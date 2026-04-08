बदल जाएगी Ramayana की कहानी? नितेश तिवारी की फिल्म में विलेन नहीं होगा रावण! बताया क्यों बदला सदियों पुराना इतिहास

Ramayana: रणबीर कपूर स्टारर 'रामायण' इन दिनों चर्चा में हैं. इसी बीच फिल्म के डायरेक्टर ने 'रावण' के किरदार को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि, मूवी में 'रावण' को विलेन नहीं दिखाया जाएगा. आखिर ऐसा क्यों आइए जानते हैं.

Why Ravana Not Be Villain in Nitesh Tiwari Ramayana: नितेश तिवारी (Nitesh Tiwari) के डायरेक्शन में बन रही रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), साई पल्लवी (Sai Pallavi) और यश (Yash) स्टारर मेगा बजट फिल्म 'रामायण' (Ramayana) की इन दिनों हर तरफ चर्चा हो रही है. हाल ही में इसका पहला लुक फैंस के बीच रिवील किया गया था, जिसके बाद से ही मूवी को लेकर लोगों की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है. हालांकि, इस बीच फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी ने खुलासा किया कि, वह मूवी में रावण के किरदार को किस तरह पेश करने वाले हैं. उन्होंने रावण की कहानी को जीवन का एक 'बेहद महत्वपूर्ण सबक' बताते हुए कहा कि, उनकी फिल्म में रावण विलेन नहीं होगा.

'सिर्फ ब्लैक कैरेक्टर नहीं था रावण'

'रामायण' (Ramayana) के डायरेक्टर नितेश तिवारी ने हाल ही में टीजर लॉन्च के दौरान कोलाइडर को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उनसे पूछा गया कि, क्या उनकी फिल्म में रावण को हमेशा की तरह एक पारंपरिक विलेन की तरह दिखाया जाएगा या उसके व्यक्तित्व की कॉम्प्लिकेशन्स और ज्ञान पर भी ध्यान दिया जाएगा? इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, 'रावण के जीवन के कई पहलू थे. वह एक महान योद्धा था, एक कुशल संगीतकार था, प्रकांड विद्वान था और अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाला एक परोपकारी राजा भी था. साथ ही वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था. इसलिए, वो सिर्फ एक काला या बुरा किरदार नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा अधिक था.' नितेश ने बताया कि, इसलिए वो अपनी फिल्म में 'रावण' के सिर्फ विलेन नहीं दिखाएंगे.

क्यों जरूरी है रावण का ये रूप दिखाना?

डायरेक्टर ने आगे ये साफ किया कि, आखिर क्यों रावण के सभ गुणों को दिखाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि, 'रावण (Ravana) के सभी गुणों को दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि, इसी में एक बड़ा सबक छिपा है.' नितेश ने आगे कहा, 'आपके पास ये सभी महान गुण हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बदले की भावना और अहंकार से घिरे हैं, तो अंत बुरा ही होगा. हम यही दिखाना चाहते हैं.'

कैसा होगा अयोध्या और लंका का रूप?

नितेश तिवारी इंटरव्यू में आगे बताया कि, 'रामायण' सिर्फ देखने में भव्य नहीं होगी, बल्कि इसकी आत्मा इसके इमोशंस में बसी है. उन्होंने कहा कि, दर्शक अयोध्या और लंका का ऐसा रूप देखेंगे जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा. आपको बता दें कि, नितेश तिवारी की मच अवेटेड फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर 'राम', साई पल्लवी 'सीता' और यश 'रावण' के रोल में नजर आएंगे.

कब रिलीज होगी Ramayana?

गौरतलब है कि, रणबीर कपूर स्टारर 'रामायण' को दो भागों में रिलीज किया गया जाएगा. पहला भाग दिवाली 2026 और दूसरा भाग दिवाली 2027 में रिलीज किया जाएगा. हाल ही में फिल्म का पहला लुक रिवील किया गया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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