Alpha Trailer: आलिया भट्ट और शरवरी वाघ के एक्शन के बाद भी क्यों निराश हुए लोग? मेकर्स की इस बड़ी गलती पर उठाए सवाल!

Alpha Trailer Netizens Response: आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म 'अल्फा' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. 2 मिनट 33 सेकंड के वीडियो में दोनों हसीनाएं जबरदस्त एक्शन करती नजर आ रही हैं, बावजूद इसके लोग निराश हैं. आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है.

'अल्फा' के ट्रेलर पर लोगों ने कैसे रिएक्शन दिए?

Fans Reaction On Alpha Trailer: यशराज फिल्म्स (YRF) ने 17 जून 2026, बुधवार को 'अल्फा' (Alpha) का मोस्ट-अवेडेट ट्रेलर रिलीज करके हर किसी को चौंका दिया. कुछ दिन पहले ही फिल्म का एक छोटा सा टीजर आया था, जिसमें सिर्फ आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और बॉबी देओल (Bobby Deol) ही दिखे थे. लेकिन इस बार ट्रेलर में आलिया और बॉबी के साथ-साथ शरवरी वाघ (Sharvari Wagh) और अनिल कपूर (Anil Kapoor) की झलक भी देखने को मिली है. ट्रेलर काफी धांसू है और इसके कुछ सीन्स और डायलॉग्स सच में इम्प्रेस करते हैं. साथ ही, फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी कमाल का है. बावजूद इसके लोग निराश हो गए हैं और फिल्म के मेकर्स पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

ट्रेलर देख क्यों निराश हुए लोग?

दरअसल, आलिया भट्ट और शरवरी वाघ स्टारर फिल्म (Alia Bhatt and Sharvari Wagh Movie) 'अल्फा' का 2 मिनट 33 सेकंड के ट्रेलर वीडियो पर तमाम लोगों के रिएक्शन सामने आए हैं. जहां कुछ लोगों का कहना है कि, मेकर्स ने ट्रेलर में ही पूरी फिल्म दिखा दी है और उनकी इस गलती से वो निराश नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं, जिन्हें आलिया और शरवरी का एक्शन अवतार काफी पसंद आया है और वो इसकी खुलकर तारीफ भी कर रहे हैं. तो चलिए आपको बताते हैं कि, 'अल्फा' का ट्रेलर देखने के बाद पब्लिक का क्या रिएक्शन है?

ट्रेलर पर पब्लिक ने दिए ऐसे रिएक्शन्स

आलिया भट्ट और शरवरी वाघ स्टारर फिल्म 'अल्फा' का ट्रेलर देखने के बाद एक यूजर ने एक्स पर लिखा, 'आलिया और शरवरी के बीच की हैंड-टू-हैंड फाइट सच में बहुत कूल लगी. इसे देखकर लगता है कि काश #Alpha फ्रैंचाइजी के घिसे-पिटे तरीकों के बजाय जमीनी स्तर के स्पाई एक्शन पर ज्यादा फोकस करती. खैर, फिर भी यह देखने में मजेदार लग रही है.'

वहीं, दूसरे यूजर ने नाराजगी जताते हुए लिखा, 'शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन एंड होते-होते यह एक घिसी-पिटी कहानी जैसी लगने लगी. मेरा एक सिंपल सा सवाल है मेकर्स ट्रेलर में ही पूरी कहानी क्यों दिखा देना चाहते हैं? हालांकि, फिल्म की कलर ग्रेडिंग कमाल की दिख रही है!' एक अन्य यूजर ने तो इसे 'क्रींज' बताते हुए लिखा, 'समझ नहीं आ रहा कि #Alpha के ट्रेलर में सबसे ज्यादा अजीब क्या था, आलिया भट्ट के डायलॉग्स, शरवरी के एक्शन सीन्स या फिर बॉबी देओल का जबरदस्ती वाला हरियाणवी एक्सेंट.' ऐसे ही तमाम रिएक्शन्स फिल्म को लेकर देखने को मिल रहे हैं.

YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल फिल्म

आपको बता दें कि 'अल्फा' यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की पहली ऐसी फिल्म है, जिसे फीमेल एक्टर्स लीड कर रही हैं. यही वजह है कि इस फिल्म से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं. वैसे, स्पाई यूनिवर्स की पिछली दो फिल्में 'टाइगर 3' और 'वॉर 2', दर्शकों को कुछ खास इम्प्रेस नहीं कर पाई थीं.

इस फिल्म से होगा Alpha का क्लैश

मालूम हो कि, 'अल्फा' की रिलीज डेट में पहले कई बार बदलाव हो चुके हैं. शुरुआत में यह फिल्म पिछले साल दिसंबर में आने वाली थी, लेकिन बाद में इस डेट को आगे बढ़ाकर अप्रैल कर दिया गया. इसके बाद फिल्म को फिर से टाल दिया गया और नई डेट 10 जुलाई 2026 तय की गई. लेकिन अब मेकर्स ने एक बार फिर इसकी रिलीज डेट बदल दी है और यह फिल्म 3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. हालांकि, ट्विस्ट ये है कि 3 जुलाई को 'अल्फा' अकेले रिलीज नहीं हो रही है. इसी दिन हुमा कुरैशी की फिल्म 'बेबी डू डाई डू' (Baby Do Die Do) भी रिलीज होने वाली है. अब देखना दिलचस्प होगा कि बॉक्स ऑफिस की इस रेस में कौन सी फिल्म बाजी मारती है? ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…