क्यों महंगे हो रहे हैं साउथ फिल्मों के टिकट? दर्शकों की इस एक गलती से मेकर्स हो रहे हैं मालामाल

Why South Movies Tickets Price Hike?: राम चरण की फिल्म पेद्दी के टिकट के दाम बढ़ने के बाद अब सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है कि, आखिर फिल्मों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं?

साउथ फिल्मों की टिकटों के क्यों बढ़ रहे हैं दाम?

Why South Movies Tickets Expensive?: पिछले कुछ सालों में भारतीय सिनेमा के मिजाज में कई बदलाव देखने को मिले हैं. अब फिल्मों के बजट से लेकर 100 करोड़ क्लब में शामिल होने तक खूब चर्चा होती है. खासकर साउथ इंडस्ट्री की पैन-इंडिया फिल्मों 'बाहुबली', 'पुष्पा' और 'आरआरआर' तक कई फिल्मों ने कई बड़े और एतिहासिक रिकॉर्ड बनाए, लेकिन अब इसमें एक नया और तगड़ा ट्रेंड शामिल हो गया है और वो है रिलीज के समय फिल्मों के टिकट की कीमतों को बढ़ाना. इसका लेटेस्ट एग्जांपल साउथ की मेगा बजट और राम चरण स्टारर फिल्म 'पेद्दी' (Peddi) है, जो 4 जून 2026 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, लेकिन मेकर्स को रिलीज के पहले सरकार से इसकी कीमतों को बढ़ाने की परमिशन मिल गई.

ऐसे में अब सवाल सिर्फ बड़े सितारों की फिल्मों के क्रेज का नहीं रह गया, बल्कि उस बढ़ते ट्रेंड का है जहां स्टारडम के नाम पर फिल्म की टिकटों के दाम आसमान छूने लगते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि, आखिरी साउथ मूवीज की टिकटों के प्राइज इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? बता दें कि, इसके पीछे किसी दर्शकों की एक गलती है, जिसकी वजह से फिल्मों की टिकटों के रेट दिन ब दिन आसमान छू रहे हैं.

कब तक के लिए बढ़े हैं 'पेद्दी' के दाम?

बता दें कि, राम चरण और जान्हवी कपूर स्टारर फिल्म 'पेद्दी' की रिलीज से पहले तेलंगाना सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें थिएटर्स मालिक पेद्दी की टिकटों की कीमत बढ़ाने की मंजूरी देने की बात कही गई है. हालांकि, ये परमिश कुछ ही समय के लिए है. मंजूरी में कहा गया है कि, सिंगल स्क्रीन थिएटर 'पेद्दी' के टिकटों की कीमत 100 रुपए (GST के साथ) तक बढ़ा सकते हैं, हीं मल्टीप्लेक्स को 125 रुपये (GST के साथ) तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा 3 जून को फिल्म के स्पेशल प्रीमियर शोज की भी मंजूरी दी गई ती, जिनकी कीमत 600 करुए रखी गई थी. हालांकि, टिकटों के बदले हुए दाम रिलीज के 10 दिनों तक ही लागू रहेंगे, लेकिन 10 दिनों में ही मेकर्स के साथ-साथ थिएटर्स मालिक भी मालामाल हो जाएंगे और इसके पीछे दर्शकों की ही एक गलती है.

क्यों बढ़ रहे हैं फिल्मों की टिकटों के दाम?

दरअसल, फिल्म निर्माताओं का मानना है कि बड़े सितारों वाली फिल्मों का बजट लगातार बढ़ रहा है. एक पैन-इंडिया फिल्म पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं. ऐसे में फिल्म रिलीज के शुरुआती कुछ दिनों में अधिक कमाई करना उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है.

दर्शकों की ये गलती जेब कर रही ढीली

हालांकि, मेकर्स के टिकट प्राइज बढ़ाने के पीछे दर्शकों की एक बड़ी गलती है और वो लोगों में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का क्रेज है, जो टिकट की कीमतें बढ़ाने में अहम भूमिना निभाता है. वहीं कई फैंस अपने पसंदीदा स्टार की मूवी पहले दिन देखने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार रहते हैं. इसी मांग का फायदा थिएटर मालिक और मूवी मेकर्स दोनों उठाते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…