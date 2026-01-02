ENG हिन्दी
  साउथ फिल्म Dear Comrade का बनेगा हिंदी वर्जन? रश्मिका और विजय को रिप्लेस करेंगे ये सेलेब्स, जानें...

साउथ फिल्म Dear Comrade का बनेगा हिंदी वर्जन? रश्मिका और विजय को रिप्लेस करेंगे ये सेलेब्स, जानें

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म डियर कॉमरेड का हिंदी वर्जन बनने वाला है. वहीं इस फिल्म में साउथ के स्टार नहीं बल्कि हिंदी फिल्मों के किरदार नजर आने वाले हैं. आइए जानते हैं…

By: Shreya Pandey  |  Published: January 2, 2026 1:36 PM IST

साउथ की चर्चित फिल्म 'डियर कॉमरेड' (Dear Comrade) का जादू एक बार फिर चलने को तैयार है, लेकिन इस बार कहानी का फ्लेवर और चेहरे पूरी तरह से नए होंगे. साल 2019 में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की जोड़ी ने जिस इंटेंस लव स्टोरी से दर्शकों का दिल जीता था, अब उसी का हिंदी रीमेक बॉलीवुड में दस्तक देने जा रहा है. करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन ने करीब 6 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है.

सिद्धांत और प्रतिभा की नई जोड़ी

काफी समय से अनुमान लगाए जा रहे थे कि क्या इस रीमेक में भी रश्मिका और विजय ही नजर आएंगे? लेकिन ताजा रिपोर्ट्स ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है. मिड-डे की एक रिपोर्ट के अनुसार, मेकर्स ने फिल्म की फ्रेश टोन को देखते हुए सिद्धांत चतुर्वेदी और प्रतिभा रांटा को मुख्य भूमिकाओं के लिए लॉक किया है. 'धड़क 2' में सिद्धांत के गंभीर और इंटेंस एक्टिंग को काफी सराहा गया था. 'डियर कॉमरेड' के लीड कैरेक्टर (बॉबी) की आक्रामकता और जुनून को निभाने के लिए मेकर्स उन्हें सबसे बेस्ट मान रहे हैं. वहीं 'लापता लेडीज' से अपनी पहचान बनाने वाली प्रतिभा रांटा अपनी सादगी और इमोशनल रेंज के लिए जानी जाती हैं. फिल्म के (लिली) के इमोशनल सफर को जीने के लिए उन्हें कास्ट किया गया है.

हिंदी कहानी में होगा बदलाव

धर्मा प्रोडक्शन के पास फिल्म के राइट्स 2019 से ही थे, लेकिन वे सही समय और सटीक कास्टिंग का इंतजार कर रहे थे. मेकर्स का उद्देश्य इसे केवल एक 'रूटीन रीमेक' बनाना नहीं है. फिल्म की मेन कहानी के उतार-चढ़ाव को बरकरार रखा जाएगा, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट में कुछ ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं जो इसे पैन इंडिया दर्शकों के लिए और अधिक रिलेटेबल बनाएंगे. सिद्धांत और प्रतिभा की जोड़ी को चुनने के पीछे की बड़ी वजह उनका 'रॉ' और 'ऑथेंटिक' एक्टिंग है.

क्या थी 'डियर कॉमरेड' की कहानी?

साउथ फिल्म में एक ऐसे छात्र नेता की कहानी थी, जो गुस्से और अपनी सोच से लड़ता है, जबकि उसकी प्रेमिका एक क्रिकेटर होती है, जो मानसिक शोषण का शिकार होती है. यह फिल्म प्यार और स्ट्रगल की कहानी है. अब इसमें ये देखना होगा कि क्या विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की केमिस्ट्री को सिद्धांत और प्रतिभा पर्दे पर दिखा पाएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

