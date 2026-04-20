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Raja Shivaji में अपने किरदार पर बात करते हुए क्यों फफककर रो पड़े रितेश देशमुख? जेनेलिया का भी टूटा सब्र, Video Viral

Viral Video: रितेश देशमुख और जेनेलिया की अपकमिंग फिल्म 'राजा शिवाजी' का ट्रेलर जारी कर दिया गया है. इसी बीच ट्रेलर लॉन्च इवेंट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें जेनेलिया और रितेश को फूट-फूटकर रोते हुए देखा जा रहा है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 20, 2026 6:25 PM IST

Raja Shivaji में अपने किरदार पर बात करते हुए क्यों फफककर रो पड़े रितेश देशमुख? जेनेलिया का भी टूटा सब्र, Video Viral
मंच पर क्यों रोए रितेश देशमुख?

Riteish Deshmukh Viral Video: बॉलीवुड और मराठी फिल्मों के जाने-माने एक्टर रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'राजा शिवाजी' (Raja Shivaji) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. हाल ही में इसका टीजर जारी किया गया था, वहीं अब फिल्म का ट्रेलर भी सामने आ चुका है. 20 अप्रैल 2026, सोमवार को मुंबई में रितेश देशमुख की मचअवेटेड फिल्म 'राजा शिवाजी' का ट्रेलर (Raja Shivaji Trailer) लॉन्च हुआ. इस दौरान फिल्म में अहम किरदार निभाने वाले संजय दत्त, विद्या बालन, अभिषेक बच्चन, जेनेलिया डिसूजा और भाग्यश्री समेत पूरी टीम मौजूद थी. लेकिन माहौल उस वक्त गमगीन हो गया, जब रितेश अपनी बात कहते हुए इमोशनल हो गए वहीं पत्नी जेनेलिया भी फफककर रो पड़ी.

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स्टेज पर ही क्यों फफककर रो पड़े Riteish Deshmukh?

दरअसल, रितेश देशमुख ने 'राजा शिवाजी' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फिल्म में 'छत्रपति शिवाजी महाराज' का किरदार निभाने को लेकर अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया. इस दौरान उन्होंने अपने बचपन की एक याद को ताजा करते हुए कहा, 'जब मैं स्कूल में था, तब एक एनुअल फंक्शन में मेरे दोस्त ने छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल किया था और मैं उनका मावला (सैनिक) बना था.'

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बचपन में क्या करते थे रितेश देशमुख?

उन्होंने आगे बताते हुए कहा, 'उस समय मैंने बड़े गर्व से उन्हें मुजरा (सलाम) किया था...और आज इस मंच पर भी मैं वही मावला हूं, जो महाराज को अपना सम्मान और मुजरा अर्पित करने की कोशिश कर रहा है.' इतना कहते-कहते ही रितेश की आंखों में आंसू आ चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, 'मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि महाराज हमारे लिए क्या हैं. हम इसी मिट्टी में सांस लेते हैं, हमने शिवाजी महाराज को जिया है. बचपन में हम मिट्टी के किले बनाते थे, उन पर भगवा झंडा और तोपें लगाते थे. हमेशा यही लगा कि, हम उनके सैनिक हैं, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं खुद उनका किरदार निभाऊंगा.'

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पति को रोता देख छलक पड़े जेनेलिया के आंसू

आपको बता दें कि, रितेश देशमुख इन शब्दों को कहते हुए इतना भावुक हो चुके थे कि, उनके लिए बोलना मुश्किल हो रहा था और उनके सब्र का बांध टूट गया और वे स्टेज पर ही फफककर रो पड़े. वहीं पति को यूं रोते देख एक्ट्रेस और पत्नी जेनेलिया डिसूजा भी अपने आंसू नहीं रोक पाईं और उनके भी आंसू निकल आए. दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है.

Raja Shivaji स्टारकास्ट

आखिर में कहा कि, शिवाजी महाराज का रूप धारण करना किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़े सम्मान की बात है, चाहे वह स्कूल का बच्चा हो या कोई बड़ा स्टार और इस दौरान उन्होंने अपने इस खास सफर में साथ देने के लिए अभिषेक बच्चन और संजय दत्त का शुक्रियाअदा किया. बता दें कि, फिल्म में मांजरेकर, सचिन खेड़ेकर, बोमन ईरानी, फरदीन खान और जितेंद्र जोशी जैसे दिग्गज कलाकार भी नजर आएंगे.

कब रिलीज होगी 'राजा शिवाजी'?

गौरतलब है कि, 'राजा शिवाजी' का डायरेक्शन रितेश देशमुख ने किया है और इसमें लीड रोल भी उन्होंने ही निभाया है. जियो स्टूडियोज के बैनर तले बनी यह फिल्म 1 मई 2026 को मराठी और हिंदी में पूरी दुनिया में रिलीज होगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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