हाथ में IV लाइन, चेहरे पर उदासी! अस्पताल में क्यों भर्ती हुए Armaan Malik? सिंगर की हालत देख टेंशन में आए फैंस

Armaan Malik: अपनी मखमली आवाज से लाखों दिलों को सुकून देने वाले बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर अरमान मलिक (Armaan Malik) को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने उनके फैंस को टेंशन में डाल दिया है. अक्सर अपने एनर्जी और आवाज से स्टेज पर आग लगाने वाले सिंगर ने अपनी लेटेस्ट तस्वीर से अपने चाहने वालों को परेशान कर दिया है. दरअसल, सिंगर अपने ताजा फोटो (Armaan Malik Photo) में किसी स्टूडियो में नहीं बल्कि अस्पताल के बिस्तर पर नजर आए और जैसे ही फैंस के बीच उनकी ये फोटोज वायरल हुई वैसे ही लोगों को अपने फेवरेट सिंगर की हेल्थ (Armaan Malik Health Update) को लेकर चिंता सताने लगी.
हाथ में लगी ड्रिप देख टेंशन में आए फैंस
सिंगर अरमान मलिक ने रविवार को अपने एक्स अकाउंट पर अपनी एक फोटो शेयर की, जिसमें उन्हें अस्पताल की ड्रेस पहने बैठे हुए देखा जा सकता है, वहीं इस दौरान अरमान के हाथ में IV लाइन (ड्रिप) लगी हुई नजर आई और उनके चेहरे पर उदासी भी देखने को मिल रही है, जो सिंगर के फैंस का दिल तोड़ रही है. जैसे ही यह तस्वीर इंटरनेट पर आई, दुआओं का दौर शुरू हो गया और लोग सिंगर के जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं.
Armaan Malik के कुछ दिन अच्छे नहीं रहे
अरमान ने अपनी इस तस्वीर के साथ अपने हेल्थ अपडेट भी दी है. उन्होंने फोटो के साथ लिखा, 'पिछले कुछ दिन अच्छे नहीं रहे, लेकिन अब मैं ठीक हूं, आराम करने और रीचार्ज होने का समय है.' हालांकि, अपनी पोस्ट और हेल्थ अपडेट में सिंगर ने ये नहीं बताया कि, आखिर उन्हें क्या हुआ था और वह अस्पताल में क्यों भर्ती हुए है.
last few days have not been fun ?
but I’m good now! time to rest up & recharge ? pic.twitter.com/5pCA9as2bb
— ARMAAN ✦ (@ArmaanMalik22) January 18, 2026
वहीं अपनी हेल्थ अपडेट देने के कुछ घंटे पहले अरमान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट री-शेयर किया था, जिसमें लिखा था 'इस साल जिन चीजों का आपको ख्याल रखना है, उनकी लिस्ट में खुद को भी शामिल करना न भूलें.'
आखिरी बार कब सुर्खियों में आए थे Armaan Malik
आपको बता दें कि, इसके पहले अरमान मलिक तब सुर्खियों में आए थे, जब कुछ नेटिजन्स उनकी उनके भाई अमाल मलिक के साथ तुलना कर रहे थे. तब सिंगर ने अपने फैंस से उन्हें एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करना बंद करने की अपील की थी. उन्होंने एक बयान शेयर किया था, जिसमें लिखा था 'मुझे सच में समझ नहीं आता कि फैंस का एक हिस्सा मुझे और अमाल को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश क्यों करता रहता है. हमारे रास्ते अलग हैं, लेकिन हमारी खुशी हमेशा एक-दूसरे को आगे बढ़ते और सफल होते देखकर मिली है. प्लीज दोनों भाईयों के बीच तुलना करना बंद करें.'
