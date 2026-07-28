इस तीसरे शख्स की वजह से टूटी थी Shweta Tiwari और राजा चौधरी की शादी, सालों बाद एक्टर ने खोला राज; कहा- 'मैं तो बस अनपेड...'

Shweta Tiwari और Raja Chaudhary का टूटा रिश्ता एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. हाल ही में एक्टर ने अपनी शादी टूटने का ठीकरा तीसरे शख्स पर फोड़ दिया है.

क्यों टूटी थी राजा चौधरी और श्वेता तिवारी की शादी?

Why did Shweta Tiwari and Raja Chaudhary Relationship Apart?: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) प्रोफेशनल से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं. श्वेता ने वैसे तो दो शादियां की है, लेकिन वो अपनी पहली शादी को लेकर अक्सर सुर्खियों में आ जाती हैं. दरअसल, श्वेता की पहली शादी भोजपुरी एक्टर राजा चौधरी (Raja Chaudhary) के साथ हुई थी और दोनों का रिश्ता टूटे हुए काफी वक्त बीत गया हो, लेकिन इनसे जुड़े पुराने किस्से आज भी सुर्खियां बटोर ही लेते हैं. श्वेता ने हमेशा यही कहा कि, उन्होंने घरेलू हिंसा और टॉर्चर से तंग आकर राजा से राहें जुदा की थीं, जबकि राजा ने भी उन पर कई तरह के इल्जाम लगाए थे. लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ निकलकर सामने आया है. हाल ही में राजा चौधरी ने एक इंटरव्यू में अपनी टूटी हुई शादी का ठीकरा किसी और पर फोड़ दिया है. उनका कहना है कि इस रिश्ते के बिखरने में श्वेता (Kyo Toota Tha Raja Chaudhary Aur Shweta Tiwari Ka Rishta?) की मां का बहुत बड़ा हाथ था.

दरअसल, राजा चौधरी (Raja Chaudhary Interview) ने हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन के साथ खास बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि एक वक्त तक सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक न जाने कहां खटास आ गई. राजा का मानना है कि जब श्वेता की मां उनके साथ रहने आईं, तब से घर में असली कलह शुरू हुई.

'मैं बस एक ड्राइवर बनकर रह गया था'

इंटरव्यू में अपनी भड़ास निकालते हुए राजा ने यहां तक कह दिया कि उस घर में उनकी हैसियत बस एक नौकर जैसी रह गई थी. उन्होंने कहा, 'वो लोग मुझपर बेफिजूल पैसे उड़ाने का इल्जाम लगाती थीं. कहती थीं कि मैं गाड़ियां खरीद रहा हूं और पैसे बर्बाद कर रहा हूं! अरे भाई, गाड़ियां खरीदीं तो किसके लिए? इस्तेमाल तो वही लोग और मेरी बेटी कर रहे थे ना? मैं तो बस गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर बनकर रह गया था.' राजा ने आगे अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि, उन्हें अब पीछे मुड़कर देखने पर एहसास होता है कि वो उस घर में क्या थे एक अनपेड ड्राइवर, 24 घंटे काम करने वाला हाउस हेल्प, जिसका सिर्फ इस्तेमाल किया गया.

कब हुआ था श्वेता तिवारी और राजा चौधरी का तलाक?

आपको बता दें कि, श्वेता तिवारी और राजा चौधरी (Raja Chaudhary-Shweta Tiwari) की शादी साल 1998 में हुई थी और साल 2000 में उनके घर बेटी पलक का जन्म हुआ. दोनों का यह रिश्ता करीब 9 साल तक खिंचा, जिसके बाद साल 2007 में तलाक की अर्जी दी गई और आखिरकार 2012 में कानूनी तौर पर दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…