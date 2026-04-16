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मद्रास HC ने तमन्ना भाटिया की याचिका क्यों की खारिज? 1 करोड़ की मांग में नहीं मिली फूटी कौड़ी, जानें क्या है पूरा विवाद

Tamannaah Bhatia को एक कानूनी मामले में तगड़ा झटका लगा है. एक्ट्रेस की 1 करोड़ मुआवजे वाली याचिका को मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. आइए जानते हैं ये विवाद क्या है और कोर्ट ने एक्ट्रेस की याचिका को खारिज क्यों किया.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 16, 2026 6:33 PM IST

मद्रास HC ने तमन्ना भाटिया की याचिका क्यों की खारिज? 1 करोड़ की मांग में नहीं मिली फूटी कौड़ी, जानें क्या है पूरा विवाद
मद्रास हाईकोर्ट से तमन्ना भाटिया को लगा तगड़ा झटका

Tamannaah Bhatia News: साउथ इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग और खूबसूरती का जलवा बिखेरनी वाली एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) अपने एक कानूनी विवाद को लेकर चर्चा में आ गई है. एक्ट्रेस की एक याचिका को मद्रास हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें तमन्ना ने 'पावर सोप्स लिमिटेड' से 1 करोड़ रुपए की हर्जाने के तौर पर मांग की थी. मालूम हो कि, ये पूरा विवाद तमन्ना भाटिया की तस्वीरों के गलत इस्तेमाल से जुड़ा है. आइए जानते हैं कोर्ट ने एक्ट्रेस की याचिका को क्यों खारिज किया.

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क्या है पूरा विवाद?

खबरों के मुताबिक, तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) ने 'पावर सोप्स लिमिटेड' कंपनी पर आरोप लगाया था कि, एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए बिना उनकी इजाजत के अपने एड्स में उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल किया था. इस मामले में पहले तमन्ना ने कंपनी को नोटिस भेजा और फिर पर्सनालिटी राइट्स का उल्लंघन बताते हुए इसके बदले में 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की.

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Tamannaah Bhatia के हाथ लगी मायूसी

तमन्ना भाटिया ने इस मामले को लेकर सबसे पहले 'पावर सोप्स लिमिटेड' के खिलाफ निचली अदालत में एक याचिका दायर की थी, लेकिन वहां उनकी अपील की खारिज कर दिया गया, जिसके बाद एक्ट्रेस ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें निचली अदालत में सिंगल जज की खारिज की गई याचिका को चुनौती दी गई. लेकिन यहां भी एक्ट्रेस के हाथ सिर्फ मायूसी ही लगी.

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कोर्ट ने क्यों खारिज की तमन्ना भाटिया की याचिका?

दरअसल, मद्रास हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए तमन्ना भाटिया की अपील को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा पुराने आदेश को पलटने के लिए तमन्ना की तरफ से कोई ठोस आधार या मजबूत सबूत नहीं दिए गए और जज के इस फैसले के साथ ही एक्ट्रेस की 1 करोड़ रुपए की मांग भी खत्म हो गई.

कैसे शुरू हुआ विवाद?

आपको बता दें कि, तमन्ना ने अक्टूबर 2008 में 'पावर सोप्स लिमिटेड' के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत उन्हें अक्टूबर 2009 तक कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार करना था, लेकिन जब वो साल 2010 की आखिरी तिमाही तक किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट के एड की बात कर रही थी, तब उस दौरान उन्हें पता चला कि, 'पावर सोप्स लिमिटेड' अभी भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहा है और इसी बात को लेकर तमन्ना जनवरी 2011 में कंपनी को पहला नोटिस भेजा, इसके बाद उन्होंने फरवरी 2011 को दूसरा नोटिस भेजा, लेकिन कंपनी और उसकी एजेंसी, जीएंडडी कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड को इसका जवाब नहीं मिला और फिर एक्ट्रेस ने 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग करते हुए कोर्ट में मुकदमा दायर किया, जहां उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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