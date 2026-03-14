रणवीर सिंह के कैरेक्टर पर क्यों मचा है बवाल? 'धुरंधर 2' पर लगा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप

रणवीर सिंह की अवेटेड एक्शन-थ्रिलर 'धुरंधर 2: द रिवेंज' 19 मार्च को रिलीज होने वाली है. रिलीज होने से पहले ही फिल्म एक विवाद में फंस चुकी है. फिल्म पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है.

बॉलीवुड की अवेटेड एक्शन-थ्रिलर 'धुरंधर 2: द रिवेंज' जल्द ही रिलीज होने वाली है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने से पहले ही यह फिल्म एक बड़े कानूनी और धार्मिक विवाद में फंस गई है. 19 मार्च 2026 को पर्दे पर दस्तक देने वाली इस फिल्म के खिलाफ महाराष्ट्र में मोर्चा खोल दिया गया है, जिससे फिल्म की रिलीज पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं.

आइए जानते हैं आखिर रणवीर सिंह के किरदार को लेकर क्या है पूरा विवाद और क्यों सिख समुदाय में भारी आक्रोश है.

क्या है विवाद की असली वजह?

यह पूरा मामला फिल्म में रणवीर सिंह द्वारा निभाए गए सिख किरदार से जुड़ा है. महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता विक्की थॉमस सिंह ने फिल्म के निर्माताओं और एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को एक कड़ा लीगल नोटिस भेजा है. नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि सिख धर्म में तंबाकू का सेवन और स्मोकिंग पूरी तरह वर्जित है. जबकि फिल्म के कुछ सीन और प्रचार सामग्री में एक सिख किरदार को स्मोकिंग करते हुए दिखाया गया है.

धार्मिक भावनाओं का अपमान

विक्की थॉमस का मानना है कि इस तरह का सीन न केवल धार्मिक रूप से असंवेदनशील है, बल्कि यह दुनिया भर के सिख समुदाय की आस्था का अपमान है. विक्की थॉमस सिंह की मांग है कि फिल्म, ट्रेलर और पोस्टर्स से उन सभी सीन को तुरंत डिलीट किया जाए जिनमें सिख किरदार को स्मोकिंग करते हुए दिखाया गया है. वहीं सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए फिल्म की टीम सार्वजनिक रूप से माफी मांगे. यदि आपत्तिजनक सीन नहीं हटाए गए तो फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की जा सकती है.

कौन है जसकीरत सिंह रंगी?

फिल्म में रणवीर सिंह ने जसकीरत सिंह रंगी नाम के एक जासूस का किरदार निभाया है. कहानी के अनुसार, वह एक ऐसा अंडरकवर एजेंट है जो हमजा अली की पहचान अपनाकर पाकिस्तान में दुश्मनों के बीच रहता है और भारत को खुफिया जानकारी देता है. फिल्म के पहले पार्ट में दिखाया गया था कि जसकीरत एक कैदी था, जिसे विशेष ट्रेनिंग देकर सीमा पार भेजा गया. अब दूसरे भाग में उसके जीवन के कई गहरे और अनसुने राज खुलने वाले हैं.

क्या होगा आगे

आपको बता दें कि 'धुरंधर 2' का 18 मार्च को पेड-प्रीव्यू रखा गया है, जिसके लिए लाखों टिकटें बिक चुकी हैं. ऐसे समय में इस विवाद का खड़ा होना मेकर्स के लिए सिरदर्द बन गया है. अब सबकी नजरें सेंसर बोर्ड और रणवीर सिंह के जवाब पर टिकी हैं. क्या मेकर्स फिल्म में बदलाव करेंगे या यह विवाद फिल्म की कमाई पर असर डालेगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more