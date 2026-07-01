google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • News and Gossip
  • शूटिंग शुरू होने के बाद संजय दत्त ने क्यों छोड़ी अक्षय कुमार की फिल्म Welcome To The Jungle? सामने आ...

शूटिंग शुरू होने के बाद संजय दत्त ने क्यों छोड़ी अक्षय कुमार की फिल्म Welcome To The Jungle? सामने आया पूरा सच

Sanjay Dutt: 'वेलकम टू द जंगल' के टीजर में संजय दत्त भी नजर आए थे, लेकिन फिल्म रिलीज के बाद वो मूवी में कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद फैंस लगातार पूछ रहे हैं कि, सीन शूट करने के बाद भी संजय दत्त अक्षय कुमार की 'वेलकम 3' से अचानक क्यों बाहर हो गए? इस पर अब डायरेक्टर अहमद खान असली वजह का खुलासा कर दिया है.

WrittenBy
By: Sadhna Mishra | Published: July 1, 2026 8:28 AM IST
शूटिंग शुरू होने के बाद संजय दत्त ने क्यों छोड़ी अक्षय कुमार की फिल्म Welcome To The Jungle? सामने आया पूरा सच

संजय दत्त ने क्यों छोड़ी अक्षय कुमार की फिल्म?

Why Sanjay Dutt Exit From Welcome To The Jungle?: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की धमाकेदार कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) इस वक्त थिएटर्स में खूब नोट छाप रही है. 30 से ज्यादा बड़े स्टार्स से सजी इस मूवी को देखने के लिए सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ रही है. लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि इस फिल्म का जो धांसू टीज़र आया था, उसमें संजय दत्त (Sanjay Dutt) भी सीना ताने खड़े थे? पर जब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई, तो संजू बाबा गायब थे! कई फैंस लगातार पूछ रहे थे कि आखिर सीन शूट करने के बाद भी संजय दत्त फिल्म से अचानक क्यों गायब हो गए? अब खुद फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान ने इस राज से पर्दा उठा दिया है और उन्होंने संजय दत्त के 'वेलकम 3' (Welcome 3) से बाहर होने का पूरा सच बता दिया है.

Lock Upp 2: Salman Khan और संजय दत्त के नाम पर कीचड़ उछलते ही खौला Riteish Deshmukh का खून, दिया मुंहतोड़ जवाब
Also Read

Lock Upp 2: Salman Khan और संजय दत्त के नाम पर कीचड़ उछलते ही खौला Riteish Deshmukh का खून, दिया मुंहतोड़ जवाब

इस मजबूरी की वजह से संजय दत्त को छोड़नी पड़ी फिल्म

हाल ही में 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) के डायरेक्टर अहमद खान ने 'न्यूज18' से खुलकर बात की और उन्होंने बताया कि संजय दत्त को फिल्म की कहानी बेहद पसंद आई थी. वो इस फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि इसमें उनके पुराने यार-दोस्त जैसे अक्षय कुमार और जैकी श्रॉफ भी थे. अहमद खान ने कहा, 'हमने संजय दत्त के साथ फिल्म के कुछ सीन्स की शूटिंग भी पूरी कर ली थी, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब गड़बड़ हो गया.'

Dhurandhar 2 Box Office Day 65: चाहकर भी ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी 'धुरंधर 2', बॉक्स ऑफिस पर हुआ सूपड़ा साॉफ
Also Read

Dhurandhar 2 Box Office Day 65: चाहकर भी ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी 'धुरंधर 2', बॉक्स ऑफिस पर हुआ सूपड़ा साॉफ

दरअसल, संजय दत्त (Sanjay Dutt) को अपने इलाज के लिए अचानक अमेरिका जाना पड़ा. अहमद ने कहा, 'अब दिक्कत यह थी कि फिल्म में 30 से ज्यादा एक्टर्स थे. अगर संजय दत्त के लिए रुकते, तो बाकी सभी स्टार्स की डेट्स मैच करना नामुमकिन हो जाता और फिर मजबूरन संजू बाबा को फिल्म छोड़नी पड़ी.

फिल्म से जाते-जाते Sanjay Dutt ने किया 'असली याराना'

अहमद खान ने जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) और सुनील शेट्टी (Suniel Shetty) के रोल को लेकर खुलासा करते हुए कहा कि, 'संजय दत्त भले ही फिल्म से बाहर हो गए, लेकिन उन्होंने मेकर्स का नुकसान नहीं होने दिया. उन्होंने डायरेक्टर की मदद की. अहमद ने कहा, संजू बाबा ने सलाह दी कि उनके रोल के लिए सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ को लिया जाए. इतना ही नहीं, उन्होंने खुद सुनील शेट्टी को फोन घुमाया और कहा, 'भाई, तुम्हें यह रोल करना ही पड़ेगा.' इसके बाद सुनील शेट्टी की एंट्री हुई और जो रोल पहले सुनील शेट्टी करने वाले थे, वो जैकी श्रॉफ को दे दिया गया.

30 स्टार्स की 'पलटन' और पंकज धीर की आखिरी यादें

26 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की इस फिल्म में एक्टर्स की पूरी फौज नजर आ रही है. अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ के साथ-साथ दिशा पाटनी, अरशद वारसी, जैकलीन फर्नांडिस, रवीना टंडन, परेश रावल और लारा दत्ता जैसी भारी-भरकम कास्ट है. वहीं मूवी में कॉमेडी का तड़का लगाने के लिए जॉनी लीवर, राजपाल यादव, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा जैसे शानदार कॉमेडियन्य भी मौजूद हैं. लेकिन खास बात यह है कि फिल्म में दिग्गज एक्टर पंकज धीर की झलक भी देखने को मिल रही है. दरअसल, उन्होंने अपने निधन से पहले इस फिल्म के कुछ हिस्से शूट किए थे, जो अब दर्शकों के सामने हैं. ये दिवंगत एक्टर की आखिरी फिल्म है.

बॉक्स ऑफिस पर 'जंगल' का मंगल

भले ही फिल्म के ट्रेलर को लोगों ने मिक्स रिएक्शन दिए थे, लेकिन थिएटर्स में यह फिल्म तगड़ी कमाई कर रही है. 5 दिनों 'वेलकम टू द जंगल' ने करीब 81 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली है. जिस रफ्तार से फिल्म आगे बढ़ रही है, उम्मीद जताई जा रही है कि इस वीकेंड से पहले ही भारत में 100 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार कर लेगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

Tags:

Up Next

Lock Upp 2: पहले सीक्रेट इंगेजमेंट और अब... किसी और की हो चुकी हैं Shivangi Joshi, शुरू होने से पहले ही खत्म हुई हर्षद चोपड़ा की लव स्टोरी?

Next Story

Lock Upp 2: पहले सीक्रेट इंगेजमेंट और अब... किसी और की हो चुकी हैं Shivangi Joshi, शुरू होने से पहले ही खत्म हुई हर्षद चोपड़ा की लव स्टोरी?