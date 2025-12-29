'काश मैं लड़का होती...', Yami Gautam ने क्यों जताई ये इच्छा? पति की फिल्म Dhurandhar को लेकर एक्ट्रेस ने कही बड़ी बात

Yami Gautam के पति और डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर कहर बनकर टूटी है. लगातार फिर ब्लॉकबस्टर की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इसी बीच यामी गौतम ने कुछ ऐसा बयान दिया है, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है.

Yami Gautam On Dhurandhar: सिनेमाघरों में इन दिनों सिर्फ एक ही नाम की गूंज सुनने को मिल रही है और वो है आदित्य धर (Aditya Dhar) की मल्टी स्टारर फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) जिसने न सिर्फ अपनी कहानी बल्कि अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) से लेकर संजय दत्त (Sanjay Dutt) तक की कड़क एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया है. आदित्य धर ने लंबे वक्त के बाद बॉलीवुड को एक ऐसी फिल्म दी है, जिसने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया है. लेकिन 'धुरंधर' की सफलता के बीच डायरेक्टर की पत्नी और एक्ट्रेस यामी गौतम (Yami Gautam) ने एक ऐसा बयान दे दिया है,जो अब चर्चा में बना हुआ है.

अपनी एक इच्छा को लेकर चर्चा में आईं Yami Gautam

गौरतलब है कि, बीते दिनों यामी गौतम 'हक' (Huq) में नजर आई थीं. इस फिल्म में उन्होंने इमरान हाशमी के साथ स्क्रीन शेयर किया था. यह फिल्म 1980 के दशक के ऐतिहासिक शाहबानो केस पर आधारित थी, जिसमें यामी ने शाजिया बानो के किरदार से दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी थी. हालांकि, अब एक्ट्रेस अपनी फिल्म नहीं बल्कि एक बयान को लेकर चर्चा में है, जो उन्होंने अपनी एक ख्वाहिश जाहिर करते हुए दिया है.

Yami Gautam ने क्यों जताई लड़का होने की इच्छा?

दरअसल, यामी गौतम (Yami Gautam) ने हाल ही में एक इंटरव्यू में लड़का होने की ख्वाहिश जाहिर की थी. एक्ट्रेस ने इंटरव्यू में रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' को लेकर बात करते हुए कहा कि, 'फिल्म की शूटिंग से पहले मैं भी इस फिल्म में एक किरदार करना चाहती थीं. जब मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा था कि काश मैं एक लड़का होती. ये बहुत ही बेहतरीन कहानी है.' दरअसल, यामी ने 'धुरंधर' में काम करने की वजह से लड़का बनने की इच्छा जाहिर की थी.

Dhurandhar का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना है?

इंटरव्यू में यामी ने आगे बताया कि, वो और उनके पति आदित्य धर इस बात की खास कोशिश करते हैं कि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एकदम अलग-अलग रखें. आपको बता दें कि, 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'धुरंधर' की आंधी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ चल रही है. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड कलेक्शन में 1029 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है और अभी इसका तूफान थमता नजर नहीं आ रहा है.

