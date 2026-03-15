अक्षय कुमार को क्यों होने लगी रणवीर सिंह से जलन? 'धुरंधर' का हिस्सा न बन पाने पर छलका एक्टर का दर्द

रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' को लेकर अक्षय कुमार ने भी अपना बयान दिया है. एक्टर ने बताया कि कोई बड़ी फिल्म उनके हाथ से निकलकर किसी और के पास जाती है, तो उन्हें कैसा महसूस होता है.

बॉलीवुड के असली खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार अपनी दरियादिली और बेबाकी के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में उन्होंने रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' की सफलता पर खुलकर बात की. अक्षय ने न केवल फिल्म के कंटेंट की तारीफ की, बल्कि इस बात का भी खुलासा किया कि जब कोई बड़ी फिल्म उनके हाथ से निकलकर किसी और के पास जाती है, तो उन्हें कैसा महसूस होता है.

'धुरंधर' की सफलता और बदलता सिनेमा

अक्षय कुमार का मानना है कि भारतीय दर्शकों की पसंद अब तेजी से बदल रही है. 'धुरंधर' का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि आज के दौर में दर्शकों को राॅ और जोरदार एक्शनपसंद आ रहा है. अक्षय ने रणवीर सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि 'धुरंधर' ने उस 'एंग्री यंग मैन' वाली इमेज को दोबारा जिंदा कर दिया है, जो पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड से गायब हो गई थी. फिल्म में दिखाया गया खून-खराबा और गंभीर कहानी दर्शकों को सीधे कनेक्ट कर रही है.

क्या अक्षय को 'धुरंधर' न मिल पाने का मलाल है?

जब अक्षय से पूछा गया कि क्या उन्हें इस फिल्म का हिस्सा न बन पाने का अफसोस है, तो उन्होंने बहुत ही व्यावहारिक जवाब दिया. अक्षय ने कहा, "आदित्य धर को शायद लगा होगा कि मैं 'ल्यारी गैंग' का हिस्सा बनने के लिए फिट नहीं हूं. फिल्म इंडस्ट्री में यह पूरी तरह डायरेक्टर की पसंद पर निर्भर करता है."

रणवीर के साथ बॉन्डिंग

उन्होंने बताया कि उनके और रणवीर के बीच कोई मनमुटाव नहीं है. रणवीर अक्सर उनके काम की तारीफ करते हैं. अक्षय ने मजाक में यह भी कहा कि इंडस्ट्री में ऐसा अक्सर होता है. कभी कुछ रोल रणवीर चाहते थे जो मुझे मिल गए, और कभी कुछ ऐसे रोल जो मैं करना चाहता था लेकिन वो रणवीर के खाते में चले गए.

जलन नहीं बस थोड़ा सा अफसोस

अक्षय ने इंडस्ट्री के कॉम्पिटिशन पर अपनी राय साफ करते हुए कहा कि बॉलीवुड में करीब 15-20 मेन एक्टर्स हैं और हर साल लगभग 180 फिल्में बनती हैं. उन्होंने साफ बताया कि यहां हर किसी के लिए पर्याप्त काम है. अक्षय ने कहा कि "जब हम किसी और को एक बेहतरीन रोल करते देखते हैं, तो थोड़ा सा अफसोस जरूर होता है कि काश हम भी ऐसा कुछ कर पाते, लेकिन इसे जलन कहना गलत होगा. यह सिर्फ एक कलाकार की चाहत होती है."

अक्षय कुमार का अपकमिंग धमाका

भले ही अक्षय 'धुरंधर' का हिस्सा न रहे हों, लेकिन 2026 में उनके पास फिल्मों की लंबी कतार है. फैंस को उनकी इन फिल्मों का बेसब्री से इंतजार है. प्रियदर्शन के साथ उनकी अवेटेड हॉरर-कॉमेडी फिल्म भूत बंगला 10 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी. अक्षय एक बार फिर अपनी आइकॉनिक फ्रेंचाइजी फिल्मों 'हेरा फेरी 3', 'वेलकम टू द जंगल' और 'गोलमाल 5' के जरिए बॉक्स ऑफिस पर राज करने को तैयार हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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