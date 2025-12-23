ENG हिन्दी
  • सिर्फ फैशन नहीं, ये ग्रहों का खेल है! जानिए क्यों Ranveer Singh से Vicky Kaushal तक पहनते हैं कान मे...

सिर्फ फैशन नहीं, ये ग्रहों का खेल है! जानिए क्यों Ranveer Singh से Vicky Kaushal तक पहनते हैं कान में बाली

Astrology: आपने नोटिस किया होगा बॉलीवुड के कई एक्टर्स ऐसे हैं, जो कान में बाली पहने हुए नजर आते हैं, लेकिन क्या यह सिर्फ एक फैशन नहीं बल्कि इसके पीछे ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा बहुत बड़ा कारण है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: December 23, 2025 4:53 PM IST

सिर्फ फैशन नहीं, ये ग्रहों का खेल है! जानिए क्यों Ranveer Singh से Vicky Kaushal तक पहनते हैं कान में बाली

Why Do Bollywood Stars Wear Earrings?: आज के समय में बॉलीवुड एक्टर्स अपने चेहरे की चमक ही नहीं बल्कि अपने कानों में चमकने वाली बाली से भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं. अक्सर आप सभी ने रणवीर सिंह (Ranveer Singh) से लेकर सलमान खान (Salman Khan) तक के कानों में बाली देखी होगी, लेकिन लोग इसे फैशन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका सीधा संबंध ज्योतिष शास्त्र (Astrology) से है और यह दो सबसे खतरनाक ग्रहों को साधने का सबसे अचूक उपाय माना जाता है. आइए इसके बारे में जानते हैं.

फैशन नहीं है कान में बाली पहनना?

दरअसल, ऐसा कहा जाता है कि जब करियर और जिंदगी में उतार-चढ़ाव आए या किस्मत साथ न दे, तो इसके पीछे कई बार राहु (Rahu) और केतु (Ketu) ग्रह (Grah) की खराब दशा हो सकती है. जिसे शांत करने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं, उन्हीं में से एक उपाय कान में बाली पहनना भी है. बता दें कि, भारतीय संस्कृति में कान छिदवाने को कर्ण छेदन संस्कार कहा जाता है, जो हिंदू धर्म के 16 मेन संस्कारों में शामिल है. पहले के समय में यह संस्कार बचपन में किया जाता था, लेकिन आज यह परंपरा फैशन और पर्सनल चॉइस बन चुकी है.

कर्ण छेदन से क्या होता है?

लेकिन अगर ज्योतिष शास्त्र (Astrology Tips) की माने तो कान छिदवाने की ये परंपरा एक खास मकसद से बनाया गया था. दरअसल, ज्योतिष के मुताबिक कान छिदवाने का संबंध राहु और केतु से माना जाता है. ये ग्रह व्यक्ति के जीवन में आर्थिक उतार-चढ़ाव ला सकते हैं. ऐसे में ऐसा माना जाता है कि, कान छिदवाने से इन दोनों खतरनाक ग्रहों का नेगेटिव इंपैक्ट कम होता है और मानसिक संतुलन बना रहता है. सीधे और साफ शब्दों में कहें तो यह किस्मत को चमकाने का काम करता है.

कुंडली में कैसे मजबूत होंगे राहु-केतु?

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, कान छिदवाने से व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है और धन से जुड़ी समस्याएं कम होने लगती है, वहीं जिन लोगों की कुंडली में राहु या केतु (Rahu Ketu Grah) कमजोर होते हैं, उनके लिए यह उपाय बहुत ही लाभकारी माना जाता है. ऐसे में आज भले ही कान छिदवाना एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया हो, लेकिन इसके पीछे छिपे धार्मिक और ज्योतिष कारण इसे फैशन से ज्यादा अहम बना देते हैं.

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
