji Teaser: बॉलीवुड के दिग्गज सितारों से सजी रितेश देशमुख स्टारर फिल्म 'राजा शिवाजी' का 31 मार्च 2026 को टीजर जारी किया गया, लेकिन लोग खुश होने की बजाय टीजर देखकर भड़क गए हैं. आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 1, 2026 2:56 PM IST

रितेश देशमुख की Raja Shivaji पर मचा बवाल, टीजर देख खुश होने की बजाय क्यों भड़के फैंस? कर रहे ये मांग
रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' पर क्यों हुआ विवाद?

Why Fans Get Angry Seeing Raja Shivaji Teaser: भारतीय इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर गाथा पर टीवी सीरियल्स से लेकर कई फिल्मों तक में दिखाई जा चुकी है. वहीं अब इस पर एक्टर रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) भी एक मूवी 'राजा शिवाजी' (Raja Shivaji) लेकर आ रहे हैं. बीते दिन यानी 31 मार्च 2026 को फिल्म का टीजर रिलीज किया गया, लेकिन जैसे ही ये टीजर सामने आया वैसे ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया और लोग इसके टाइटल को चेंज करने की मांग करने लगे. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है...

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दरअसल, रितेश देशमुख के डायरेक्शन में बनी इस मूवी से लोगों को काफी बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन जैसे ही इसका टीजर (Raja Shivaji Teaser) जारी किया वैसे ही उनकी सारी उम्मीदें हवा हो गईं. टीजर देखने के बाद लोग काफी निराश नजर आ रहे हैं. छत्रपति शिवाजी महाराज की महान गाथा पर आधारित इस फिल्म के पहले लुक को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने रितेश देशमुख के लुक और उनकी कास्टिंग पर सवाल उठाए हैं.

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लोगों के उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी 'राजा शिवाजी'

मेकर्स ने 31 मार्च 2026 को 2 मिनट 31 सेकंड का ग्रैंड टीजर रिलीज किया, जिसे देखकर साफ पता लगाया जा सकता है कि, ये मूवी बिग बजट वाली है और इसमें कई बड़े कलाकार भी हैं, लेकिन कुछ दर्शकों का कहना है कि, टीजर उस लेवल का नहीं है जिसकी उम्मीद एक ऐसे महान नायक की फिल्म से की जाती है.

Raja Shivaji की टीजर में क्या है?

रितेश देशमुख स्टारर 'राजा शिवाजी' के टीजर की शुरुआत महेश मांजरेकर के किरदार की मौत से होती है, जिसके बाद अभिषेक बच्चन (संभाजी शाहजी भोसले) के रूप में एक दमदार डायलॉग के साथ एंट्री करते हैं. वहीं फिल्म में संजय दत्त एक मुगल शासक के रोल में हैं, जो मराठा साम्राज्य को खत्म करने की कोशिश कर रहा है. इसके अलावा टीजर में विद्या बालन, फरदीन खान, बोमन ईरानी और जितेंद्र जोशी के किरदारों की भी झलक दिखती है.

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वहीं टीजर के दूसरे हिस्से में रितेश देशमुख 'शिवाजी महाराज' के रूप में नजर आते हैं, जहां वे युद्ध का नेतृत्व करते हुए और मुगलों से लोहा लेते दिख रहे हैं. वे स्वराज का सपना पूरा करने और धरती को मुगलों से आजाद कराने की कसम खाते नजर आते हैं. टीजर पहली नजर में तो काफी दमदार लगता है, लेकिन जैसे ही शिवाजी महाराज के किरदार में रितेश की एंट्री होती हो, तो लोगों को थोड़ी निराशा होती है, क्योंकि संजय दत्त और अभिषेक बच्चन के सामने रितेश थोड़ा फीका पड़ते नजर आ रहे हैं.

Raja Shivaji का टीजर देख क्यों भड़के लोग?

हालांकि, अब सवाल ये उठता है कि आखिर 'राजा शिवाजी' का टीजर देखकर लोग क्यों भड़क उठे हैं. बता दें कि, सोशल मीडिया पर टीजर को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है. जहां कुछ लोग विजुअल्स की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं बहुत से लोग रितेश को शिवाजी महाराज के किरदार में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. लोगों का कहना है कि रितेश इस 'लार्जर दैन लाइफ' किरदार में फिट नहीं बैठ रहे हैं. वहीं सबसे बड़ा विवाद फिल्म के टाइटल को लेकर देखने को मिल रहा है. नेटिजन्स का कहना है कि फिल्म का नाम सिर्फ 'राजा शिवाजी' नहीं बल्कि, 'छत्रपति शिवाजी महाराज' होना चाहिए.

रितेश देशमुख के रोल पर यूजर्स ने उठाए सवाल

टीजर पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'महाराष्ट्र के होने के नाते, 'छत्रपति' हमारे लिए सिर्फ एक पदवी नहीं बल्कि हमारा गौरव और पहचान है. क्या 'राजा शिवाजी' नाम रखने से दुनिया भर के दर्शक उस गहराई को समझ पाएंगे जो 'छत्रपति' शब्द में है?' दूसरे यूजर ने कास्टिंग पर सवाल उठाते हुए लिखा, 'रितेश देशमुख की जगह शरद केलकर को यह रोल मिलना चाहिए था. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने उनके साथ गलत किया है, वो अब सिर्फ ओटीटी शोज तक सीमित रह गए हैं.' ऐसे ही तमाम रिएक्शन्स सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं.

कब रिलीज होगी Raja Shivaji?

आपको बता दें कि, 'राजा शिवाजी' में रितेश देशमुख न सिर्फ लीड रोल निभाया है बल्कि इस पिक्चर का डायरेक्शन भी उन्होंने ही किया है. वहीं इसमें उनकी पत्नी और एक्ट्रेस जेनेलिया देशमुख भी नजर आ रही हैं. फिल्म स्वराज की स्थापना और छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्थान की कहानी है. यह फिल्म 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Abhishek Bachchan Raja Shivaji Riteish Deshmukh Sanjay Dutt Vidya Balan