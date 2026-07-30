Ramayana के 4 मिनट 9 सेकंड के ट्रेलर में क्यों नहीं दिखी हनुमान जी की झलक? Sunny Deol के रोल को लेकर सामने आया बड़ा सच!

Why Sunny Deol As Lord Hanuman Is Missing From Ramayana Trailer: नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी की साल 2026 की मच अवेटेड फिल्म 'रामायण पार्ट 1' का धमाकेदार ट्रेलर (Ramayana Trailer) रिलीज हो गया है. 4 मिनट 9 सेकंड के वीडियो में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) भगवान राम के रोल में, माता सीता के किरदार में साईं पल्लवी (Sai Pallavi), रावण के रोल में यश (Yash) और बाकी कलाकार नजर आ रहे हैं, लेकिन 'रामायण' (Ramayana) का सबसे अहम किरदार भगवान राम के परम भक्त भगवान हनुमान का की छवि पर्दे पर निभाने वाले सनी देओल की एक झलक भी देखने को नहीं मिली. 'रामायण' का ट्रेलर देखने के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोग बस यही सवाल पूछ रहे हैं कि, सनी देओल कहां हैं? तो चलिए आपको बताते हैं कि, आखिर 4 मिनट 9 सेकंड के वीडियो में हनुमान जी यानी सनी देओल (Sunny Deol) की एक भी झलक देखने को क्यों नहीं मिली.
जिन लोगों को नहीं मालूम उन्हें बता दें कि, नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही 'रामायण' दो पार्ट्स में रिलीज होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसका पहला पार्ट 'सीता हरण' पर खत्म होगा. हालांकि, अभी इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है. मालूम हो कि, वाल्मीकि रामायण के अनुसार किष्किंधा कांड यानी 'सीता हरण' के बाद भगवान हनुमान की एंट्री होती है, वे तब भगवान राम और लक्ष्मण से ऋष्यमूक पर्वत के पास मिलते हैं, जब वे सीता जी की तलाश कर रहे होते हैं.
जैसा की खबरों के मुताबिक, 'रामायण पार्ट 1' कथित तौर पर सीता हरण पर खत्म होता है, इसलिए हो सकता है कि हमें पार्ट 1 में सनी देओल भगवान हनुमान के रूप में देखने को न मिलें और शायद यही वजह है कि वे फिल्म के ट्रेलर से भी गायब हैं. हालांकि, इसे लेकर मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है.
आपको बता दें कि, कुछ दिन पहले दिल्ली में फिल्म की स्टार कास्ट और मेकर्स के साथ एक ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया था. इस इवेंट में अपने किरदार के बारे में बात करते हुए सनी देओल ने कहा था, 'सच कहूं तो मैंने अभी इस फिल्म पर काम करना शुरू ही किया है. मुझे अभी एक लंबा रास्ता तय करना है.' ट्रेलर लॉन्च के बाद सनी देओल के इस बयान को भी उनके ट्रेलर में न दिखाई देने के पीछे की वजह मानी जानी जा सकती है और इसलिए पूरी उम्मीद है कि हम सनी देओल को भगवान हनुमान के रूप में 'रामायण पार्ट 2' में देख पाएंगे.
मालूम हो कि, 'रामायण' दो हिस्सों में रिलीज होगी. इसका पहला पार्ट इस साल दिवाली पर सिनेमाघरों में आएगा और दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली पर रिलीज किया जाएगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…