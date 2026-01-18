ENG हिन्दी
  हाथ में IV लाइन, चेहरे पर उदासी! अस्पताल में क्यों भर्ती हुए Armaan Malik? सिंगर की हालत देख टेंशन म...

हाथ में IV लाइन, चेहरे पर उदासी! अस्पताल में क्यों भर्ती हुए Armaan Malik? सिंगर की हालत देख टेंशन में आए फैंस

Armaan Malik ने रविवार को अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसे देखने के बाद उनके फैंस काफी टेंशन में आ गए हैं और वो सोच रहे हैं कि, आखिर उनके सिंगर को क्या हुआ कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा.

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 18, 2026 11:48 PM IST

Armaan Malik: अपनी मखमली आवाज से लाखों दिलों को सुकून देने वाले बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर अरमान मलिक (Armaan Malik) को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने उनके फैंस को टेंशन में डाल दिया है. अक्सर अपने एनर्जी और आवाज से स्टेज पर आग लगाने वाले सिंगर ने अपनी लेटेस्ट तस्वीर से अपने चाहने वालों को परेशान कर दिया है. दरअसल, सिंगर अपने ताजा फोटो (Armaan Malik Photo) में किसी स्टूडियो में नहीं बल्कि अस्पताल के बिस्तर पर नजर आए और जैसे ही फैंस के बीच उनकी ये फोटोज वायरल हुई वैसे ही लोगों को अपने फेवरेट सिंगर की हेल्थ (Armaan Malik Health Update) को लेकर चिंता सताने लगी.

हाथ में लगी ड्रिप देख टेंशन में आए फैंस

सिंगर अरमान मलिक ने रविवार को अपने एक्स अकाउंट पर अपनी एक फोटो शेयर की, जिसमें उन्हें अस्पताल की ड्रेस पहने बैठे हुए देखा जा सकता है, वहीं इस दौरान अरमान के हाथ में IV लाइन (ड्रिप) लगी हुई नजर आई और उनके चेहरे पर उदासी भी देखने को मिल रही है, जो सिंगर के फैंस का दिल तोड़ रही है. जैसे ही यह तस्वीर इंटरनेट पर आई, दुआओं का दौर शुरू हो गया और लोग सिंगर के जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं.

Armaan Malik के कुछ दिन अच्छे नहीं रहे

अरमान ने अपनी इस तस्वीर के साथ अपने हेल्थ अपडेट भी दी है. उन्होंने फोटो के साथ लिखा, 'पिछले कुछ दिन अच्छे नहीं रहे, लेकिन अब मैं ठीक हूं, आराम करने और रीचार्ज होने का समय है.' हालांकि, अपनी पोस्ट और हेल्थ अपडेट में सिंगर ने ये नहीं बताया कि, आखिर उन्हें क्या हुआ था और वह अस्पताल में क्यों भर्ती हुए है.

वहीं अपनी हेल्थ अपडेट देने के कुछ घंटे पहले अरमान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट री-शेयर किया था, जिसमें लिखा था 'इस साल जिन चीजों का आपको ख्याल रखना है, उनकी लिस्ट में खुद को भी शामिल करना न भूलें.'

आखिरी बार कब सुर्खियों में आए थे Armaan Malik

आपको बता दें कि, इसके पहले अरमान मलिक तब सुर्खियों में आए थे, जब कुछ नेटिजन्स उनकी उनके भाई अमाल मलिक के साथ तुलना कर रहे थे. तब सिंगर ने अपने फैंस से उन्हें एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करना बंद करने की अपील की थी. उन्होंने एक बयान शेयर किया था, जिसमें लिखा था 'मुझे सच में समझ नहीं आता कि फैंस का एक हिस्सा मुझे और अमाल को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश क्यों करता रहता है. हमारे रास्ते अलग हैं, लेकिन हमारी खुशी हमेशा एक-दूसरे को आगे बढ़ते और सफल होते देखकर मिली है. प्लीज दोनों भाईयों के बीच तुलना करना बंद करें.'

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
