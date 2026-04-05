ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • ऐश्वर्या राय के साथ रेड कार्पेट पर जाने से क्यों घबराते हैं अभिषेक बच्चन? खुद एक्टर ने खोला अपनी घबर...

ऐश्वर्या राय के साथ रेड कार्पेट पर जाने से क्यों घबराते हैं अभिषेक बच्चन? खुद एक्टर ने खोला अपनी घबराहट का राज

बॉलीवुड कपल अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन जब भी किसी मंच पर साथ नजर आते हैं, तो फैंस उन्हें देखने के लिए बेताब रहते हैं. लेकिन दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला के बगल में रेड कार्पेट पर खड़े होने से खुद उनके पति अभिषेक को घबराहट होती हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 5, 2026 7:01 AM IST

ऐश्वर्या राय के साथ रेड कार्पेट पर जाने से क्यों घबराते हैं अभिषेक बच्चन? खुद एक्टर ने खोला अपनी घबराहट का राज
Abhishek Bachchan Aishwarya Rai Bachchan

अभिषेक बच्चन शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब बात ग्लैमर की दुनिया के सबसे बड़े मंच यानी रेड कार्पेट की आती है, तो वो बहुत नर्वस हो जाते हैं. लिली सिंह को दिए एक इंटरव्यू में अभिषेक ने स्वीकार किया कि कैमरे के सामने पोज देना उनके लिए आज भी एक बड़ी चुनौती है. अभिषेक बच्चन ने यह भी बताया कि पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ रेड कार्पेट पर चलना उनके लिए सबसे डरावना काम है. ऐश्वर्या के प्रोफेशनल अंदाज के सामने खुद को लकड़ी का टुकड़ा बताने वाले अभिषेक ने फोटोग्राफर्स के साथ जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी शेयर किया. इसके अलावा, उन्होंने अपनी शादी को लेकर उड़ रही अफवाहों पर बात की और अपनी अगली फिल्म को लेकर भी बात की है.

एक्टर ने शेयर किया किस्सा

इंटरव्यू के दौरान जब रेड कार्पेट वॉक की बात हुई तो अभिषेक बच्चन ने मुस्कुराते हुए कहा, "क्या आपने मेरी वाइफ को देखा है? उन्हें कभी रेड कार्पेट पर चलते देखा है? वह एक प्रोफेशनल हैं. उन्हें पता होता है कि किधर देखना है, कैसे मुस्कुराना है और किस एंगल से पोज देना है. उनके बगल में खड़ा होना मेरे लिए सबसे मुश्किल टास्क है." अभिषेक ने आगे मजाक में कहा कि ऐश्वर्या के ग्लैमरस अवतार के सामने वे खुद को किसी 'लकड़ी के लट्ठे' जैसा महसूस करते हैं. उन्हें अक्सर समझ नहीं आता कि हाथ जेब में रखें या बाहर, और इसी उलझन में वे काफी गंभीर नजर आने लगते हैं.

Also Read
रितेश देशमुख की Raja Shivaji पर मचा बवाल, टीजर देख खुश होने की बजाय क्यों भड़के फैंस? कर रहे ये मांग

लॉस एंजेलिस का वो मजेदार वाकया

अभिषेक बच्चन ने एक पुराना किस्सा शेयर करते हुए बताया कि एक बार लॉस एंजेलिस में उन्होंने फैशनेबल दिखने की कोशिश की थी. वहां का ट्रेंड है कि लोग रेड कार्पेट पर मुस्कुराते नहीं हैं ताकि वे कूल दिखें. अभिषेक ने भी वैसा ही किया, लेकिन भारतीय फोटोग्राफर्स को उनका यह अंदाज रास नहीं आया. उन्होंने अभिषेक से पूछ लिया, "सर, हमने क्या गलती की है? आप इतने नाराज क्यों दिख रहे हैं?" इस बात ने अभिषेक को काफी असहज कर दिया था और उन्हें तुरंत अपनी मुस्कान वापस लानी पड़ी.

ऐश्वर्या संग रिश्ते पर की बात

साल 2024 में अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच अनबन और तलाक की खबरें खूब उड़ी थीं, लेकिन इस इंटरव्यू में अभिषेक की बातों ने साफ कर दिया कि उनके बीच सब कुछ ठीक है. उन्होंने ऐश्वर्या की परवरिश की भी जमकर तारीफ की. प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें, तो अभिषेक बच्चन अब बड़े पर्दे पर धमाका करने को तैयार हैं. वे शाहरुख खान की अवेटेड फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे. इस फिल्म में सुहाना खान, दीपिका पादुकोण और रानी मुखर्जी जैसे बड़े सितारे भी शामिल हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Also Read
विलेन के बाद अब भूत बनकर डराएंगे Abhishek Bachchan , 'किंग' के बाद इस हॉरर फिल्म के लिए मशहूर डायरेक्टर से मिलाया हाथ

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Abhishek Bachchan Abhishek Bachchan And Aishwarya Rai Abhishek Bachchan News