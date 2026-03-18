क्यों बैन हुआ संजय दत्त और नोरा फतेही का 'सरके चुनर' गाना? सरकार ने बताया आखिर क्यों नहीं देख पाएंगे ये Video

Sarke Chunar Song: संजय दत्त और नोरा फतेही का विवादित गाना 'सरके चुनर' बैन के बाद भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. वहीं अब इस पर सरकार की तरफ से बयान आया है, जिसमें बताया गया कि, आखिर ये गाना क्यों बैन किया गया.

Government On Sanjay Dutt-Nora Fatehi Song: नोरा फतेही (Nora Fatehi) और संजय दत्त (Sanjay Dutt) के गाने 'सरके चुनर' (Sarke Chunar Song) पर विवाद के बाद इसे बैन कर दिया गया है, लेकिन इस मामले पर बयान बाजी अभी भी जारी है. वहीं गाने पर मचे बवाल के बीच अब केंद्र सरकार ने इस पर बैन की पुष्टि कर दी है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया द्वारा उठाए गए एक सवाल का उत्तर देते हुए इसकी घोषणा की.

संसद में गूंजा 'सरके चुनर' का विवाद

दरअसल, समाजवादी पार्टी के सासंद आनंद भदौरिया के सवाल का जवाब देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि, सरकार ने इस गाने के खिलाफ पहले ही कार्रवाई कर दी गई है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि, 'मैं यह साफ और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमें भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा 'फ्रीडम ऑफ स्पीच' पर लगाई गई उचित पाबंदियों का पालन करना चाहिए.'

संसद में क्या बोले मंत्री जी?

अश्विन वैष्णव ने आगे संविधान के अनुच्छेद 19 (2) का हवाला देते हुए कहा कि, लोक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के हित में अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाई जा सकती है. उन्होंने आगे कहा, 'आजादी को समाज और संस्कृति के संदर्भ में देखना होगा. आज जिस तरह डिजिटल माध्यमों से चीजें तेजी से फैल रही हैं, उसमें समाज, बच्चों, महिलाओं और वंचित वर्गों की सुरक्षा के लिए सरकार कड़े कदम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है.'

क्यों हुआ था नोरा-संजय के गाने पर विवाद?

दरअसल, नोरा फतेही और संजय दत्त का ये गाना कन्नड़ फिल्म 'KD: द डेविल' का यह गाना रिलीज होते ही विवादों में घिर गया था. लोगों का आरोप था कि गाने के बोल फूहड़ हैं और इसके वीडियो में महिलाओं को गलत तरीके से दिखाया गया है.

किस-किस ने जताया गाने पर विरोध?

इस गाने के खिलाफ विरोध की लहर पूरे देश में काफी तेजी से फैल गई. जिसके बाद हरियाणा और कर्नाटक के महिला आयोगों ने आपत्ति जताई. रवि किशन, कंगना रनौत और सिंगर अरमान मलिक जैसे बड़े सितारों ने इसे समाज के लिए गलत बताया. वहीं एक वकील ने सेंसर बोर्ड से शिकायत कर इसे अश्लील और बच्चों के लिए हानिकारक करार दिया था.

आपको बता दें कि, यह गाना ध्रुव सरजा की फिल्म 'KD: द डेविल' का है, जिसमें संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी और नोरा फतेही जैसे बड़े सितारे हैं. यह मूवी 1970 के दशक के बेंगलुरु की सच्ची घटनाओं पर आधारित है और 30 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी के साथ बने रहिए.

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