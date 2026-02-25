ENG हिन्दी
पैन इंडिया फिल्मों का काल बनेगी 'धुरंधर 2'? राम गोपाल वर्मा के दावों ने उड़ाई मेकर्स की नींद, जानें क्या है पूरी स्टोरी

फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा ने 'धुरंधर 2' को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि यह फिल्म पैन-इंडिया फिल्मों के लिए काल बन सकती है. आइए जानते हैं कि आखिर क्यों आरजीवी ने ऐसा बयान दिया है.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 25, 2026 12:13 PM IST

पैन इंडिया फिल्मों का काल बनेगी 'धुरंधर 2'? राम गोपाल वर्मा के दावों ने उड़ाई मेकर्स की नींद, जानें क्या है पूरी स्टोरी
ram gopal verma

सिनेमा जगत के सबसे बेबाक फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं. इस बार उनके निशाने पर कोई विवाद नहीं, बल्कि एक ऐसी फिल्म है जिसे लेकर उन्होंने भविष्यवाणि की है. राम गोपाल वर्मा का मानना है कि 19 मार्च को रिलीज होने वाली आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक तूफान की तरह आएगी, जो पैन-इंडिया फिल्मों के वजूद को मिटा सकती है. आइए जानते हैं कि आखिर क्यों आरजीवी इस फिल्म को लेकर इतने एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.

राम गोपाल वर्मा ने कही ये बात

राम गोपाल वर्मा ने 'धुरंधर 2' की तुलना उस एस्टेरॉयड से की है, जिसने कभी धरती से डायनासोरों का नामोनिशान मिटा दिया था. उनके मुताबिक यह फिल्म सिनेमा के लेवल को इतना ऊंचा ले जाएगी कि मौजूदा मसाला फिल्में दर्शकों को फीकी लगने लगेंगी. उन्होंने फिल्म के निर्देशक आदित्य धर और लीड एक्टर रणवीर सिंह की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि इसकी अल्ट्रा-रियलिस्टिक मेकिंग दर्शकों के दिमाग पर गहरा असर छोड़ेगी.

पैन-इंडिया फिल्मों के लिए रेड अलर्ट

आरजीवी ने केवल तारीफ ही नहीं की, बल्कि उन बड़े बजट की फिल्मों को चेतावनी भी दे डाली है. उनका कहना है कि एक बार जब दर्शक 'धुरंधर 2' जैसे हाई-स्टैंडर्ड और इंटेलिजेंट सिनेमा का अनुभव कर लेंगे, तो वे पुराने हिसाब से बनी फिल्मों को नकार देंगे. जो फिल्में अभी पोस्ट-प्रोडक्शन या शूटिंग स्टेज में हैं, उनके लिए 'धुरंधर' द्वारा सेट किए गए नए बेंचमार्क का मुकाबला करना लगभग नामुमकिन होगा.

धुरंधर और टॉक्सिक में की तुलना

राम गोपाल वर्मा ने लिखा कि “आदित्यधरफिल्म्स, धुरंधर 2 एक ऐसा एस्टेरॉयड है जो डायनासोर युग का अंत कर सकता है. धुरंधर 2 में ये पूरी संभावना है कि ये एक नया बेंचमार्क स्थापित करके पैन इंडिया फिल्मों को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है. इसकी अल्ट्रा रियलिस्टिक मेकिंग और कैरेक्टर दर्शकों के दिमाग को बांधे रखते हुए एक गहरा भावनात्मक प्रभाव छोड़ते हैं.” उनका कहना है कि 'धुरंधर' दर्शकों की समझदारी को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जबकि यश की 'टॉक्सिक' उन्हें बेवकूफ मानकर चलती है.

रणवीर सिंह और आदित्य धर का विजन

'धुरंधर' के पहले पार्ट की सफलता के बाद, पार्ट 2 को लेकर जिस तरह का हाइप क्रिएट हुआ है, उसने ट्रेड एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है. आदित्य धर का विजन और रणवीर की एक्टिंग क्या वाकई साउथ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को हिला पाएगा? यह सवाल अब फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
