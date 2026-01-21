O Romeo Trailer Launch: शाहिद कपूर से क्यों नाराज हुए Nana Patekar? बीच इवेंट किया कुछ ऐसा कि सन्न रह गए विशाल भारद्वाज!

O Romeo Trailer Launch: विशाल भारद्वाज की मचअवेटेड फिल्म 'ओ रोमियो' का 21 जनवरी 2026 को ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया था, लेकिन इस इवेंट में कुछ ऐसा हुआ जिसने डायरेक्टर को भी सन्न कर दिया.

O Romeo Trailer Launch: विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) स्टारर 'ओ रोमियो' (O Romeo) का पिछले काफी दिनों से काफी बज देखने को मिल रहा है. हाल ही में इसका टीजर सामने आया था, जिसके बाद से फैंस इसके ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे जो 21 जनवरी 2025 को ट्रेलर लॉन्च (O Romeo Trailer) के साथ खत्म हुआ. बुधवार का मुंबई में एक शानदार इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 'ओ रोमियो' का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया और इस दौरान पूरी स्टारकास्ट भी मौजूद रही. लेकिन इस बीच फिल्म का एक चेहरा नजर नहीं आया और वो थे दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर (Nana Patekar). दरअसल, वो ट्रेलर लॉन्च होने से पहले ही इवेंट छोड़कर चले गए. ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि, नाना पाटेकर बीच में इवेंट को छोड़कर चले गए?

क्यों बीच में ही चले गए नाना पाटेकर?

सीनियर एक्टर नाना पाटेकर 'ओ रोमियो' (O Romeo) के ट्रेलर लॉन्च के लिए मुंबई पहुंचे थे, लेकिन खबरों की माने तो वो इवेंट को बीच में ही छोड़कर चले गए थे और इसके पीछे की वजह लीड एक्टर्स यानी शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी हैं. ऑनलाइन रिपोर्ट्स के मुताबिक, नाना पाटेकर दोपहर करीब 12 बजे ही वेन्यू पर पहुंच गए थे, जबकि शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी दोपहर 1:30 बजे पहुंचे. दरअसल, शाहिद और तृप्ति पाक के ही एक सिनेमाघर में फिल्म का पोस्टर लॉन्च करने गए थे, जिसकी वजह से उन्हें देरी हुई और करीब डेढ़ घंटे तक इंतजार करने के बाद नाना पाटेकर के धैर्य का बांध टूट गया और वो नाराज होकर वहां से चले वॉकआउट कर गए.

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

वहीं जैसे ही ये खबर बाहर आई और नाना पाटेकर के इस कदम के बारे में उनके फैंस को पता चला तो इस पर उन्होंने भी अपनी राय दी. एक यूजर ने ट्वीट किया, 'बहुत सही किया, उन्हें सीनियर एक्टर्स की इज्जत करनी चाहिए. लीड एक्टर्स को यह नहीं सोचना चाहिए कि, वे जो चाहें कर सकते हैं. नाना पाटेकर का फैसला सही है.'

वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'नाना पाटेकर उस दौर के कलाकार हैं, जो समय और अनुशासन की कद्र करते हैं. एक सीनियर एक्टर को 1.5 घंटे इंतजार कराना सरासर अपमान है. अगर कोई समय दिया है, तो उस पर टिके रहना चाहिए.' हालांकि, नाना पाटेकर ने इवेंट से निकलने से पहले पैपाराजी को पोज दिए. इस दौरान वे अपने सिग्नेचर कुर्ते पायजामे लुक में नजर आए.

O Romeo की स्टारकास्ट और रिलीज डेट

आपको बता दें कि, विशाल भारद्वाज की फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी के अलावा नाना पाटेकर, विक्रांत मैसी, दिशा पाटनी, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया और फरीदा जलाल जैसे सितारों की फौज देखने को मिलेगी. बता दें कि, ये फिल्म सिनेमाघरों में 13 फरवरी 2026 को दस्तक देगी.

