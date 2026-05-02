आखिर क्यों कटा 'भूत बंगला' से तब्बू का सीन? अक्षय कुमार की फिल्म के डायरेक्टर का बड़ा खुलासा

फिल्म 'भूत बंगला' ने सिनेमाघरों में दस्तक देते ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, लेकिन फिल्म की सफलता के साथ-साथ एक विवाद ने भी जन्म ले लिया है. सोशल मीडिया और मीडिया गलियारों में खबरें उड़ने लगीं कि फिल्म की एडिटिंग के दौरान तब्बू के कई सीन्स पर कैंची चला दी गई, जिससे एक्ट्रेस काफी नाराज हैं. इन अफवाहों में यहां तक कहा गया कि अक्षय कुमार के कहने पर तब्बू का स्क्रीन टाइम कम किया गया. अब इन तमाम दावों पर फिल्म के निर्देशक प्रियदर्शन ने दो-टूक जवाब देकर सच्चाई सामने रख दी है.
प्रियदर्शन ने इन खबरों को पूरी तरह निराधार और गलत बताया है. उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि तब्बू और उनके बीच बहुत पुराना और गहरा रिश्ता है. प्रियदर्शन के मुताबिक, "मैंने तब्बू के साथ 8 फिल्मों में काम किया है. अगर वह मुझसे नाराज होतीं, तो वह सीधे मुझसे बात करतीं. वह फिल्म को मिल रहे रिस्पॉन्स से बेहद खुश हैं. फिल्म में उनके द्वारा शूट किया गया हर जरूरी सीन मौजूद है."
इस विवाद में सबसे बड़ा आरोप अक्षय कुमार पर लगा था कि उनके दखल की वजह से तब्बू के किरदार को छोटा कर दिया गया. इस पर प्रियदर्शन ने अक्षय का बचाव करते हुए कहा कि खिलाड़ी कुमार कभी भी एडिटिंग टेबल पर दखलअंदाजी नहीं करते हैं. उन्होंने कहा, "अक्षय ने मुझसे कभी किसी सीन को हटाने या छोटा करने के लिए नहीं कहा. मैं अपनी फिल्मों का एडिटिंग पूरी ईमानदारी से करता हूं. फिल्म रिलीज से पहले सभी कलाकार अपना काम देखते हैं, इसलिए ऐसी बातें फैलाना गलत है."
प्रियदर्शन इस बात से काफी दुखी दिखे कि फिल्म की भारी सफलता के बावजूद कुछ लोग जानबूझकर कड़वाहट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जो लोग इस तरह की झूठी खबरें फैला रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए. उन्होंने साफ कहा कि निर्देशक के तौर पर अंतिम फैसला उनका होता है और फिल्म में वही दिखाया गया है, जो कहानी की मांग थी.
तमाम विवादों के बावजूद 'भूत बंगला' को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. फिल्म के हॉरर और कॉमेडी के तड़के ने इसे इस साल की सफल फिल्मों की लिस्ट में शामिल कर दिया है. फिल्म अब तेजी से 200 करोड़ के आंकडे की तरफ बढ़ रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.