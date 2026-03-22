रणवीर सिंह की कामयाबी पर क्यों चुप हैं पत्नी दीपिका पादुकोण? क्या 'धुरंधर 2' की सफलता ने बढ़ा दी हैं दोनों के बीच दूरियां?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है, जिसने सिर्फ 3 दिनों में 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. जहां दुनिया इस ब्लॉकबस्टर को सेलिब्रेट कर रही है, वहीं पत्नी दीपिका पादुकोण की चुप्पी ने फैंस को हैरान कर दिया है.

रणवीर सिंह इन दिनों बॉक्स ऑफिस के असली 'धुरंधर' बने हुए हैं. 5 दिसंबर 2025 को आई इस फिल्म के पहले पार्ट ने जो आग लगाई थी, 19 मार्च 2026 को रिलीज हुए इसके सीक्वल 'धुरंधर: द रिवेंज' ने तो जैसे सुनामी ला दी है. फिल्म थिएटर्स में तहलका मचा रही है और फैंस सोशल मीडिया पर दीवाने हुए जा रहे हैं. हर तरफ बस रणवीर सिंह के स्वैग और फिल्म के धांसू एक्शन की चर्चा है.

3 दिन में 500 करोड़ का आंकड़ा पार

कमाई के मामले में फिल्म ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं. फिल्म ने पहले ही दिन 102 करोड़ की ऐतिहासिक ओपनिंग की, जबकि पेड प्रीव्यू से ही 43 करोड़ बटोर लिए थे. महज तीन दिनों के अंदर वर्ल्डवाइड कलेक्शन 500 करोड़ के पार जा चुका है. फिल्म में रणवीर सिंह के साथ सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल और आर माधवन जैसे सितारों की एक्टिंग ने जान फूंक दी है.

दीपिका की चुप्पी ने खड़े किए सवाल

जहां एक तरफ पूरा बॉलीवुड रणवीर को फोन करके बधाइयां दे रहा है और सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है, वहीं सबकी नजरें दीपिका पादुकोण टिकी हैं. ताज्जुब की बात यह है कि दीपिका ने अभी तक फिल्म की सफलता पर एक शब्द भी नहीं बोला है. न कोई इंस्टाग्राम स्टोरी, न कोई पोस्ट और न ही कोई पब्लिक स्टेटमेंट. सोशल मीडिया पर अब लोग इस चुप्पी को लेकर सवाल उठाने लगे हैं. कुछ यूजर्स दीपिका को ट्रोल करते हुए पूछ रहे हैं कि "वह कैसी पत्नी हैं जो पति की इतनी बड़ी कामयाबी पर चुप हैं?" वहीं कुछ लोग तो उनके बीच अनबन की अटकलें लगाने लगे हैं. नेटिजन्स का कहना है कि जहां रणवीर की जीत का जश्न पूरी दुनिया मना रही है, वहां घर से ही कोई रिएक्शन न आना थोड़ा अजीब है.

क्या है चुप्पी की असली वजह?

हालांकि, हकीकत कुछ और भी हो सकती है. आपको बता दें कि साल 2018 में इटली के लेक कोमो में शादी के बंधन में बंधे इस कपल की एक प्यारी सी बेटी है. बेटी का नाम कपल ने दुआ रखा है. इन दिनों दीपिका पूरी तरह से अपने मदरहुड फेज को एंजॉय कर रही हैं और शायद उनका पूरा ध्यान अपनी नन्ही बेटी पर है. हो सकता है कि वह इस शोर-शराबे से दूर पर्सनल रणवीर के साथ इसे मना रही हों.

प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो दीपिका जल्द ही एटली की अगली फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ बड़े पर्दे पर नजर आने वाली हैं. फिलहाल, फैंस को इंतजार है कि कब दीपिका अपनी चुप्पी तोड़ेंगी और 'धुरंधर' रणवीर के लिए कोई प्यारा सा पोस्ट शेयर करेंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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