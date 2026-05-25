बैन लगने के बाद भी Ranveer Singh ने क्यों साथ रखी है चुप्पी? टीम ने FWICE के फैसले पर दिया ऐसा जवाब, सुनकर रह जाएंगे हैरान!

Ranveer Singh और Farhan Akhtar के बीच Don 3 को लेकर मचे बवाल में अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है. FWICE द्वारा एक्टर पर लगाए गए बैन पर एक्टर ने अब चुप्पी क्यों साध रखी है इसका खुलासा उनकी टीम ने कर दिया है.

बैन के बाद भी रणवीर सिंह ने क्यों साथ रखी है चुप्पी?

Ranveer Singh Spokesperson Breaks Silence After FWICE Ban: बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और एक्टर/डायरेक्टर फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) के बीच पिछले काफी समय से 'डॉन 3' (Don 3) को लेकर विवाद चल रहा है. हालांकि, फिल्म को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब एक्टर के बैन तक पहुंच गया है. रणवीर के 'डॉन 3' से एक्जिट करने के बाद फरहान ने इस मामले को लेकर पहले कानूनी कदम उठाया और उसके बाद अब उन्होंने 'फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज' से शिकायत कर रणवीर सिंह पर बैन लगा दिया है. इस पूरे घमासान के बावजूद 'धुरंधर' स्टार ने अभी तक इस मामले पर चुप्पी साध रखी है. हालांकि, अब बैन के बीच एक्टर के ऑफिशियल प्रवक्ता ने पहला बयान जारी किया है. जिसमें उन्होंने खुलासा किया एक्टर ने अभी तक इस मामले में कोई बयान क्यों नहीं दिया.

Ranveer Singh ने क्यों साथ रखी है चुप्पी?

एक्टर के प्रवक्ता ने कहा, 'रणवीर सिंह फिल्म इंडस्ट्री और 'डॉन' फ्रैंचाइजी से जुड़े हर एक इंसान का दिल से बहुत सम्मान करते हैं. 'डॉन 3' को लेकर हाल ही में जो कुछ भी हुआ है, उस पर उन्होंने खुद सोच-समझकर चुप रहना चुना है. उनका मानना है कि प्रोफेशनल बातों और आपसी रिश्तों को गरिमा, समझदारी और सम्मान के साथ ही संभाला जाना चाहिए.' उनकी टीम ने आगे कहा कि, सोशल मीडिया और खबरों में कई तरह की बातें और कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन रणवीर ने 'कभी भी सार्वजनिक रूप से इस पर जवाब देना या इन अफवाहों को बढ़ावा देना जरूरी नहीं समझा. उनका पूरा ध्यान इस समय सिर्फ अपने काम और आने वाले प्रोजेक्ट्स पर है.'

रणवीर की टीम ने यह भी साफ किया, 'वह फिल्म से जुड़े सभी लोगों के लिए अपने दिल में गहरा सम्मान और अच्छी भावनाएं रखते हैं और दिल से चाहते हैं कि यह फ्रेंचाइजी आगे भी कामयाब रहे.' प्रवक्ता का कहना है कि एक्टर आग भी इस मामले पर कुछ नहीं बोलेंगे. उन्होंने कहा, 'ऐसे मुश्किल समय में भी खुद पर काबू रखना और शालीनता बनाए रखना हमेशा से उनका अपना फैसला रहा है और वह आगे भी इसी बात पर कायम रहेंगे.'

क्यों शुरू हुआ रणवीर सिंह और FWICE का यह विवाद?

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब ऐसी खबरें आईं कि रणवीर सिंह ने फरहान अख्तर के डायरेक्शन में बनने वाली 'डॉन 3' की शूटिंग शुरू होने के ठीक पहले अचानक फिल्म छोड़ दी. उनके इस फैसले के बाद फरहान और एक्सेल एंटरटेनमेंट ने FWICE में एक शिकायत दर्ज कराई. मेकर्स का दावा है कि, ऐन वक्त पर फिल्म छोड़ने की वजह से उन्हें पैसों और शेड्यूलिंग का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रोड्यूसर्स इस नुकसान की भरपाई के लिए रणवीर से करीब 40-45 करोड़ के मुआवजे की मांग कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…