क्यों हुआ था Sushmita Sen और ललित मोदी का ब्रेकअप? इंस्टा पोस्ट से लेकर गोल्ड डिगर तक, इन राजों से उठा पर्दा

Lalit Modi on Relationship With Sushmita Sen: आईपीएल (IPL) के पूर्व कमिश्नर और बिजनेसमैन ललित मोदी (Lalit Modi) और एक्ट्रेस सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) ने जब अपने रिश्ते का ऑफिशियल ऐलान किया था, तब इंटरनेट पर मानो भूकंप आ गया था लेकिन दोनों के इस रिश्ते का जितनी जल्दी आगाज हुआ था, उससे भी ज्यादा तेजी से इसका अंत भी हुआ. चंद महीनों में ही इस हाई-प्रोफाइल लव स्टोरी का द एंड हो गया. हालांकि, इसके बाद एक्ट्रेस को काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था यहां तक की उन्हें 'गोल्ड डिगर' तक कहा गया था. वहीं अब इन सारे मुद्दों और अपने रिश्ते पर बिजनेसमैन ललित मोदी ने खुलकर बात की है और कई खुलासे भी किए हैं, जो फैंस को हैरान कर सकते हैं.
ललित मोदी ने हाल ही में ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस सुष्मिता सेन (Sushmita Sen Relationship) संग अपने रिश्ते पर खुलकर बात की. उन्होंने सुष्मिता के बारे में बात करते हुए कहा, 'सुष्मिता सेन मेरे लिए बेहद स्पेशल थीं. उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. आज भी मेरे लिए वो स्पेशल हैं. जब मैंने उनके साथ इंस्टाग्राम पर फोटोज पोस्ट की थीं तब वो मेरी जिंदगी का हिस्सा थीं और शायद आगे भी रहतीं, लेकिन हमारे बीच दूरियां बहुत ज्यादा थीं. उनका करियर इंडिया में है और मेरी लाइफ लंदन में है, लेकिन मैं उनके साथ बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप में था. मेरी उनके साथ बहुत प्यारी-प्यारी यादें हैं. आज भी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं.'
वहीं इंटरव्यू के दौरान ललित मोदी ने सुष्मिता से को 'गोल्ड डिगर' कहने वालों को करारा जवाब देते हुए ऐसा खुलासा किया है, जिससे फैंस भी हैरान हो सकते हैं. ललित ने बताया कि, 'सुष्मिता बहुत अच्छी और अमीर लड़की है. मुझे नहीं पता कि लोगों को ये बात पता है या नहीं, लेकिन उनके पास बहुत सारे डायमंड्स हैं. दिलचस्प बात ये कि मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता जिसके पास उनसे ज्यादा डायमंड्स हो. इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात ये है कि, ये उन्होंने खुद कमाए हैं और उनका डायमंड का स्टोर भी है. उन्होंने ये सब खुद के दम पर किया है.' ललित ने आगे जो कहा वो और भी हैरान करने वाला था. उन्होंने बताया कि, जब भी वो दोनों साथ में कहीं बाहर जाते थे, तब हर चीज के पैसे एक्ट्रेस थीं. उन्होंने ये साफ किया कि सुष्मिता सेन 'गोल्ड डिगर' नहीं थीं, ललित डायमंड डिगर है हा हा हा...'
इंटरव्यू में ललित मोदी ने अपने और सुष्मिता के वायरल फोटो के बारे में भी बात की और बताया कि उस इंस्टा पोस्ट के पीछे की कहानी क्या है. उन्होंने कहा, 'हमारी किसी बात पर लड़ाई हो रही थी और मैंने कहा कि मैं ये पोस्ट करने जा रहा हूं. उन्होंने कहा, हा हा हा और मैंने पोस्ट कर दिया. उस समय मैं सार्डिनिया जा रहा था और वो लंदन जा रही थीं अपनी मम्मा से मिलने. जब मैं लंदन में था तब शायद ये पोस्ट किया था और जब मैं सार्डिनिया पहुंचा तब तक वो खबर नेशनल न्यूज बन गई थी. हालांकि, सुष्मिता ने कभी नहीं कहा कि, पोस्ट डिलीट करो और न मैंने ही कभी सोचा कि मैं इसे डिलीट कर देता हूं. हम दोनों उस चीज से ओके थे. हम दोनों को किसी बात का अफसोस नहीं है.'
आपको बता दें कि, साल 2022 में ललित मोदी ने सुष्मिता सेन संग अपने रिश्ते का ऐलान किया था. उन्होंने एक्ट्रेस संग अपनी एक फोटो शेयर करते हुए लिखा था, 'एक ग्लोबल टूर के बाद लंदन में हूं. मालदीव और सार्डिनिया में परिवार के साथ और मेरी बैटर हाफ सुष्मिता सेन के साथ...एक नई शुरुआत आखिरकार एक नया जीवन. मैं चांद पर हूं...' उनके इस पोस्ट ने इंटरनेट पर बवाल काट दिया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…