Cocktail 2: क्यों ट्रोल हो रहा शाहिद कपूर और कृति सेनन का 'जब तलक' गाना? पहली झलक देख लोगों ने किया सैफ-दीपिका से कम्पेयर

Cocktail 2 Song: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म 'कॉकटेल 2' के पहले गाने 'जब तलक' की पहली झलक सामने आ गई है, लेकिन जैसे ही सॉन्ग का टीजर जारी हुआ सोशल मीडिया पर लोग इसे ट्रोल करने लगे.

Cocktail 2 First Song Teaser Out: 'ओ रोमियो' (O Romeo) में एक बार फिर से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. मेकर्स भी फैंस के बीच मूवी को लेकर एक्साइटमेंट बनाए रखने के लिए पिक्चर से जुड़ी कोई न कोई अपडेट शेयर करते रहते हैं. इसी बीच शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'कॉकटेल 2' के पहले गाने 'जब तलक' (Jab Talak) का टीजर रिलीज किया है, जिसमें शाहिद कपूर, कृति सेनन (Kriti Sanon) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) के डांस मूव्स आपका मूड बनाने के लिए काफी है. बावजूद इसके रिलीज के साथ ही ये गाना सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रहा है. आइए जानते हैं क्यों...

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