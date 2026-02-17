रेप पीड़िताओं पर बनी Taapsee Pannu की फिल्म का नाम क्यों रखा गया है Assi? एक्ट्रेस ने किया ऐसा खुलासा, सुन उड़ जाएंगे होश!

Assi Movie: एक्ट्रेस तापसी पन्नू स्टारर फिल्म 'अस्सी' जल्द ही सिनेमाघरों में धूम मचाने वाली है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि, इस मूवी का नाम अस्सी क्यों रखा गया है? हालांकि, अब एक्ट्रेस ने इसे लेकर ऐसा खुलासा किया है, जो हर किसी के होश उड़ा देगा.

Why Assi Film Named Assi?: वर्सेटाइल एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) ने 'बेबी', 'पिंक' और 'थप्पड़' जैसी फिल्मों से अपनी एक अलग और खास पहचान बनाई है. कोर्टरूम ड्रामा, थ्रिलर और बायोपिक जैसी फिल्मों के लिए जानी जाने वाली तापसी जल्द ही एक और कोर्टरूम ड्रामा लेकिन एक सेंसिटिव मु्द्दे पर बनी फिल्म के साथ पर्दे पर दस्तक देने वाली हैं. एक्टेस इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'अस्सी' (Assi) को लेकर सुर्खियों में हैं, जो जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इसके प्रमोशन में एक्ट्रेस जोर शोर से जुटी हुई है. इसी दौरान उन्होंने फिल्म के नाम को लेकर ऐसा खुलासा किया है, जो आपके होश उड़ा देगा.

कब रिलीज होगी Assi?

अभिनव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'अस्सी' (Assi Release Date) 20 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ये मूवी रेप पीड़िताओं पर आधारित है, जिसकी सफलता के लिए तापसी पन्नू जमकर प्रमोशन कर रही हैं और इसी सिलसिले में वो बिहार की राजधानी पटना पहुंचीं. जहां उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत की, जिसमें उन्होंने NEET परीक्षा देने वाली छात्रा की मौत मामले पर दुख व्यक्त किया और देश में लगातार हो रही ऐसी घटनाओं को लेकर चिंता जताई. इस दौरान एक्ट्रेस ने इस बात भी खुलासा किया कि उनकी फिल्म का नाम अस्सी क्यों रखा गया है.

रेप पर क्या बोलीं तापसी पन्नू?

तापसी पन्नू ने बताया कि, 'ऐसी 79 घटनाएं और उसी दिन देश के अलग-अलग जगहों पर हुई होगी और सभी के लिए बुरा महसूस होता है. किसी के साथ बहुत बेदर्दी सो होता है. किसी के साथ घर का ही कोई कर के चला जाता है, लेकिन देश में हर रोज औसतन 80 आत्महत्या या रेप केस हो रहे हैं और अब यह बात इतनी आम हो गई है कि लोग इसे नॉर्मल मानने लगे हैं.' तापसी ने कहा कि, 'ऐसी घटनाएं 6 से 7 साल की बच्चियों के साथ हो रही हैं, लेकिन बड़ी बात रेप होना इतनी आम बात हो गई है कि इसे बहुत ही नॉर्मलाइज कर दिया है.'

कहां से आया 'अस्सी' का टाइटल?

वहीं जब इसके नाम के बारे में पूछा गया तो, उन्होंने बताया कि, 'अस्सी का टाइटल उस डेटा से आता है, जो 2023 क NCRB की रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 80 से ज्यादा रेप केस इंडिया में हर दिन रिपोर्ट होते हैं. हालांकि, इसमें अनरिपोर्टेड केस का कोई रिकॉर्ड नहीं है. इस फिल्म के जरिए ये समझने की कोशिश है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इन केस को लेकर हम नम्ब क्यों हो गए हैं.'

इन 2 फिल्मों में पहले साथ काम कर चुके हैं दोनों

आपको बता दें कि, तापसी पन्नू स्टारर 'अस्सी' 20 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. ये मूवी अभिनव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी है. खास बात ये है कि, तापसी पन्नू और अभिनव सिन्हा की जोड़ी तीसरी बार पर्दे पर तहलका मचाने के लिए तैयार है. इसके पहले ये दोनों 'मुल्क' और 'थप्पड़' में साथ काम कर चुके हैं.

