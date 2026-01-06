ENG हिन्दी
अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और... क्यों कहा जाता है Emraan Hashmi को अंडररेटेड किंग? ये 3 फिल्में देंगी जवाब

Emraan Hashmi सिर्फ चार्टबस्टर गानों और रोमांटिक थ्रिलर्स तक ही सीमित नहीं है. बल्कि उनकी कुछ ऐसी फिल्में भी है, जो ये बताती हैं कि आखिर एक्टर को अंडररेटेड किंग क्यों कहा जाता है?

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 6, 2026 4:53 PM IST

अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और... क्यों कहा जाता है Emraan Hashmi को अंडररेटेड किंग? ये 3 फिल्में देंगी जवाब

Emraan Hashmi 3 Masterpieces Movies: बॉलीवुड (Bollywood) में अक्सर उन सितारों के नाम का शोर सुनाई देता है, जिनकी फिल्में करोड़ों कमाती हैं, लेकिन इंडस्ट्री में कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं, जो अपनी खामोश अदाकारी से दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देते हैं. इस लिस्ट में एक ऐसा नाम भी शामिल है, जिसे सालों तक 'सीरियल किसर' के टैग के पीछे छिपाया गया, लेकिन जब उसने अपनी एक्टिंग का असली रंग दिखाया तो ट्रोलर्स को भी कहना पड़ा 'अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) एक तरफ...'

रोमांटिक थ्रिलर्स तक सीमित नहीं Emraan Hashmi

वैसे तो इमरान हाशमी (Emraan Hashmi Song) चार्टबस्टर गानों और रोमांटिक थ्रिलर्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने इंडस्ट्री को कुछ ऐसी फिल्में भी दी है जो उनकी एक्टिंग और उनके किरदार को ऑस्कर की दहीज तक पहुंचाने का दम रखती है, लेकिन वो कईं दबी रह गई. अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि, आखिर एक्टर को अंडररेटेड किंग क्यों कहा जाता है? तो आपको ये 3 फिल्में जरूर देखनी चाहिए. आइए जानते हैं वो कौन-कौन सी फिल्में हैं.

Emraan Hashmi को क्यों कहा जाता है 'अंडररेटेड किंग'?

टैग से हटकर दिखा इमरान का अवतार

दिबाकर बनर्जी के डायरेक्शन में बनी 'शंघाई' (Shanghai) साल 2012 में रिलीज हुई वो फिल्म पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसमें इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) की एक्टिंग आपको ये कहने पर मजबूर कर देगी कि वे एक्टर्स के 'बाप' हैं. इस मूवी में उन्होंने 'जोगी परमार' का किरदार निभाया है, जो एक छोटे शहर का वीडियोग्राफर और पोर्न फिल्म मेकर होता है. इस फिल्म में इमरान का किरदार और एक्टिंग दोनों ही काफी अंडररेटेड हैं, इसमें उनकी अदाकारी को बड़े-बड़े एक्टर्स भी देखते रह गए. इसमें इमरान हाशमी का बिल्कुल अलग अवतार देखने को मिला था.

शिक्षा तंत्र पर करारी चोट

एजुकेशन सिस्टम में चल रहे फर्जीवाडे़ और पेपर लीक माफिया पर आधारित फिल्म 'व्हाई चीट इंडिया' (Why Cheat India) इमरान (Emraan Hashmi News) की सबसे अंडररेटेड फिल्मों में से एक है. इसमें उन्होंने 'राकेश सिंह' का किरदार निभाया था, जो सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर पैसे कमाता है. यह फिल्म जनवरी 2019 में रिलीज हुई थी. इस मूवी में इमरान हाशमी के डायलॉग्स और उनका ग्रे-शेड किरदार दर्शकों को काफी पसंद आया था. फिल्म का क्लाइमेक्स और इमरान के स्टाइल ने दर्शकों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ दी थी.

ठगी का ऐसा खेल जिसे मिस करना होगा मुश्किल!

जब बात शातिर दिमाग, जबरदस्त स्टाइल और स्क्रीन कॉन्फिडेंस की हो, तो इमरान हाशमी (Emraan Hashmi Movie) का नाम कैसे पीछे रह सकता है और ये सब कुछ अगस्त 2014 में रिलीज हुई फिल्म 'राजा नटवरलाल' (Raja Natwarlal) में देखने को मिला था. इमरान के करियर की ये एक ऐसी फिल्म है जिसे रिलीज के वक्त वे स्टारडम नहीं मिली, जिसकी यह हकदार थी, लेकिन आज भी ये फिल्म ठगी और सस्पेंस जैसी मूवीज को पसंद करने वाले दर्शकों की ऑल टाइम फेवरेट है.

हर मोड़ पर दिखेगा नया ट्विस्ट

इसमें इमरान (Emraan Hashmi) ने एक छोटे स्तर के ठग 'राजा' का किरदार निभाया था, जिसके बड़े सपने हैं लेकिन जब उसके पार्टनर की हत्या कर दी जाती है, तो ये कहानी बदले का रूप ले लेती है और इसके लिए वो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन केके मेनन को चूना लगाने का फैसला करता है. इस मूवी को देखकर आपको लगेगा कि ये चूहे-बिल्ली का खेल है, लेकिन फिल्म के हर मोड़ पर आपको नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा.

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
